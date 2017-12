Reggio Emilia Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket Serie A1)

Reggio Emilia Milano sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denny Borgioni e Christian Borgo; alle ore 17 di domenica 3 dicembre va in scena una delle partite più interessanti nel programma della nona giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Si tratta anche della riedizione della finale scudetto del 2016, ma soprattutto è una gara che mette di fronte due società che negli ultimi anni hanno rappresentato un punto di riferimento per il basket italiano, con premesse e progetti diversi ma risultati che le hanno portate a giocarsi i titoli. L’Olimpia, anche in virtù di una potenza economica superiore, ha fatto di più ma certamente l’esempio della Grissin Bon è da seguire per come e dove è arrivata; il problema adesso resta quello di confermarsi, e questo avvio di stagione lo sta dimostrando. Milano ha 6 vittorie e 2 sconfitte ed entra nella giornata con il terzo posto in classifica, consapevole comunque del fatto che vincere la regular season può non essere fondamentale (per lei); la Grissin Bon dopo aver perso clamorosamente le prime sei partite del campionato ha vinto le ultime due, si è rilanciata in qualche modo ma resta ovviamente sul fondo della classifica.

QUI REGGIO EMILIA

E’ difficile dire cosa sia cambiato a Reggio Emilia dalle sei sconfitte consecutive alle due vittorie arrivate contro Pistoia (addirittura un trionfo) e Cremona (in trasferta); di sicuro i 4 punti messi in cascina saranno ora molto utili per ripartire e andare a caccia degli obiettivi “reali”, vale a dire un posto nelle Final Eight di Coppa Italia e magari arrivare anche ai playoff. Il roster è attrezzato, ma è vessato da tanti infortuni: da questo punto di vista la situazione non è cambiata rispetto allo scorso anno, tanto da far pensare che qualche problema dal punto di vista dello staff atletico possa esserci. Negli ultimi giorni la società ha firmato James White (già visto a Reggio Emilia) per due settimane, e questa domenica potrebbe averlo in campo; in più è arrivato anche Pedro Llompart, che è un playmaker ed eventualmente lascia intendere che qualcosa in cabina di regia non funzionasse alla perfezione. Adesso il primo punto all’ordine del giorno per Max Menetti è ritrovare i suoi infortunati, e poi eventualmente capire in che modo la squadra potrà essere schierata in campo da qui a quando si giocheranno le partite vere (sempre che ovviamente Reggio Emilia ci arrivi), ma aver vinto le ultime due gare fa ben sperare per il futuro.

QUI OLIMPIA MILANO

Il ko interno subito contro Avellino è stato più frutto di clamorosa bravura altrui (la pazzesca tripla di Ariel Filloy che ha forzato l’overtime) ma anche di qualche scelta sbagliata, per esempio quella di Curtis Jerrells che ha provato una tripla senza ritmo invece di servire compagni aperti (per esempio Vlado Micov). Può essere visto come il riassunto della stagione fino a qui: Milano ha tanto talento e in Italia è superiore a tutte, ma a volte deve ricordarsene e giocare come squadra piuttosto che come insieme di individualità. Siamo comunque ai dettagli: che l’Olimpia abbia perso due partite sulle otto giocate in regular season fa parte dell’ordine naturale delle cose, perchè appunto non avere il fattore campo in qualche serie di playoff può non essere un problema e soprattutto bisogna sempre considerare che di mezzo c’è l’Eurolega che, considerato il bilancio degli ultimi anni, deve essere onorata fino a diventare quasi una priorità, soprattutto perchè arrivare ai playoff non sarà affatto scontato (e infatti a oggi la squadra sarebbe eliminata). Nei giorni scorsi ha rescisso Zoran Dragic, tegola Andrew Goudelock: lesione al flessore e almeno sei settimane di stop.

GLI STARTING FIVE

Perso anche Chris Wright, Reggio Emilia torna a schierare Leonardo Candi nel suo quintetto di partenza; con lui nel backcourt c’è Amedeo Della Valle tornato dagli impegni con la nazionale, così come Manuchar Markoishvili che sarà invece l’ala piccola. Sotto i tabelloni dovrebbero esserci Landing Sané e Julian Wright, da valutare però l’eventuale utilizzo di James White che porterebbe in dote atletismo e maggior dinamismo anche sul perimetro. Per l’Olimpia Milano potrebbe essere confermato il quintetto visto contro Avellino: dunque Dairis Bertans al fianco di Jordan Theodore con Vladimir Micov e Awudu Abass schierati in qualità di ali, mentre Amath M’Baye sarebbe il centro. Naturalmente non mancano le alternative, a cominciare dal mandare nello starting five Curtis Jerrells.

