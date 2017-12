Risultati basket Serie A/ Classifica aggiornata, diretta live score 9^ giornata (oggi 3 dicembre)

Risultati basket Serie A: classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 9^ giornata del massimo campionato (oggi domenica 3 dicembre 2017)

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati basket Serie A (LaPresse)

Si gioca oggi la maggior parte delle partite della nona giornata della Serie A 2017-2018 di basket, che torna dopo la domenica di sosta dovuta alle partite delle qualificazioni ai Mondiali 2019 che hanno visto il debutto delle finestre per le Nazionali nel corso della stagione dei club. La giornata a dire il vero è stata aperta ieri dai due anticipi del sabato, cioè Avellino-Venezia e Capo d’Orlando-Trento. Altre cinque partite sono in programma per oggi, domenica 3 dicembre, ancora una volta con orari molto vari: si comincerà con l’anticipo delle ore 12.00, che questa volta sarà Virtus Bologna-Cremona, poi un appuntamento alle ore 17.00 con Reggio Emilia-Olimpia Milano, mentre alle ore 18.15 si giocheranno Pistoia-Torino e Pesaro-Varese, infine alle ore 21.05 Sassari-Brindisi sarà il posticipo di prima serata. Per chiudere questo nono turno bisognerà però attendere fino a lunedì, quando alle ore 20.45 si giocherà il derby lombardo Cantù-Brescia.

RISULTATI BASKET SERIE A, UN CAMPIONATO SPEZZATINO

Ancora una volta, dobbiamo fare i conti con un campionato sempre frammentato: le cinque partite di oggi si disputeranno su ben quattro diverse fasce orarie che ospiteranno gli incontri, sparsi per tutta la giornata, con una sola coppia di incontri con lo stesso orario (quelli delle 18.15) e per di più con la novità che la partita di prima serata slitta alle ore 21.05. Speriamo almeno che questa abbuffata possa favorire l’interesse degli appassionati che potranno godersi il basket nostrano quasi di continuo, nel tentativo di inseguire una visibilità sempre più necessaria nello sport contemporaneo. Magari potrebbe aiutare anche il buon inizio della Nazionale nel suo cammino verso i Mondiali con il doppio successo contro la Romania e soprattutto la Croazia a Zagabria. In fondo è sempre l’Italia il traino del movimento, se gli azzurri vanno bene è una bella notizia per tutti.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Parlando invece della classifica, concentriamo la nostra attenzione oggi sulla coda della graduatoria, perché ci sono ben quattro squadre a condividere l’ultimo posto a quota 4 punti, cioè Pesaro, Reggio Emilia, Pistoia e Brindisi con due vittorie e sei sconfitte nelle prime otto partite giocate. Considerando che poco più avanti c’è un’altra ammucchiata, non crediamo di esagerare affermando che in questo momento almeno dieci squadre sono potenzialmente a rischio retrocessione. Rischio che a dire il vero non è così marcato, dal momento che solo l’ultima classificata dovrà salutare la Serie A al termine della stagione regolare, ma questo equilibrio così marcato ci dice chiaramente come le gerarchie siano ancora tutte da definire nella seconda metà del gruppo, con molte società che possono legittimamente ambire ad un posto nei playoff ma devono anche guardarsi le spalle. Questa è una buona notizia: tutti avranno infatti obiettivi per cui lottare.

RISULTATI SERIE A, 9^ GIORNATA

GIOCATE IERI

RISULTATO FINALE Avellino-Venezia 87-77

RISULTATO FINALE Capo d’Orlando-Trento 82-80

Oggi, domenica 3 dicembre

Ore 12.00

Virtus Bologna-Cremona

Ore 17.00

Reggio Emilia-Olimpia Milano

Ore 18.15

Pistoia-Torino

Pesaro-Varese

Ore 21.05

Sassari-Brindisi

Lunedì, ore 20.45

Cantù-Brescia

CLASSIFICA

Brescia 16

Venezia 14

Avellino, Milano, Torino 12

Sassari, Cantù, Capo d'Orlando* 8

Varese, Trento*, Virtus Bologna, Cremona, 6

Pesaro, Reggio Emilia, Pistoia, Brindisi 4

* una partita in più

