Reggio Emilia Cantù/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 13^ giornata)

30 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Reggio Emilia Cantù sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Emanuele Aronne e Matteo Boninsegna. Appuntamento per questa partita valida per la tredicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaBigi di Reggio Emilia, l’impianto che ospita le partite casalinghe della Grissin Bon, contrapposta in questo turno alla Red October Cantù: si gioca dunque oggi, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 20.30, si tratta di uno dei due anticipi del turno che per il resto si disputerà martedì 2 gennaio. Reggio Emilia è però impegnata in Eurocup e dunque deve scendere in campo ancora una volta nell’anno solare 2017. Nella classifica di Serie A ci sono però poche soddisfazioni per la Grissin Bon, che ha appena 8 punti frutto di quattro vittorie e ben otto sconfitte nelle prime dodici giornate. Certamente meglio Cantù, che può sorridere leggendo la classifica in cui la Red October ha 12 punti grazie a sei vittorie e altrettante sconfitte nonostante enormi problemi fuori dal campo: i brianzoli stanno però onorando il campionato anche meglio del previsto e a questo punto inseguono la Final Eight di Coppa Italia, che per Reggio Emilia è invece un traguardo di fatto irraggiungibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Reggio Emilia Cantù sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Per Reggio Emilia dobbiamo parlare di una stagione a due facce: bene in Eurocup, dove è arrivata la qualificazione alle Top 16 sia pure con un bilancio non esaltante costituito da cinque vittorie e altrettante sconfitte, la Grissin Bon sta invece facendo molta fatica in campionato, dove per ora la zona playoff è decisamente lontana. Normale per chi ha iniziato la Serie A con sei sconfitte consecutive, che fin da subito hanno ridotto le ambizioni della squadra di Massimiliano Menetti, che da allora è senza dubbio molto migliorata, con la perla della vittoria a Venezia ma anche l’ottima prestazione contro Milano (vittoria di un solo punto per la EA7), ma anche la pesantissima sconfitta di sabato scorso a Torino con uno scarto di 23 punti, che ci ha detto come in questo momento per Reggio Emilia la lotta per le prime otto posizioni e dunque per la Coppa Italia sia decisamente ancora molto lontana.

Abbiamo già detto dei meriti di Cantù, una squadra che potrebbe essere allo sbando e invece lotta per la zona playoff e ha saputo togliersi delle belle soddisfazioni, sia in casa sia in trasferta. I brianzoli infatti finora hanno ottenuto quattro successi a Desio contro Cremona, Trento, Virtus Bologna e martedì contro Pesaro, oltre a una sconfitta di un solo punto contro i campioni d’Italia di Venezia, ma sono stati anche capaci di andare a vincere a Pistoia e soprattutto a Torino. Randy Culpepper è il giocatore simbolo, ma mai come in questo caso i complimenti vanno fatti ad ogni singolo componente sia della rosa sia dello staff tecnico guidato dal coach Marco Sodini. Adesso serve un ultimo sforzo per entrare fra le prime otto al termine del girone d’andata e andarsi a giocare le Final Eight di Coppa Italia, che sarebbero il giusto premio per la Red October: questo è un turno sulla carta complicato, ma una vittoria di Cantù a Reggio Emilia, magari sfruttando le fatiche europee degli avversari, potrebbe davvero spianare la strada ai lombardi.

