Biella Napoli/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Biella Napoli info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2 al Biella Forum (oggi venerdì 29 dicembre 2017)

Biella Napoli, partita valida per la quattordicesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca al Biella Forum della città piemontese oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 20.30, visto che l’ultimo turno di questo anno solare si disputa stasera per lasciare libera poi ai festeggiamenti di Capodanno (ci saranno solo due posticipi domani). La classifica del girone ci parla di un match fra due squadre che vivono situazioni molto diverse fra loro: Biella infatti occupa una fantastica seconda posizione grazie ai 18 punti finora conquistati in virtù di nove vittorie a fronte di quattro sconfitte, mentre il Cuore Napoli Basket è tristemente ultimo con appena 4 punti, cioè due vittorie e ben undici sconfitte, dunque ha grande bisogno di fare punti per l’obiettivo della salvezza, che di certo non si annuncia facile. Di certo stasera sarà Biella la logica favorita per questa partita ed è semplice capire il perché: per i piemontesi è una partita da vincere per continuare a rimanere ai vertici, mentre Napoli deve cercare un’impresa, che sarà difficilissima ma avrebbe grandissimo valore, anche dal punto di vista psicologico.

Biella Napoli non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

Abbiamo detto della stagione molto diversa vissuta fino a questo momento dai piemontesi e dai partenopei. Biella ha fatto dunque benissimo finora, in particolare in casa dove ha subito una sola sconfitta, quella di tre settimane fa nel derby piemontese contro Tortona per un solo punto (75-76). Per il resto il Biella Forum ha portato solamente soddisfazioni con altre cinque vittorie e le ambizioni della Eurotrend restano alte, nonostante prima di Natale sia arrivata un’altra sconfitta, di nuovo in un derby regionale contro Casale Monferrato (83-72). Le squadre piemontesi non portano dunque bene a Biella, Napoli però è molto lontana geograficamente e questo potrebbe essere colto come un buon auspicio per la squadra di casa - oltre naturalmente alla grande differenza in classifica. Per Napoli, come abbiamo detto, ci sono state appena due vittorie finora, contro la Virtus Roma (83-78) e contro Cagliari (94-93): entrambe sono arrivate al PalaBarbuto, dunque in trasferta Napoli fino a questo momento ha raccolto solamente sconfitte, sei in altrettante partite disputate lontano dal PalaBarbuto. Non ha di certo portato frutti nemmeno il cambio in panchina, clamorosamente arrivato subito dopo la vittoria contro i sardi: ovviamente la situazione non era positiva, ma cambiare dopo una vittoria è sempre strano e se dopo arrivano tre sconfitte consecutive la mossa non può certo essere giudicata brillante.

