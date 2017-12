Virtus Bologna Cremona/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket A1 9^ giornata)

Diretta Virtus Bologna Cremona: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che, in programma al PalaDozza, vale per la nona giornata del campionato di basket Serie A1

03 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Virtus Bologna Cremona, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Virtus Bologna Cremona si gioca al PalaDozza e, diretta dalla terna arbitrale Paternicò-Caiazza-Morelli, è in programma alle ore 12:00 di domenica 3 dicembre per la nona giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Programmi e obiettivi diversi per le due squadre, che però in questo momento sono appaiate in classifica: entrambe infatti hanno vinto tre partite perdendone cinque, sono dunque in corsa per un posto nelle Final Eight di Coppa Italia (come tutte in questo momento) ma nel lungo periodo dovranno anche guardarsi le spalle in ottica salvezza. In questo momento comunque è difficile fare calcoli: a parte le prime cinque, tutte le altre sono racchiuse nello spazio di una gara di differenza e, di conseguenza, domenica dopo domenica la situazione può cambiare anche in modo radicale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Bologna Cremona è una delle partite che per la nona giornata del campionato vengono trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è come di consueto su Eurosport 2, raggiungibile sia dal bouquet satellitare che dal digitale terrestre a pagamento. Per chi non avesse a disposizione un televisore, la partita è comunque in diretta streaming video sulla consueta piattaforma Eurosport Player, attivabile su PC, tablet e smartphone pagando una quota per abbonarsi. Dal sito www.legabasket.it arriveranno inoltre informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDozza.

QUI VIRTUS BOLOGNA

La stagione della Virtus Bologna non sta andando come ci si sarebbe potuti attendere: il progetto è solido e improntato su alcuni dei migliori italiani (Alessandro Gentile e Pietro Aradori ovviamente), ma i risultati non sono all’altezza. Anche il PalaDozza è già caduto due volte: certo le squadre che ci hanno vinto si chiamano Venezia e Brescia e in entrambi i casi lo hanno fatto all’ultimo tiro, ma dettagli o meno la classifica della Segafredo è in deficit. La squadra gioca bene e ha lampi di pura qualità: del resto i nomi a roster sono di primo livello. Tuttavia ci sono alcuni difetti strutturali: la mancanza di un vero e proprio playmaker per esempio (anche se è rientrato Stefano Gentile), poi rotazioni cortissime con Alessandro Ramagli che, per scelta o per necessità, fa giocare di fatto sette giocatori arrivando a otto per il rotto della cuffia (Kenny Lawson ha giocato 9 minuti nella sconfitta di Brindisi). La squadra è in rottura prolungata (quattro sconfitte consecutive) e, perso anche Guido Rosselli - ne avevamo già parlato - è alla ricerca di un lungo di spessore che però è difficile trovare in questo momento dell’anno. Dunque per adesso si proverà a raggiungere le Final Eight, anche se il calendario non è facile: trasferte a Cantù, Varese e Avellino e partite casalinghe contro Cantù. Pistoia e Reggio Emilia per chiudere l’andata, potenzialmente il record della Virtus potrebbe anche peggiorare entro metà gennaio.

QUI CREMONA

Approfittando della sosta per le nazionali, la Vanoli si è tenuta allenata giocando un’amichevole contro Piacenza, squadra di Serie A2; al PalaRadi la Vanoli ha vinto 95-94, anche se il punteggio è stato azzerato alla fine di ogni quarto e Cremona ha vinto i due di mezzo, segnando 37 punti nel secondo periodo. Ovviamente non c’era Meo Sacchetti, lui pure impegnato con l’Italia; la sua squadra arriva dalle sconfitte contro Torino e Reggio Emilia e ha dunque bisogno di rialzare la testa. L’obiettivo rimane la salvezza: non può essere altrimenti considerando che l’orizzonte estivo della società era la A2, ma la composizione del roster alza inevitabilmente l’asticella delle aspirazioni dei tifosi e da questo punto di vista non è sicuramente un bel segnale il fatto che lontana dal PalaRadi la squadra abbia vinto una sola volta (a Pesaro) perdendo in tre occasioni. Da qui al termine del girone di andata Cremona dovrà ancora andare a Trento, Brescia e Capo d’Orlando mentre ospiterà Avellino, Brindisi e Varese: il calendario non è impossibile e almeno tre vittorie potrebbero arrivare, cosa che lascerebbe la Vanoli in piena linea di galleggiamento a prescindere da quello che faranno le dirette concorrenti. Per ora comunque il campionato dei lombardi si può considerare positivo: le vittorie casalinghe contro Pistoia e Sassari hanno contribuito a far tirare un po’ il fiato a Meo Sacchetti e i suoi ragazzi, non più costretti a inseguire come è avvenuto per tutto l’anno passato.

GLI STARTING FIVE

Alessandro Ramagli non cambia mai il suo starting five ma, arrivando da quattro sconfitte, qualcosa potrebbe rivedere: sulla carta Oliver Lafayette e Marcus Slaughter formano l’asse playmaker-centro, gli esterni (se vogliamo chiamarli così) sono Alessandro Gentile e Pietro Aradori reduci dagli impegni con la Nazionale mentre in ala forte c’è Klaudio Ndoja. Stefano Gentile potrebbe guidare la second unit come nei piani, oppure provare a dare immediato ritmo offensivo partendo in quintetto. Anche per Cremona il quintetto è spesso e volentieri lo stesso: Travis Diener e Darius Johnson-Odom nel backcourt, Kelvin Martin (da 3) e Landon Milbourne le due ali mentre sotto canestro si muove Henry Sims. All’occorrenza Drake Diener può essere la guardia titolare, ma Sacchetti lo preferisce come leader della second unit.

© Riproduzione Riservata.