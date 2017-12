Piacenza Fortitudo Bologna/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Piacenza Fortitudo Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live del derby emiliano di basket Serie A2 (oggi venerdì 29 dicembre 2017)

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Piacenza Fortitudo Bologna - LaPresse

Piacenza Fortitudo Bologna, partita valida per la quattordicesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket e derby emiliano, si gioca al PalaBanca di Piacenza oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 20.30, visto che l’ultimo turno di questo anno solare si disputa stasera per lasciare libera poi ai festeggiamenti di Capodanno (ci saranno solo due posticipi domani). La classifica del girone ci parla di un match fra due squadre che vivono situazioni molto diverse fra loro: Piacenza infatti naviga per il momento nell’anonimato in virtù dei 10 punti finora conquistati grazie a cinque vittorie a fronte però di otto sconfitte, mentre la Fortitudo Bologna è nel terzetto delle seconde in classifica con 18 punti, cioè nove vittorie a fronte di quattro sconfitte. Per Bologna la trasferta a Piacenza dunque è l’occasione per continuare a viaggiare nel gruppo di testa, come d’altronde deve fare una formazione blasonata come la Fortitudo; l’Assigeco invece punta a una vittoria di prestigio che farebbe molto bene anche al morale e che renderebbe i playoff più vicini dei playout.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Piacenza Fortitudo Bologna non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Il cammino di Piacenza è stato caratterizzato finora da numerosi alti e bassi. Va sottolineato però che la Assigeco sta facendo molto bene in casa finora, dal momento che al PalaBanca sono arrivate quattro vittorie in sei partite giocate: ciò significa che fare risultato a Piacenza non è mai facile per le avversarie, mentre il rendimento casalingo è senza dubbio il punto di forza per la squadra di coach Andrea Zanchi, che invece in trasferta zoppica vistosamente avendo raccolto appena una vittoria in sette uscite. Per la Fortitudo Bologna, nonostante il secondo posto, non è tutto oro quello che luccica. Infatti la gloriosa squadra emiliana, che fino a circa un mese fa aveva perso solo a Trieste, ha vissuto di recente un pessimo momento costituito da ben tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate. Prima i due rovesci consecutivi contro Ravenna (70-76 casalingo) e Treviso (84-74), poi la vittoria casalinga di due soli punti contro Forlì (75-73) che è stata praticamente solo un brodino, anche perché seguita due domeniche fa da una pesante sconfitta per 83-65 contro una rivale diretta a Montegranaro, che ci ha detto come la Fortitudo sia in evidente difficoltà, in rapporto naturalmente alle ambizioni di inizio stagione. Subito prima di Natale è poi arrivata la vittoria casalinga contro Roseto per 68-56, che però ancora non basta per dire che il momento difficile sia alle spalle. Servirebbe chiudere l’anno con una nuova vittoria per sorridere al 2018.

