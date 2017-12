Treviglio Siena/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket A2 Ovest)

Diretta Treviglio Siena, info streaming video e tv: orario e risultato live. Al PalaFacchetti Remer e Soundreef si affrontano nella decima giornata del girone Ovest di basket Serie A2

03 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Treviglio Siena, basket A2 Ovest 10^ giornata (Foto LaPresse)

Treviglio Siena è valida per la decima giornata nel girone Ovest di basket A2 2017-2018: al PalaFacchetti si gioca domenica 3 dicembre alle ore 18:00. E’ una partita che vale per la salvezza: entrambe le squadre ci arrivano con un bilancio di tre vittorie e dunque al momento non possono affatto permettersi di guardare ai playoff (che pure potrebbero essere un obiettivo raggiungibile) ma devono invece provare a mettere distanza tra sè e le formazioni che stanno dietro. Entrando in questo decimo turno sono soltanto due: la Virtus Roma e il Cuore Napoli Basket. La Soundreef non ha giocato nell’ultimo turno: ha chiesto e ottenuto di poter posticipare la partita contro Latina che infatti andrà in scena tra pochi giorni. I toscani dunque non sono troppo in ritmo, ma staremo a vedere quello che saranno in grado di fare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A2

Treviglio Siena non sarà trasmessa in diretta tv nè sarà possibile assistervi in diretta streaming video; alcune informazioni utili sulla partita del PalaFacchetti, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, saranno fornite dal sito ufficiale del campionato, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com. In più, potrete fare riferimento agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

QUI TREVIGLIO

Curiosamente la Remer fa meglio in trasferta: al PalaFacchetti ha vinto soltanto una volta, l’ultima delle quattro partite giocate (contro Napoli) perdendo invece da Tortona, Casale Monferrato e Legnano. Certo il calendario non ha esattamente giocato a favore dei bergamaschi, che invece fuori casa hanno saputo superare Rieti e Cagliari, bella in particolare la vittoria ottenuta contro la Pasta Cellino. Nell’ultima in assoluto invece è arrivata una sanguinosa sconfitta contro Eurobasket, una diretta concorrente per la salvezza: un ko che dunque fa male ancor più, e che è arrivato in virtù di due periodi centrali nei quali la Remer è andata sotto per un totale di 35-52, non riuscendo a confermare il vantaggio iniziale. Alan Voskuil ha guidato la squadra con 17 punti e 4 assist, Bryce Douvier ha aggiunto 15 punti e 5 rimbalzi, Andrea Mezzanotte ha chiuso con 12 punti e 7 carambole ma in generale Treviglio è andata sotto a rimbalzo, perso 15 palloni e tirato con il 35% dall’arco, non una percentuale pessima ma comunque non sufficiente per riuscire a girare la partita.

QUI SIENA

L’impegno del montenegrino Marko Simonovic nelle qualificazioni ai Mondiali ha consentito a Siena di chiedere e ottenere il rinvio della partita contro Latina; l’ultima giocata quindi resta quella dello scorso 19 novembre, persa in casa contro Cagliari. Una partita che la Mens Sana avrebbe anche potuto vincere, se non fosse che è partita con un 9-18 nel primo quarto; da lì ha sempre dovuto inseguire e nel quarto periodo ha ovviamente pagato la stanchezza della rimonta, finendo per perdere la lucidità necessaria. Come sempre c’è stato il solito contributo di Devin Ebanks: 38 punti e 8 rimbalzi per un 30 di valutazione, 16/27 dal campo ma anche tre palle perse. La sua grande prestazione ha quasi portato Siena alla vittoria, mascherando così il fatto che la Soundreef - tolto lui - abbia tirato con il 33% e abbia perso nonostante sia riuscita a contenere le palle perse. In più il dato negativo per Giulio Griccioli è che i compagni di Ebanks abbiano preso, complessivamente, meno del doppio dei tiri che ha preso l’americano: mai un bel segno, ma questa squadra può sicuramente fare di più e ora bisognerà vedere come rientrerà dalla sosta.

GLI STARTING FIVE

Small ball per Adriano Vertemati, che fa giocare la sua Remer di fatto con quattro piccoli: il playmaker è Tommaso Marino, al suo fianco come guardia c’è Alan Voskuil ma anche il giocatore adibito ad ala piccola, vale a dire Andrea Pecchia, può giocare da 2. Una soluzione quindi che privilegia circolazione e pericolosità sul perimetro; l’ala forte è Bryce Douvier, il 207 cm Andrea Mezzanotte gioca come centro. Siena viene disposta in campo da Giulio Griccioli con Lorenzo Saccaggi come playmaker e Elston Turner che gli dà una mano come guardia; l’ala piccola, che può giocare volendo anche da 2, è Daniele Sandri mentre sotto i tabelloni ci sono due centri veri, naturalmente Devin Ebanks e poi appunto Marko Simonovic, reduce dagli impegni con la nazionale del Montenegro.

© Riproduzione Riservata.