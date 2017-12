Ulm Trento/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Ulm Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca per l'ultima giornata nel girone D di Eurocup. L'Aquila è già qualificata alla Top 16

27 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Ulm Trento, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Ulm Trento si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 27 dicembre e vale per la decima giornata del girone D di basket Eurocup 2017-2018: anche alla Ratiopharm Arena si chiude la prima fase di questo appassionante torneo. Partita che vale ormai poco dal punto di vista della qualificazione: l’Aquila infatti ha già strappato il pass per la Top 16 che rappresentava il primo obiettivo stagionale mentre i tedeschi, che hanno vinto appena 2 delle nove partite giocate, sono eliminati. Dunque per la Dolomiti Energia sarà più che altro una gara per provare qualcosa, restare in ritmo e comunque mantenere viva la voglia di vincere che sarà utilissima quando la stagione entrerà nel vivo; una squadra che dopo aver avuto un avvio stagionale difficile sembra essere in ripresa, e un altro possibile step verso le vette raggiunte l’anno scorso passa anche attraverso questa trasferta “allenante” di Ulm.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ulm Trento non verrà trasmessa in diretta tv, ma la grande novità di questa stagione di basket è la piattaforma Eurosport Player: pagando una quota per l’abbonamento avrete accesso, in diretta streaming video su PC, tablet o smartphone, a tante partite delle coppe europee e dunque anche a questa della Ratiopharm Arena. Ricordiamo inoltre il sito ufficiale della Eurocup all’indirizzo www.eurocupbasketball.com: troverete qui informazioni utili su questa sfida, come le statistiche delle due squadre e dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI ULM

I tedeschi del Ratiopharm si possono considerare come una delle delusioni della stagione europea: partiti con l’obiettivo dichiarato di arrivare in Top 16, non sono mai riusciti a mantenere il livello e si sono presto staccati dal gruppo. A dire il vero erano anche partiti molto bene: nelle prime tre giornate avevano fatto valere il fattore campo battendo Tofas Bursa e Gran Canaria, con la sola sconfitta di Villeurbanne. Da lì in avanti non hanno più vinto: entrano in questa partita con sei sconfitte consecutive sul groppone e un’eliminazione che è già stata sancita in maniera ufficiale. La squadra nelle ultime quattro gare ha sempre subito almeno 90 punti, e in generale lo ha fatto in sei delle nove uscite europee; è questo il reale problema di un Ulm che ha faticato anche a trovare ritmo in attacco. Nello scorso fine settimana la squadra tedesca ha vinto in campionato superando per 78-62 gli Oettinger Rockets; in classifica occupano il quarto posto in compagnia di Bamberg, Bayreuth e Fraport, sono dunque in piena quota playoff e almeno in patria hanno l’occasione di costruire qualcosa di buono. In campo internazionale però è stato un flop; si proverà se non altro a chiudere il girone con una vittoria, magari anche ribaltando il -11 con cui all’andata il Ratiopharm era stato sconfitto al PalaTrento.

QUI TRENTO

La Dolomiti Energia non potrà più prendersi il primo posto nella classifica del girone: ha infatti la sfida diretta a sfavore contro Villeurbanne, ma anche nei confronti di Gran Canaria. Francesi e spagnoli giocheranno in serata il loro ultimo impegno, ma in un eventuale arrivo di tre o quattro squadre con 6 vittorie la Dolomiti Energia non riuscirebbe a ottenere il primato. Già essere arrivati vicini a giocarselo è comunque importante: la squadra di Maurizio Buscaglia non era infatti partita bene. Meglio: aveva esordito in Eurocup con la bellissima vittoria contro Villeurbanne, ma poi era andata incontro a tre sconfitte consecutive nelle quali in mezzo c’era stato il pesante ko interno contro il Tofas Bursa. Il riscatto è arrivato immediato: da allora infatti l’Aquila ha perso soltanto una volta (in Francia) regolando tutte le altre avversarie. Quattro vittorie in cinque partite, in un periodo molto positivo in generale visto che anche in campionato Trento ha saputo rialzare la testa. Per la Dolomiti Energia il reale problema nell’approcciare questa stagione era quello motivazionale: dopo aver raggiunto la finale scudetto mantenere il livello non era affatto semplice, nemmeno per una società che di fatto ha confermato lo stesso roster. Sistemati i principali meccanismi, adesso Trento può tornare a sognare una grande stagione e, presa la qualificazione alla Top 16 di Eurocup, può concentrarsi sul campionato dove cercherà di strappare il pass per la Final Eight di Coppa Italia, per poi confermare la sua partecipazione ai playoff che non è mai stata mancata da quando la squadra è arrivata in Serie A.

GLI STARTING FIVE

Per la Dolomiti Energia Trento il quintetto è ancora in forse: sicuramente ci sarà Jorge Gutierrez ma insieme a lui possono partire Toto Forray o Shavon Shields. In ala piccola Dominique Sutton, mentre sotto i tabelloni la coppia che va per la maggiore è quella formata da Ojars Silins e Joao Gomes, pur se potrebbe esserci una partenza per Ojars Silins o anche per Luca Lechthaler, già tre volte nello starting five di Eurocup. Il punto fermo di Ulm è doppio: le due ali Ryan Thompson e Isaac Fotu hanno giocato da titolari tutte le partite del girone, ne ha saltata una Per Guenther (il playmaker) che però è sempre stato nello starting five quando disponibile. A completare il quintetto dovrebbero essere Ismet Akpinar nel back court e Da Sean Butler che si muove da ala forte o centro, in alternativa attenzione anche alla possibilità di vedere Luke Harangody dal primo minuto.

