Avellino Capo d’Orlando/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 12^ giornata)

27 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Avellino Capo d’Orlando sarà diretta dagli arbitri Gianluca Sardella, Gabriele Bettini e Nicola Ranaudo. Appuntamento per questa partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDelMauro, l’impianto che ospita le partite casalinghe della Sidigas Avellino, contrapposta in questo turno alla Betaland Capo d’Orlando: si gioca dunque oggi, mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 20.30, come posticipo della giornata che è stata giocata in gran parte ieri, nel giorno di Santo Stefano. Si chiude dunque il turno con la sfida fra due delle tre squadre meridionali del massimo campionato, anche se le ambizioni di Avellino e Capo d’Orlando sono diverse, come testimonia l’attuale classifica della Serie A: gli irpini infatti hanno ben 16 punti, frutto di otto vittorie e fronte di sole tre sconfitte, dunque la Sidigas punta a rimanere nei piani più nobili del campionato fino al termine della stagione regolare, per poi essere grande protagonista anche nei playoff; la Betaland invece, con i suoi 10 punti dovuti a cinque vittorie e sei sconfitte, è nel mischione di squadre che ambiscono ad entrare nella zona playoff, innanzitutto per accedere alle Final Eight di Coppa Italia che sono naturalmente l’obiettivo più imminente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Avellino Capo d’Orlando sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Avellino dunque finora sta viaggiando a ritmi molto alti, con le perle delle due vittorie ottenute consecutivamente al Forum contro l’Olimpia Milano e la settimana successiva contro i campioni d’Italia di Venezia. In casa poi il cammino della Sidigas è stato finora perfetto, dal momento che le tre sconfitte sono arrivate tutte in trasferta, sui campi di Brescia, Brindisi e Cremona. Il rimpianto può essere il k.o. in terra pugliese contro l’ultima in classifica, ma naturalmente ciò nulla toglie a una stagione vissuta ad altissimo livello dai ragazzi di coach Stefano Sacripanti, che naturalmente adesso vogliono chiudere l’anno con un’altra vittoria davanti al pubblico amico in un turno sulla carta favorevole, per consolidare sempre di più la posizione di Avellino ai vertici della classifica del massimo campionato.

Il giudizio su Capo d’Orlando è comunque positivo, se si considera che i siciliani devono fare i conti con il doppio impegno campionato-Champions League al quale la Betaland non è certamente abituata. In Coppa il cammino di Capo d’Orlando è negativo, ma la priorità va al campionato, dove invece la squadra allenata da Gennaro Di Carlo ha saputo rialzarsi dopo un inizio decisamente complicato, nelle settimane in cui probabilmente si era sentito maggiormente l’impatto con il doppio impegno. Capo d’Orlando dunque aveva iniziato il campionato con quattro sconfitte nelle prime cinque giornate, poi però ha cambiato ritmo e nelle successive sei giornate sono arrivate ben quattro vittorie, fra cui quella più significativa è maturata sul campo di Sassari. L’obiettivo è dunque quello di proseguire su questa strada per provare a raggiungere la Final Eight di Coppa Italia.

