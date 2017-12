Pistoia Torino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket A1 9^ giornata)

Pistoia Torino si gioca al PalaCarrara e, diretta dalla terna arbitrale Lanzarini-Sardella-Ranaudo, va in scena alle ore 18:15 di domenica 3 dicembre per la nona giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Contesti diversi per le due squadre: la Fiat infatti insegue la prima posizione nella regular season e, più in generale, corre verso la partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia sapendo che i playoff di fine stagione sono una realtà concreta. Pistoia dopo un ottimo avvio ha perso totalmente la bussola, arriva da sei sconfitte consecutive e adesso deve guardare alla salvezza, che sarà un affare complicato visto che la concorrenza è agguerrita e non sembrano esserci troppe squadre materasso in questa stagione.

Situazione difficile in casa The Flexx, tanto che in settimana anche il presidente Maltinti ha fatto sentire la sua voce dicendo di aspettarsi punti nelle prossime due partite. Vale a dire due gare casalinghe, perchè dopo Torino al PalaCarrara arriverà Pesaro e, trattandosi di una sfida diretta per la salvezza, non si potrà sbagliare. Intanto la sosta per il campionato ha fatto registrare l’arrivo di Dejan Ivanov, lungo bulgaro che in Italia avevamo già visto a Varese, Brindisi, Caserta e proprio Torino; giocava da qualche anno in Turchia senza troppe fortune (anche se con Gaziantep e Yesilgiresun ha anche superato i 10 punti di media, senza però trovare troppa continuità). La squadra ormai deve pensare soltanto a salvarsi ma le statistiche non sono dalla sua parte: Pistoia è penultima per punti segnati (fa peggio solo Capo d’Orlando) e tira con il 43,4% da 2 punti, una percentuale che ne fa la peggiore del campionato. Anche le palle perse sono troppe (16, anche qui Capo d’Orlando l’unica peggiore); in questo modo la The Flexx vanifica totalmente il fatto di essere la miglior squadra a rimbalzo, arrivando a 40,6 di media. In questo Ivanov darà una mano ancor maggiore potendo anche aumentare le percentuali al tiro nel pitturato; verso il taglio invece Markus Kennedy, 11,6 punti e 9,2 rimbalzi ma mai davvero convincente al di là delle statistiche messe insieme.

A Torino le cose vanno bene, anche se Luca Banchi ha recentemente dichiarato di aspettarsi qualcosa in più prima della sosta; resta il fatto che la Fiat se la gioca anche per vincere la regular season. Peccato che due settimane fa sia arrivata una sanguinosa sconfitta interna contro Cantù, per di più con una rimonta subita che ha detto come il doppio impegno campionato-Eurocup possa togliere qualcosa in termini di energie. Una sconfitta atipica, perchè fino a questo momento Torino aveva sempre vinto quando aveva segnato 80 o più punti; la squadra infatti ha il quarto miglior attacco del campionato anche davanti a squadre come Milano e Virtus Bologna, e ha una produzione ottima dall’arco (35,5%) facendo particolarmente bene a rimbalzo offensivo e risultando la miglior squadra per assist smazzati (18,8). Da qui si spiega ovviamente la produzione di punti, ma quando la difesa non funziona risulta difficile vincere le partite con il solo talento. Per questo Banchi dice che la sua Fiat può fare anche meglio di così. In ogni caso l’obiettivo nel breve periodo è qualificarsi alle Final Eight: da qui al termine dell’andata però l’Auxilium dovrà giocare contro Milano, Reggio Emilia e Brescia in casa e avrà trasferte difficili a Bologna, Trento e Varese. Dunque, oggi serve vincere per rimanere in una posizione di vantaggio e poi provare a sfruttare anche gli incroci di calendario per un traguardo che in ogni caso non dovrebbe sfuggire.

Due le opzioni per Vincenzo Esposito: continuare con il quintetto piccolo già visto a Venezia oppure inserire subito Dejan Ivanov al posto di uno tra Fabio Mian e Raphael Gaspardo, reduce dall’esperienza con la nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali. In ogni caso sembrano viaggiare verso la conferma sia Ronald Moore che Jamon Gordon, che formeranno il backcourt; il resto verrà da sè, potrebbe avere un’occasione Daniele Magro che però resta più probabilmente un’opzione per la second unit. Luca Banchi continua con il suo usuale starting five: Diante Garrett il playmaker, con Aleksander Vujacic che viene schierato da guardia ma può dargli una grossa mano in regia. Due settimane fa come ala piccola è partito Valerio Mazzola, con Lamar Patterson a guidare la panchina: esperimento interessante che potrebbe essere ripetuto, anche perchè contro una squadra che fa benissimo a rimbalzo il coach potrebbe aver bisogno di più lotta nel pitturato all’inizio della partita, per non far prendere ritmo agli avversari. Sotto canestro ci sono invece Deron Washington e Trevor Mbakwe.

