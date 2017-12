Olimpia Milano Stella Rossa/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Stella Rossa streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per l'Eurolega, 15^ giornata (oggi 29 dicembre 2017)

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano Stella Rossa, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Stella Rossa si gioca al Mediolanum Forum di Assago con palla a due alle ore 20:45 di questa sera, venerdì 29 dicembre: la partita è valida per la quindicesima giornata di basket Eurolega 2017-2018 e avrà l’onore di essere l’ultima del turno e dunque l’ultimo match sia del girone di andata sia dell’anno solare 2017 in Eurolega. Ci sarà però ben poco da festeggiare per due squadre entrambe piuttosto lontane dai primi otto posti che al termine della stagione regolare varranno la qualificazione ai quarti di finale: per l’AX Armani Exchange infatti finora sono arrivate appena quattro vittorie a fronte di ben dieci sconfitte, ma anche la Stella Rossa Belgrado fa meglio solo di poco, con cinque vittorie e nove sconfitte per i serbi. Possiamo parlare di ultima spiaggia, anche se a Milano in dicembre il paragone non è dei più efficaci: resta il fatto che chi perderà stasera di fatto potrà già salutare ogni speranza (soprattutto Milano, che è già messa peggio in classifica), mentre pure chi vincerà terrà accesa una piccola speranza che non sarà comunque semplice concretizzare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Stella Rossa non sarà trasmessa in diretta tv; tutti gli appassionati potranno però seguirla in diretta streaming video grazie alla piattaforma Eurosport Player, che da quest’anno mette a disposizione - con servizio in abbonamento - tante partite del basket di casa nostra e delle principali competizioni internazionali. Ovviamente il sito www.euroleague.net troverete informazioni utili sulla sfida di Eurolega di questa sera, come le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

IL CONTESTO

Per l’Armani questa è un’altra stagione fatta di molti alti e bassi, anche per colpa di qualche infortunio di troppo che ha certamente complicato il lavoro di mister Simone Pianigiani. La situazione è difficile soprattutto in Eurolega, come abbiamo già accennato: l’ottavo posto è già lontanissimo, anche se non è l’unico obiettivo. Ricordiamo infatti che Milano l’anno scorso ha chiuso tristemente all’ultimo posto la stagione regolare con sole otto vittorie in 30 partite, un risultato da non ripetere anche se la qualificazione ai quarti dovesse effettivamente rivelarsi irraggiungibile per l’Armani Exchange. Il discorso potrebbe essere molto simile pure per la Stella Rossa: i serbi hanno una vittoria in più e di conseguenza in caso di colpaccio questa sera al Forum sicuramente avrebbero ancora ambizioni concrete, ma siamo soltanto al termine del girone d’andata e questa è già una partita da vincere ad ogni costo, perché con una sconfitta le prime otto diventerebbero lontanissime e il girone di ritorno sarebbe da giocare soprattutto per la dignità.

