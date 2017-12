Capo d'Orlando Ludwigsburg/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Capo d’Orlando Ludwigsburg: streaming video e tv, orario, risultato live. In Sicilia si gioca la partita di Champions League di basket, appuntamento oggi martedì 5 dicembre

05 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Capo d'Orlando Ludwigsburg (LaPresse)

Capo d’Orlando Ludwigsburg si gioca questa sera, martedì 5 dicembre 2017: palla a due in programma alle ore 20.30 presso il PalaSikeliArchivi, impianto che porta il nome dello sponsor che tra l’altro accompagna l’Orlandina nell’avventura internazionale. La partita è valida per la settima giornata della Basketball Champions League, che riparte dopo le due settimane di sosta dovute agli impegni delle Nazionali per le qualificazioni mondiali. Prima di questo turno la classifica del Gruppo B parla molto chiaro, purtroppo per Capo d’Orlando che ha incassato cinque sconfitte su sei partite disputate finora ed è dunque inevitabilmente all’ottavo e ultimo posto. Nella scorsa giornata è però arrivata una prestigiosa vittoria sul difficile campo del Ventspils, dunque Capo d’Orlando può ancora sperare. Servirebbe però un’altra vittoria e contro i tedeschi non sarà per niente facile, dal momento che il Riesen Ludwigsburg ha un bilancio esattamente opposto a quello dei siciliani, con cinque vittorie e una sola sconfitta. Capo però necessita di una vittoria per rimanere in corsa: ricordiamo infatti che il regolamento della Champions League prevede che, al termine di questa prima fase a gironi, le prime quattro squadre di ogni gruppo accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in Europe Cup, settima e ottava invece vedranno finire la loro stagione internazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita di Champions League fra Capo d’Orlando e Ludwigsburg sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD, il canale visibile per tutti al numero 57 del telecomando e per gli abbonati Sky anche al numero 227 della piattaforma satellitare. Anche la diretta streaming video sarà dunque gratuita e accessibile a tutti tramite il sito di Rai Play. Aggiornamenti live saranno inoltre disponibili sul sito ufficiale della competizione http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Capo d’Orlando è dunque desolatamente ultima in classifica, sia pure a pari merito con i greci del Paok Salonicco: non è ancora nemmeno terminato il girone d’andata di questa lunga prima fase della Champions League, ma è evidente che per i siciliani la situazione sia già molto difficile. La situazione per fortuna è migliore in campionato: 8 punti con quattro vittorie e cinque sconfitte, Capo d’Orlando dunque è sostanzialmente a metà classifica, di fatto al limite della zona playoff che i siciliani riuscirono a raggiungere anche l’anno scorso, garantendosi poi in quel modo la possibilità di partecipare quest’anno alla Champions League. L’obiettivo è di raggiungere i playoff anche in questa stagione: il calcolo è decisamente un po’ prematuro oggi, diciamo che Capo d’Orlando è dove dovrebbe essere, considerando pure che sui siciliani pesa la fatica del doppio impegno, al quale una piccola realtà non è certamente abituata. Forse proprio per quel motivo la Betaland (sponsor in campionato) era partita con tre sconfitte consecutive, ma da quel momento in poi la situazione è decisamente migliorata. Anche in Champions League la vittoria di Ventspils segnerà una svolta? Lo scopriremo già da stasera…

