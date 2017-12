Pesaro Varese/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket A1 9^ giornata)

Diretta Pesaro Varese: info streaming video e tv, orario e risultato live. All'Adriatic Arena scontro tra due nobili decadute nella nona giornata del campionato di basket Serie A1

03 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pesaro Varese, basket Serie A1 9^ giornata (Foto LaPresse)

Pesaro Varese verrà diretta dalla terna arbitrale Weidmann-Paglialunga-Boninsegna; alle ore 18:15 di domenica 3 dicembre si gioca presso la Adriatic Arena per la nona giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Si tratta di una partita che mette in palio punti pesanti per la salvezza: a oggi la situazione è tale che le due squadre possono ancora guardare a un posto nelle Final Eight di Coppa Italia ma il record (2-6 per la Vuelle, 3-5 per la Openjobmetis) lascia intender che nel lungo periodo si debba soprattutto guardare a rimanere in Serie A. A meno che ovviamente non si riesca a trovare ritmo e continuità; la maggiore indiziata è Varese per quello che ha mostrato fino a qui, ma l’andamento del campionato (appena cinque squadre sopra il 50% di vittorie in questa giornata) lascia finestre aperte a tutte, dunque anche a Pesaro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

Pesaro Varese non sarà trasmessa in diretta tv, ma da quest’anno tutte le partite del principale campionato di basket sono offerte in diretta streaming video dalla piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale dovrete versare una quota in abbonamento. Naturalmente sono disponibili anche le informazioni utili - come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori - che arriveranno tramite il sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, oppure dagli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

QUI PESARO

La vittoria contro Brindisi è stata subito annullata dal pesante ko di Trento (-17) nel quale ancora una volta sono emersi tutti i difetti strutturali della Vuelle. Che dopo aver fatto il colpo sul campo di Reggio Emilia ha perso quattro partite consecutivamente prima di tornare a festeggiare. La stagione è in linea con quanto si è visto negli ultimi anni: una società che fatica a stare al passo economico con le migliori e che si arrangia come può. Le salvezze sono comunque sempre arrivate, per il rotto della cuffia o quasi; quest’anno potrebbe succedere la stessa cosa ma chiaramente bisognerà almeno fare risultati in casa, dove invece fino a questo momento sono arrivate solo sconfitte. Intanto la società ha comunicato la firma di Rihard Kuksiks, che era uno dei papabili per il ruolo di ala piccola e che torna in Italia dopo aver vestito, curiosamente, proprio la maglia di Varese che ritroverà subito come avversaria. Da valutare la presenza di Pablo Bertone, vittima di una distorsione alla caviglia nel corso dell’amichevole giocata contro la Virtus Bologna.

QUI VARESE

Tutto sommato il cammino di Varese in campionato è positivo: al netto della batosta interna subita contro Sassari, la Openjobmetis rimane in ampia linea di galleggiamento grazie alle vittorie ottenute contro Cantù, Pistoia e Trento. Per di più da qui alla fine dell’andata il calendario non presenta sfide impossibili: gare casalinghe contro Capo d’Orlando, Virtus Bologna e Torino, trasferte a Reggio Emilia, Brindisi e Cremona. Ci sono insomma i presupposti per tornare a giocare le Final Eight di Coppa Italia che mancano dal 2013 (i lombardi persero la finale contro Siena) e per provare a girare il record con segno positivo, anticamera di una vera e propria corsa verso i playoff. Bisogna però risolvere qualche problema nel roster: Cameron Wells, sulla carta la guida tecnica della squadra, ha giocato forse una sola partita degna di questo nome e la panchina è ancora troppo poco produttiva per un vero e proprio salto di qualità. Nei giorni precedenti la partita è intervenuto il presidente del consorzio Varese nel Cuore, Alberto Castelli, che ha parlato della necessità di allargare la società per aver finalmente un futuro più tranquillo e anche più vincente: intanto i risultati ci sono, ma ovviamente per il ritorno alla gloria bisogna attendere.

GLI STARTING FIVE

Per Spiro Leka il quintetto di partenza è quasi sempre invariato se non nella posizione di ala piccola, dove anche Rihard Kuksiks potrebbe avere una chance. In alternativa uno tra Marco Ceron e Diego Monaldi, vale a dire quello che non sarà scelto per rimpiazzare Pablo Bertone a formare il back court con Dallas Moore; cambierebbe comunque poco visto che la Vuelle gioca solitamente con tre guardie di ruolo. Sotto i tabelloni però ci sono due centri veri come Manuel Omogbo e Erik Mika. Anche le scelte di Attilio Caja le scelte sono fisse: curiosità nel capire se Norvel Pelle sarà ancora il centro partente al posto di Tyler Cain, per il resto Cameron Wells da playmaker con Antabia Waller al suo fianco, Stanley Okoye e Giancarlo Ferrero sostanzialmente si dividono nei ruoli di 3 e 4 a seconda dei momenti della partita, sicuramente il primo ha una dimensione maggiormente perimetrale.

