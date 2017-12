Napoli Cagliari/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket A2 Ovest)

Napoli Cagliari si gioca alle ore 18:00 di domenica 3 dicembre: al PalaBarbuto va in scena la partita della decima giornata nel girone Ovest del campionato di basket Serie A2 2017-2018. E’ una sfida che sulla carta varrebbe la salvezza, eppure la Pasta Cellino sta facendo benissimo: al momento infatti è sopra il 50% di vittorie (5-4 il record) e dunque aspira a un posto nei playoff, anche se la stagione è lunga e per il momento c’è tanto equilibrio tra le squadre. Napoli invece è sempre il fanalino di coda, con una sola vittoria in nove partite: a questo punto salvarsi comincia a diventare un problema, soprattutto perchè non si vede una luce in fondo al tunnel; tuttavia c’è ancora potenzialmente tempo per provare a migliorare la situazione, ma almeno in casa bisogna iniziare a trovare la giusta continuità (a partire dunque da questa partita).

Dopo la sconfitta di domenica sul campo di Casale Monferrato (-23) il presidente Ruggiero ha spronato l’ambiente: se finora aveva parlato con toni “morbidi” chiedendo l’appoggio del pubblico e facendo leva sull’orgoglio, in questa occasione - ed è curioso che sia avvenuto dopo il ko contro la capolista, che ha sempre vinto fino a qui - il patron ha parlato di maglia non onorata e di alibi che non possono essere più accettati. Come primo risultato, la panchina di Francesco Ponticiello è stata messa a rischio: in caso di sconfitta odierna l’allenatore potrebbe fare le valigie. Chi le ha già fatte è invece il centro Hrvoje Vucic, che ha risolto il contratto accasandosi in Belgio: una perdita pesante che pone ancor più incertezza sulla squadra. Nel frattempo il dato dice che dopo aver battuto la Virtus Roma, Napoli ha perso con uno scarto medio di 18,6 punti le due partite contro Treviglio e appunto Casale, peggiorando ancor più la sua situazione. Quello che non funziona è soprattutto la difesa: è la seconda peggiore del campionato. Chi c’è all’ultimo posto? Proprio Cagliari, l’avversaria di oggi.

La Pasta Cellino incassa infatti una media di 86,2 punti a partita: sono tantissimi, però quelli fatti sono 82,7 e allora in qualche modo i due dati si bilanciano. Prova ne è il fatto che, appunto, la squadra isolana mantiene la linea di galleggiamento in classifica, anzi sta facendo meglio di quanto si potesse pensare. Al PalaPirastu i ragazzi di coach Riccardo Paolini sono riusciti a battere Biella e Legnano, due tra le migliori squadre del girone Ovest, e poi anche Reggio Calabria e Virtus Roma (pochi giorni fa, nel recupero); hanno perso solo contro Treviglio tra le mura amiche, mentre in trasferta hanno ottenuto il successo contro Siena. Una Cagliari che ha vinto le ultime due partite, e che dopo questa sfida contro il Napoli potrebbe andare incontro a una sorta di momento della verità: avrà infatti le partite casalinghe, consecutive, conto Eurobasket e Casale Monferrato. Una squadra che lotta per la salvezza e la capolista: due gare diverse, ma vincendole entrambe la Pasta Cellino potrebbe spiccare il volo e chiudere con segno positivo il girone di andata.

Piuttosto chiare le scelte di Paolini per la sua Cagliari: lo starting five si compone del playmaker Marcus Keene che gioca con Roberto Rullo formando il back court; nel ruolo di centor sotto i tabelloni il partente è Ferdinando Matrone, mentre Lorenzo Bucarelli fa l’ala piccola avendo comunque una dimensione da guardia tiratrice. Ad aiutare sotto i tabelloni l’altro americano, De’Shaws Stephens, che in teoria sarebbe un centro ma sa disimpegnarsi come ala forte. A Napoli le certezze non ci sono più: nella disfatta di Casale Ponticiello è comunque partito con Gennaro Sorrentino in cabina di regia con il supporto di Kerry Carter in guardia, Stefan Nikolic e Mattia Mastroianni le due ali mentre Melsahn Basabe è il centro, che ha preso il posto anche nello starting five di Hrvoje Vucic.

