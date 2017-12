Sassari Brindisi/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (Basket A1 9^ giornata)

Diretta Sassari Brindisi: streaming video Rai.tv, orario e risultato live. Nona giornata in Serie A1 di basket: la Dinamo ospita la Happy Casa dopo la sosta per gli impegni delle nazionali

03 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Sassari Brindisi, basket Serie A1 9^ giornata (Foto LaPresse)

Sassari Brindisi è il posticipo domenicale di basket Serie A1 2017-2018: partita diretta dagli arbitri Sabetta, Baldini e Calbucci, si gioca alle ore 21:05 di domenica 3 dicembre per la nona giornata. La Dinamo arriva a questa partita con una situazione migliore di classifica: entra nel turno con il sesto posto e il 50% di vittorie, cosa che la proietta in zona Final Eight di Coppa Italia. La Happy Casa ha vinto solo due partite in meno, ma in questo momento fa tutta la differenza del mondo: i pugliesi sono una delle quattro squadre che occupano l’ultima posizione nella graduatoria del campionato. Per il Banco di Sardegna dunque c’è un’altra bella occasione per allungare e rimanere nelle prime posizioni, mentre Brindisi ha assoluto bisogno di una vittoria e in questo momento dà la sensazione di essere, insieme a Pistoia, la squadra più pericolante e dunque una delle due che rischiano maggiormente la retrocessione in Serie A2.

Sassari Brindisi verrà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato, ed è la partita che nella nona giornata è in chiaro per tutti: l’appuntamento è su Rai Sport (e ovviamente sul canale correlato Rai Sport +), con la possibilità di seguirla anche su PC, tablet e smartphone visitando il sito www.raiplay.it. Come sempre, la diretta streaming video è disponibile anche sulla piattaforma Eurosport Player, che copre tutto il campionato di basket Serie A1 e per la quale sarà necessario pagare una quota per abbonarsi.

QUI SASSARI

La squadra di Federico Pasquini sta facendo di fatto il campionato che ci si aspettava: il record parla di una realtà che sta bene e che in questo momento è quasi certa di potersi giocare i playoff, come accaduto nelle ultime stagioni. Tuttavia ogni situazione va contestualizzata, e quella del Banco di Sardegna dice che si è verificato un calo prima della sosta. La Dinamo Sassari arrivava dalla bellissima vittoria contro l’Olimpia Milano (+21) e si era portata a un ottimo 3-2 di record; purtroppo ha poi perso male a Cremona, senza mai entrare in partita, e tornata al PalaSerradimigni si è fatta sorprendere da Capo d’Orlando. Dunque segno negativo entrando in questa giornata, parzialmente mitigato dalla bella vittoria di Varese in una gara dominata dall’inizio alla fine; dalle parti della Sardegna la sosta è stata in qualche modo benefica, perchè ha permesso di riordinare le idee. Se guardiamo il cammino verso le Final Eight, la Dinamo giocherà in casa contro Pistoia, Avellino e Trento mentre sarà in trasferta a Brescia, Venezia e Pesaro: calendario non immediato, volendo fare una stima potremmo dire che almeno tre vittorie sono possibili (quattro contando oggi) e dunque il Banco potrebbe chiudere l’andata con otto vinte e sette perse, cosa che - visto l’andamento del campionato - dovrebbe permettere di giocarsi la Coppa Italia. Sul lungo periodo, probabilmente questa squadra avrà bisogno di altro

QUI BRINDISI

Parlando di contestualizzare i momenti, Brindisi è forse una delle squadre più in forma del campionato: almeno questo hanno detto le ultime tre partite, perchè la Happy Casa aveva perso tutte le cinque gare di apertura ma poi al PalaPentassuglia ha messo in fila le vittorie contro Avellino e Virtus Bologna, cioè due delle squadre più quotate nel torneo. In mezzo è arrivata la sconfitta di Pesaro, sul filo di lana: una partita nella quale Brindisi ha lottato ed è anche stata avanti nel punteggio, senza però riuscire a chiudere i conti quando avrebbe potuto. Nella sosta per le nazionali si è verificato un cambiamento nel roster: la società ha rescisso il contratto di Anthony Barber (10,4 punti e 2,9 assist) e ha firmato Donta Smith. Fuori un playmaker e dentro un ala che, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali, sarà utile più che altro come 4 da affiancare a Cady Lalanne: il ritorno di Nic Moore, già ottimo nella sua prima partita, aveva ovviamente chiuso le porte a Barber che si è subito accasato a Greensboro nella G-League (la lega di sviluppo della NBA, dove aveva già giocato lo scorso anno) e Smith potrà dare una mano a una squadra che è sì terza per rimbalzi (39) ma anche terza per le carambole che concede agli avversari.

GLI STARTING FIVE

Federico Pasquini ha leggermente mischiato le carte nell’ultima partita, quella di Varese: al fianco di Scott Bamforth (ancora una grande prestazione, 19 punti con il 50% al tiro) il coach ha mandato in campo come al solito William Hatcher, ma ha poi deciso di schierare un quintetto piccolo con Shawn Jones da centro al posto di Darko Planinic (in campo per soli 12 minuti) e Achille Polonara da 4 mandando invece DyShawn Pierre ad agire da ala piccola. Le soluzioni alternative non mancano, anche se verosimilmente Levi Randolph resterà il sesto uomo di riferimento. Per quanto riguarda Brindisi, il dubbio riguarda ovviamente la posizione di Donta Smith: la soluzione più probabile è quella di lanciarlo subito nello starting five al posto di Brian Randle che si è appena ritirato, lasciando invariato il back court nel quale agiranno Nic Moore da playmaker e poi Scott Suggs e Blaz Mesicek che si alternano nei ruoli di guardia e ala piccola.

