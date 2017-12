Venezia Sassari/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 12^ giornata)

Diretta Venezia Sassari info streaming video e tv, orario, risultato live. In campo al Taliercio a Santo Stefano nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)

26 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Sassari (LaPresse)

Venezia Sassari sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Matteo Boninsegna. Appuntamento per questa partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al Taliercio, l’impianto che ospita le partite casalinghe dei campioni d’Italia della Umana Reyer Venezia, contrapposta in questo turno al Banco di Sardegna Sassari: si gioca dunque oggi, martedì 26 dicembre 2017 alle ore 18.00, in questa giornata di Santo Stefano che sarà per gli appassionati tutta all’insegna del campionato di basket e della quale proprio Venezia Sassari sarà certamente una delle partite più interessanti. Nella classifica della Lega A le due squadre sono infatti attualmente appaiate a quota 14 punti, dal momento che sia Venezia sia Sassari vantano un bilancio di sette vittorie e quattro sconfitte nelle prime undici giornate. Siamo in piena zona playoff e la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia è vicina sia per l’Umana Reyer sia per il Banco di Sardegna, ma partite di questo genere - per di più fra le ultime due squadre scudettate, Milano esclusa - sono sempre molto significative e vincerle ha un valore importante per chi riesce a conquistare il successo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Venezia Sassari sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Abbiamo detto che Venezia e Sassari hanno gli stessi punti in classifica, ma a dire il vero qualche differenza fra le due squadre si può trovare. Ad esempio, i campioni d’Italia di coach Walter De Raffaele erano partiti benissimo, con una striscia iniziale di cinque vittorie consecutive, poi però c’è stato un calo che è diventato evidente in un mese di dicembre finora disastroso per Venezia, che ha raccolto tre sconfitte consecutive contro Avellino, Reggio Emilia (in casa) e Brescia. L’Umana Reyer è dunque sull’orlo di una crisi e una nuova sconfitta potrebbe fare molto male, anche perché arriverebbe in uno scontro diretto assai delicato come quello contro Sassari. Per i campioni d’Italia è dunque giunto il momento di rialzarsi: questa è una partita che non si può sbagliare.

Il cammino della Dinamo è stato invece diverso: non si può dire che Sassari sia partita male, perché le soddisfazioni (come la vittoria su Milano) erano arrivate anche nelle prime giornate, ma dopo l’inattesa sconfitta casalinga contro Capo d’Orlando alla settima giornata i sardi avevano un bilancio di 3-4 e il coach Federico Pasquini si era detto pronto a rassegnare le dimissioni. Da lì qualcosa è cambiato in positivo, dal momento che Sassari ha infilato una striscia di quattro vittorie consecutive con la perla del successo a Brescia, unica sconfitta in campionato finora per la capolista. Solo un mese fa Venezia Sassari avrebbe avuto nei padroni di casa i grandi favoriti; oggi invece lo stato di forma è nettamente a favore del Banco di Sardegna, che sarà chiamato a cogliere l’attimo per continuare a volare.

