Trento Zenit/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup, girone D)

Diretta Trento Zenit San Pietroburgo: info streaming video e tv, orario e risultato live. La Dolomiti Energia ospita i russi nella settima giornata del girone D di basket Eurocup

05 dicembre 2017

Trento Zenit San Pietroburgo si gioca alle ore 20:30 di martedì 5 dicembre: è valida per la settima giornata del girone D di basket Eurocup 2017-2018. Siamo arrivati alla prima di ritorno nella prima fase di questa competizione; ci si arriva con lo Zenit San Pietroburgo che occupa la vetta della classifica con 4 vittorie e 2 sconfitte (lo stesso record del Tofas Bursa) mentre la Dolomiti Energia si trova in quinta piazza con 2-4, condividendo dunque il peggior bilancio del gruppo D con il Ratiopharm Ulm. Una partita che per l’Aquila è da vincere, senza se e senza ma: naturalmente le possibilità di qualificarsi al prossimo turno sono ancora ampie, ma soprattutto le gare interne andranno giocate al massimo delle possibilità. All’andata lo Zenit si era imposto per 81-70: aspetto al momento secondario, ma Maurizio Buscaglia e i suoi ragazzi dovranno anche provare a invertire la differenza canestri che alla fine del girone potrebbe fare una sostanziale differenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROCUP

Trento Zenit non sarà trasmessa in diretta tv; la possibilità di seguire la partita di Eurocup è affidata alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce la diretta streaming video previo pagamento di una quota per abbonarsi al portale. Una novità di questa stagione che copre anche le gare del campionato italiano e quelle di Eurolega e Champions League; ovviamente informazioni utili sulla partita - per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori - arriveranno anche tramite il sito ufficiale della competizione, che trovate all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

QUI TRENTO

L’Aquila arriva dalla sconfitta di Capo d’Orlando: un ko arrivato, come ha spiegato Maurizio Buscaglia, a causa di un terzo periodo poco solido nel quale la squadra ha subito un parziale di 11 punti, finendo sotto di 5 lunghezze che non è stata in grado di recuperare nell’ultimo quarto. E’ un po’ la fotografia della stagione trentina: una squadra che vive di fiammate improvvise durante le quali è in grado di battere chiunque, ma che in generale non riesce ad avere intensità per tutti i 40 minuti. Non sono bastati i 19 punti di Ojars Silins (sempre più importante): la Dolomiti Energia ha giocato con rotazioni ridotte (Yannick Franke non è stato utilizzato) e la sua panchina ha prodotto appena 19 punti (19 del solo Shavon Shields, che ci ha aggiunto 6 rimbalzi) ed è inevitabilmente arrivata con la spia della riserva accesa nei momenti decisivi. Purtroppo in Eurocup Trento ha perso quattro delle ultime cinque partite giocate; dopo aver battuto Ulm è caduta sul campo di Villeurbanne, peggiorando la sua situazione.

QUI ZENIT

E’ in un grande momento lo Zenit: in Eurocup ha vinto le ultime tre partite, sempre sul filo di lana (differenza complessiva di 9 punti) ma dimostrando di avere carattere e sangue freddo nei possessi decisivi. Quello che contraddistingue la stagione russa in ambito internazionale è il fatto di giocare sempre gare equilibrate: il massimo scarto rifilato a un’avversaria è proprio il +11 contro l’Aquila, ma anche nelle sconfitte lo Zenit non è mai andata oltre il -10 dell’esordio sul campo di Gran Canaria. In campionato la squadra di San Pietroburgo arriva dalla vittoria (85-73) contro l’Enisey, nella quale Sergey Karasev ha avuto 13 punti e 4 assist; la sua situazione di classifica parla di 6 vittorie e una sconfitta, terzo posto insieme al Lokomotiv Kuban ma con l’Unics Kazan (6-0) che deve ancora giocare una partita. Drew Gordon è dominante in patria: sesto miglior realizzatore del campionato (16 punti a partita) e miglior rimbalzista con 9,6.

GLI STARTING FIVE

Maurizio Buscaglia non dovrebbe mischiare toppo le sue carte per questa partita: vedremo allora Toto Forray schierato come playmaker con Diego Flaccadori nel ruolo di guardia, poi si dovrebbe andare con il quintetto piccolo e perciò Dominique Sutton in ala piccola e Ojars Silins e Joao Gomes, due ali che volendo potrebbero anche giocare come 3, che si dividono i compiti sotto canestro. Starting five molto perimetrale, che potrebbe pagare qualcosa a rimbalzo ma resta invece molto pericoloso sugli esterni. Vasily Karasev ha cambiato qualcosa spesso e volentieri: finora il solo Sergey Karasev, che gioca come ala piccola, ha avuto sei partenze nel quintetto. Cinque starting five li hanno avuti Drew Gordon che gioca di gatto come centro, poi le due guardie Scottie Reynolds e Demonte Harper. Marko Simonovic ha saltato la terza partita del girone, quando è stato disponibile è sempre stato il 4 “titolare”.

