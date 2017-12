Treviso Fortitudo Bologna/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Treviso Fortitudo Bologna: info streaming video e tv, orario, risultato live della partita per la 10^ giornata della Serie A2 di basket, domenica 3 dicembre 2017

03 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Treviso Fortitudo Bologna - LaPresse

Treviso Fortitudo Bologna, partita valida per la decima giornata del girone Est della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca al Palaverde della città veneta oggi, domenica 3 dicembre 2017 alle ore 12.00. Questa sfida di enorme fascino fa tornare alla mente tempi ben più felici sia per Treviso sia per la Fortitudo Bologna, ma la classifica ci richiama alla dura realtà di oggi, dove il comune obiettivo delle due squadre sarà lottare per la promozione. Da questo punto di vista sono sicuramente messi meglio i bolognesi, che hanno 14 punti frutto di sette vittorie e due sconfitte, anche se domenica scorsa la Fortitudo è stata battuta in casa da Ravenna. Treviso invece non se la passa benissimo: quattro vittorie e cinque sconfitte, i veneti sono sotto il 50% e hanno 8 punti in classifica: una vittoria di prestigio sarebbe fondamentale per rilanciare le proprie ambizioni, ma d’altro canto il secondo stop consecutivo sarebbe pesante per la Fortitudo. Le premesse per una sfida da non perdere ci sono tutte…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Treviso Fortitudo Bologna è una partita trasmessa in diretta tv: l’appuntamento è su Sportitalia e dunque in chiaro per tutti al numero 60 del telecomando (c’è anche l’accesso al canale 225 di Sky) mentre per la diretta streaming video, in assenza di un televisore, potrete rivolgervi al sito www.sportitalia.com che fornisce le immagini della partita. Inoltre, come per tutte le partite di Serie A2, la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto dei diversi inizi di stagione per le due squadre. Ha fatto meglio finora la Fortitudo Bologna, che però adesso deve dimostrare che il clamoroso crollo casalingo di domenica scorsa contro Ravenna, con un parziale di 13-37 per i romagnoli nell’ultimo quarto a ribaltare una partita che per Bologna sembrava già vinta, non ha lasciato strascichi - soprattutto dal punto di vista psicologico - nella squadra di coach Matteo Boniciolli. In trasferta finora per la Fortitudo sono arrivate la pesante sconfitta di Trieste (99-74) ma anche tre vittorie: tornare al successo oggi sarebbe molto importante. Dall’altra parte abbiamo una Treviso che in casa sta facendo bene, grazie a tre vittorie contro Bergamo, Forlì e Verona a fronte di una sola sconfitta contro Montegranaro, unica squadra finora capace di violare il Palaverde. I problemi per i veneti sono semmai arrivati in trasferta, con una sola vittoria a fronte di ben quattro sconfitte. Il confronto con la Fortitudo sarà senz’altro impegnativo, ma affrontarlo in casa darà più fiducia alla De’Longhi.

