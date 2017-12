Cantù Brescia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket A1 9^ giornata)

Diretta Cantù Brescia, info streaming video e tv: orario e risultato live. La capolista Germani, ancora imbattuta, di scena al PalaDesio nella nona giornata del campionato di basket A1

04 dicembre 2017

Cantù Brescia, partita diretta dalla terna arbitrale Seghetti-Bettini-Nicolini, è il posticipo della nona giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: si gioca alle ore 20.45 di lunedì 4 dicembre, e dunque rappresenta il ritorno al Monday Night che mancava da tempo nel torneo. Considerate le premesse, Cantù sta facendo bene: con il 50% di vittorie a oggi sarebbe qualificata alle Final Eight di Coppa Italia, ed è in qualche modo incredibile se pensiamo a tutti i problemi che questa società storica sta avendo, a cominciare da un Carlo Recalcati che in estate ha abbandonato la barca non avendo alcuna certezza sul futuro (economico e di progettazione tecnica). Brescia vuole invece proseguire la sua favola: la Germani ha sempre vinto e sogna di allungare la sua striscia, sapendo comunque che il problema non sarà tanto quello di fare record ma di provare a confermarsi in vetta, così da avere il vantaggio del fattore campo in tutte le serie di playoff. La post season è un obiettivo; lo scudetto no, ma ovviamente l’asticella delle ambizioni si è alzata.

QUI CANTU’

Il rendimento della squadra sta provando a mascherare i tanti problemi societari: la proprietà russa sarebbe dovuta essere assicurazione di rinnovate ambizioni sportive, invece Cantù sta perdendo i pezzi. Dopo l’addio estivo di Recalcati, che di fatto non ha avuto voce in capitolo su un mercato al ribasso, nel mese in corso anche Toni Cappellari ha fatto sentire la sua voce dichiarando di non aver mai firmato un contratto e dunque di non essere stato pagato per il suo lavoro. Durissima la risposta della società: insomma, una piazza storica potrebbe rischiare di scomparire anche se al momento la federazione non ha ventilato ipotesi drammatiche. Resta che sul campo Marco Sodini e i suoi ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro: certo il derby di Varese è stato perso di 31 punti, ma dopo quella disfatta la Red October ha vinto tre delle cinque partite giocate, infilando Trento e superando Pistoia e Torino in trasferta. Contro Venezia, al PalaDesio, la sconfitta è arrivata solo in volata: molto del merito va a Randy Culpepper che sta giocando una stagione fantastica (17,8 punti e 3,3 assist tirando con il 38,3% dall’arco) ma va sottolineata anche la crescita esponenziale di Christian Burns (13,6 punti e 10,5 rimbalzi) ormai diventato un punto di riferimento sotto i tabelloni. Se Cantù riuscirà finalmente a tornare ai playoff lo scopriremo, intanto i brianzoli stanno riuscendo a dimenticare le magagne societarie.

QUI BRESCIA

Non c’è limite al volo di Brescia: otto vittorie consecutive portano la Germani a un solo successo da quanto aveva fatto cinque anni la Varese di Frank Vitucci, una società che oggi - dimenticandosi della storia biancorossa - può essere paragonata per possibilità e previsioni sulla carta. Andrea Diana continua a sottolineare come l’altruismo e la determinazione siano fattori fondamentali nella striscia che tiene Brescia davanti a tutte; ovviamente c’è anche di più, come il talento dei singoli che risolvono le partite. Che Brescia sia in una stagione da sogno lo si capisce anche da come sono arrivati certi successi: per esempio quello del PalaDozza, con il buzzer beater (o quasi) di Luca Vitali, ma anche quella di apertura a Pesaro, in cui i lombardi nell’ultimo minuto hanno centrato un 7-0 di parziale praticamente tutto dalla lunetta. Ovviamente questa squadra più vince e più prende fiducia: contro Capo d’Orlando, prima della sosta per le nazionali, è arrivato un +34 che dice tutto del livello raggiunto. Il giusto premio è stato il ritorno di Luca Vitali in nazionale, insieme alla convocazione di un Brian Sacchetti elogiato dal compagno per tutte le piccole cose che fa sul campo. Il gruppo ci crede: come detto i playoff sono diventati un obiettivo e forse, nel campionato attuale, anche inserirsi in una corsa per lo scudetto potrebbe non essere impossibile. Come sempre, sarà interessante valutare cosa succederà in termini di fiducia ed entusiasmo quando - inevitabilmente - arriverà la prima sconfitta: Venezia, Milano e Torino sono tre delle sei avversarie per chiudere il girone di andata.

GLI STARTING FIVE

Chiaro il quintetto di Andrea Diana, che di fatto gioca con una sorta di small ball: il centro è di ruolo (Dario Hunt) e ha anche un certo peso sotto canestro, ma da 4 gioca Marcus Landry che è più un’ala piccola, con Luca Vitali, Lee More e Michele Vitali che invece stanno tutte nel back court. Brian Sacchetti rappresenta l’elemento “di sistema” che dalla panchina può cambiare volto ai quintetti. Cantù ha in Christian Burns e Andrea Crosariol (anche lui tornato in nazionale) la coppia di lunghi con la quale fare la voce grossa nel pitturato; Jaime Smith è il playmaker e Randy Culpepper completa con lui il backcourt, solitamente è Jeremy Chappell a giocare come ala piccola.

