Andorra Torino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Andorra Torino: info streaming video e tv, orario e risultato live. Girone A di Eurocup, settima giornata: la Fiat al 50% di vittorie arriva da tre sconfitte consecutive

06 dicembre 2017

Andorra Torino va in scena alle ore 20:00 di mercoledì 6 dicembre, per la settima giornata nel girone A di basket Eurocup 2017-2018. Una sfida che per l’Auxilium è estremamente importante: con le prime quattro che si qualificano per la Top 16 la squadra allenata da Luca Banchi occupa la terza posizione in coabitazione con il Cedevita Zagabria (3-3). Con il Darussafaka già qualificato, restano tre posti: la Fiat deve provare a tenere a distanza le ultime della classe, ed è per questo che vincere al Poliesportiu d’Andorra permetterebbe di prendersi tre partite di vantaggio sugli avversari di giornata. Non solo: avendo già vinto all’andata, sarebbe anche archiviata la doppia sfida diretta e dunque ci sarebbe la certezza di aver tenuto alle spalle una delle due squadre. L’altra è il Levallois, che sarà ospite al PalaRuffini la prossima settimana: altra partita vitale, ma ovviamente prima bisognerà vincere quella di stasera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Andorra Torino non verrà trasmessa in diretta tv, ma tutti gli appassionati potranno comunque seguirla su Eurosport Player: la piattaforma richiede il pagamento di una quota per abbonarsi e propone in diretta streaming video tante partite della stagione di basket. Anche questa, della quale troverete informazioni utili presso il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.eurocupbasketball.com (tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori sono disponibili).

QUI ANDORRA

Il MoraBanc di Joan Penarroya gioca nella Liga ACB, il campionato spagnolo; nel fine settimana ha perso di due punti sul campo del Valencia e in classifica occupa l’undicesima posizione con 4 vittorie e 6 sconfitte. Un bilancio non del tutto negativo, che è frutto soprattutto delle prestazioni offensive: solo sei squadre (tra cui Real Madrid, Barcellona e la stessa Valencia) segnano di più nel torneo iberico. In Europa però le cose non vanno altrettanto bene: Andorra ha vinto soltanto contro il Levallois, una prestazione convincente (+18) che però non è stata seguita da altrettante affermazioni. Vero che dopo quel successo il MoraBanc ha giocato sui due campi più difficili del girone, quelli di Darussafaka e Unics Kazan; tuttavia la classifica dice che questa squadra fa fatica a mantenere il livello, per due volte ha subito più di 90 punti e altri due casi ne ha incassati più di 80 (0-4 il record in questi contesti), e dunque se in Spagna più o meno si rimane in linea di galleggiamento, in ambito europeo una difesa non troppo all’altezza non può essere del tutto supportata dall’attacco. Che, allo stesso modo, perde ritmo: il MoraBanc ha segnato almeno 80 punti solo due volte e ha comunque sempre perso.

QUI TORINO

La Fiat continua a correre per tutti i traguardi: nel breve periodo le Top 16 di Eurocup e le Final Eight di Coppa Italia, guardando al nuovo anno solare le Final Four in ambito europeo e i playoff in Serie A1, con la speranza di arrivare almeno in semifinale. Luca Banchi è più o meno al livello che si aspettava (forse qualcosa meno come aveva recentemente dichiarato), ma nel fine settimana è arrivata una pesante sconfitta sul campo di una Pistoia che era in crisi e che invece, più che segnare 80 punti, ha costretto l’Auxilium ad appena 65 punti sul tabellone. Torino ha giocato una partita davvero brutta: 14 palle perse, il 23,1% dal perimetro e appena 11 canestri assistiti sono lo specchio della brutta domenica capitata, così come il fatto che oltre a Diante Garrett (23) e Trevor Mbakwe (10) nessun altro giocatore è riuscito ad andare in doppia cifra di punti. Bisogna cancellare questa sconfitta con un colpo di spugna e ripartire; non sarà semplice, anche perchè in Eurocup (dove ci sono state due settimane di sosta) la Fiat arriva da tre sconfitte consecutive. Vero: erano le tre avversarie più competitive, ma il fatto che Torino non ne abbia battuta nessuna può essere indicativo di un livello di eccellenza europeo ancora da raggiungere. Anche per questo motivo diventa importante vincere questa sera, perchè poi ci saranno le sfide contro Darussafaka e Unics Kazan da ripetere (così come quella contro Levallois).

GLI STARTING FIVE

Joan Penarroya non ha ancora le idee chiare circa il suo starting five e fa girare spesso e volentieri i suoi giocatori: nessuno di loro ha avuto sei starting five. Possiamo allora basarci sui numeri raccolti fino a qui: Andrew Alibicy e Moussa Diagne sono i favoriti per giocare come guardie, in ala piccola potrebbe esserci Jaka Blazic mentre a proteggere i tabelloni e fare la voce grossa nel pitturato ecco Przemek Karnowski e Vladimir Jankovic - ma come detto potremmo avere tutt’altro quintetto di partenza. Più definito il quintetto della Fiat, con Diante Garrett e Sasha Vujacic a formare il back court e Trevor Mbakwe sotto canestro; Deron Washington dovrebbe essere il 4 titolare anche se in due occasioni è partito Valerio Mazzola (e in una Antonio Iannuzzi), Lamar Patterson invece ha raccolto sei starting five.

