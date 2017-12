Siena Virtus Roma/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Siena Virtus Roma info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, si respira storia al PalaEstra (oggi 29 dicembre 2017)

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Siena Virtus Roma, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Siena Virtus Roma, partita valida per la quattordicesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca al PalaEstra della città toscana oggi, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 20.30: l’ultimo turno di questo anno solare si disputa infatti stasera per lasciare libera poi ai festeggiamenti di Capodanno (ci saranno solo due posticipi domani). Una partita di grande fascino, che in anni anche recenti valeva molto di più, ma purtroppo adesso la realtà di Siena e Virtus Roma è questa. La classifica del girone ci dice inoltre che entrambe le squadre stanno andando piuttosto male: per la Soundreef Siena ci sono 10 punti con cinque vittorie e otto sconfitte, mentre per la Virtus Roma la situazione è ancora peggiore, perché i capitolini con quattro vittorie e nove sconfitte hanno 8 punti e di conseguenza devono lottare per evitare i playout, dai quali pure Siena non può dirsi al sicuro, mentre i playoff distano quattro lunghezze per i toscani. Una partita dunque da vincere a tutti i costi per evitare guai peggiori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Siena Virtus Roma non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione molto deludente vissuta fino a questo momento sia dai toscani sia dai capitolini. Siena se non altro potrà fare affidamento sul fattore campo, dal momento che fra le mura amiche del PalaEstra ha finora ottenuto quattro vittorie su sei partite giocate, anche se due settimane fa è arrivata la sconfitta contro Rieti per 69-81, alla quale ha fatto seguito prima di Natale la sconfitta a Legnano (82-72), di conseguenza è aperta una striscia negativa di due sconfitte consecutive che sarà importante spezzare per rilanciare la corsa verso un posto nei playoff e per non scivolare troppo in basso. Per la Virtus Roma la situazione in trasferta è praticamente disastrosa, con una sola vittoria su sei partite giocate, fra l’altro oltre due mesi fa a Trapani. La buona notizia è che prima di Natale è arrivata la vittoria nel derby contro la Leonis Roma (88-79) che ha pure portato all’aggancio in classifica all’altra squadra capitolina: un passo avanti importante nella lotta salvezza, ma adesso per chiudere l’anno la Virtus è attesa da una trasferta decisamente difficile.

