Torino Trento/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 13^ giornata)

30 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Trento Torino - LaPresse

Trento Torino sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Michele Rossi e Nicola Ranaudo. Appuntamento per questa partita valida per la tredicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaTrento, l’impianto che ospita le partite casalinghe della Dolomiti Energia Trentino, contrapposta in questo turno alla Fiat Torino: si gioca dunque oggi, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 20.30, si tratta di uno dei due anticipi del turno che per il resto si disputerà martedì 2 gennaio. Sia Trento sia Torino sono impegnate in Eurocup, la cui Top 16 avrà inizio il 3 gennaio e dunque la partita di campionato fra le due squadre deve naturalmente essere anticipata a chiusura dell’anno solare 2017. Nella classifica di Serie A notiamo alcune differenze fra le due squadre: Trento ha infatti ottenuto 12 punti con sei vittorie e altrettante sconfitte, di conseguenza è una delle formazioni che dovranno ancora lottare per conquistare un posto nelle Final Eight di Coppa Italia, mentre Torino grazie ai suoi 16 punti (otto vittorie e quattro sconfitte) può di fatto già dare per acquisito questo obiettivo ma naturalmente vorrà vincere per consolidare la posizione ai quartieri alti della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Trento Torino non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Detto che le soddisfazioni in Eurocup accomunano le due squadre, andiamo ad esaminare più nel dettaglio la situazione di Trento e Torino in campionato. La Dolomiti Energia è stata protagonista finora di un cammino non esaltante per chi nella scorsa stagione arrivò fino alla finale scudetto, anche se va detto che quello fu un exploit sensazionale per Trento, certamente difficile da ripetere. La squadra di coach Maurizio Buscaglia ha avuto finora un rendimento piuttosto altalenante anche in casa, dove ha raccolto quattro vittorie e due sconfitte, anche se va detto che le due battute d’arresto sono maturate contro la capolista Brescia e l’Olimpia Milano, dunque sono due rovesci che ci possono stare. Detto questo, è però chiaro che Trento dovrà provare a dare qualcosa in più nelle tre partite che mancano al termine del girone d’andata, se vorrà raggiungere le Final Eight di Coppa Italia.

Per la Fiat Torino di coach Luca Banchi la situazione è certamente più positiva, anche se in trasferta qualcosa da migliorare c’è per i piemontesi, che infatti hanno ottenuto in casa cinque delle loro otto vittorie, mentre in trasferta i colpaccio sono maturati a Brindisi, Capo d’Orlando e soprattutto Venezia, curiosamente nelle prime tre partite in trasferta della Fiat, che però ha perso le due successive sfide lontano da Torino, a Pistoia e Bologna. L’ultima vittoria fuori casa in campionato risale dunque al 5 novembre ed è di conseguenza già piuttosto lontana: fare il colpo oggi vorrebbe dire blindare definitivamente un posto fra le prime otto al termine del girone d’andata e la qualificazione in Coppa Italia, che sarebbe il secondo obiettivo stagionale raggiunto dopo le Top 16 di Eurocup, per un bilancio del 2017 che sarebbe ampiamente positivo.

