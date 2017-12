Avellino Bonn/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

06 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Avellino Bonn, basket Champions League (Foto LaPresse)

Avellino Bonn si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 6 dicembre, presso il PalaDelMauro: è valida per la settima giornata del girone D nel torneo di basket Champions League 2017-2018. La Scandone attualmente occupa il terzo posto in classifica con 3 vittorie e altrettante sconfitte; una partita da non sbagliare questa contro il Telekom Baskets, che ha perso le ultime e due e sopratutto ha vinto una sola volta nel girone di andata. Il girone è dominato al momento da Besiktas e Nanterre (entrambe 5-1); ci sono però ampi margini di qualificarsi alla Last 32, per intenderci solo vincendo le gare interne la Sidigas potrebbe farcela. Ecco perchè a partire da questa sera bisogna cominciare a cambiare passo, soprattutto dal punto di vista della continuità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Bonn, come le altre partite di Champions League, non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia la grande novità nella stagione di basket è il servizio di diretta streaming video offerto dalla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna abbonarsi pagando una quota e della quale si può usufruire su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale della competizione, all’indirizzo www.basketballcl.com, troverete invece il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impiegati sul parquet.

QUI AVELLINO

La stagione europea di Avellino era cominciata alla grande: vittoria in Turchia contro il Besiktas. Peccato che poi la Scandone non sia mai riuscita a infilare anche solo due vittorie consecutive: al PalaDelMauro se non altro ha fatto percorso netto battendo Oostende e Nymburk, ma fuori casa dopo aver battuto la capolista ha sempre perso, cadendo contro Nanterre, Zielona Gora e Aris Salonicco, ultima squadra a battere gli irpini. Una partita stranissima, con punteggio bassissimo: nessuna delle due ha raggiunto i 60 punti ma in una gara dominata dalle difese e dalle percentuali scarse i greci hanno avuto la meglio. Se non altro Avellino si è rifatta in campionato: la vittoria contro Venezia è stata autoritaria e raggiunta nonostante la rimonta subita nel secondo tempo, con un overtime agganciato grazie a un canestro di Jason Rich e poi dominato con un parziale di 8-0 costruito con intensità (i primi 4 punti sono arrivati dalla lunetta) e difesa finalmente funzionante, con una palla recuperata da Dezmine Wells che ha portato alla schiacciata del +8 che di fatto ha sigillato il big match del PalaDelMauro. Stefano Sacripanti ha ritrovato Kyrylo Fesenko (12 punti e 7 rimbalzi) e ha avuto 29 punti da Jason Rich, che si è preso tanti tiri (18) ma ha segnato con alte percentuali (76,9% da 2 punti), poi anche 13 assist combinati di Ariel Filloy e Maarten Leunen. Una partita da tenersi stretta per ricordare come approcciarla, ma da dimenticare in fretta perchè adesso arrivano impegni altrettanto importanti.

QUI BONN

L’unica vittoria del Telekom Baskets nel girone di Champions League è arrivata sul campo dell’Aris, ormai lontana più di un mese: nell’occasione i tedeschi avevano vinto 75-69 cavalcando la coppia Gamble-Mayo, 37 punti, 8 rimbalzi e 4 assist combinati. In generale però Bonn fa davvero molta fatica a tenere il ritmo: appare già fuori dai giochi, anche se potrebbe rientrare nel discorso della “retrocessione” in Europe Cup perchè quinto e sesto posto sono ampiamente alla portata. In campionato le cose vanno solo leggermente meglio: venerdì Bonn ha perso nettamente in casa del Bayern Monaco segnando la miseria di 50 punti, con i soli Gamble e Mayo in doppia cifra (entrambi 10 punti) e un pessimo 19,2% dal perimetro, il 30% complessivo dal campo e il 57,7% dalla lunetta. La classifica è ancora piuttosto buona: il record di 6 vittorie e 5 sconfitte oggi sarebbe utile per fare i playoff, ma allo stesso livello ci sono anche Oldenburg, Wurzburg e Ulm e dunque la situazione è in pieno divenire. Per quanto riguarda la corsa in Champions League, vincere fuori casa sarebbe importante soprattutto per il morale, ma il Telekom Baskets pur non segnando pochissimo (Oostende e Aris fanno peggio, parlando del girone) è la peggiore difesa del gruppo D con 77,2 punti concessi.

GLI STARTING FIVE

Pino Sacripanti sceglie solitamente lo stesso starting five: comprende ovviamente Ariel Filloy da playmaker e Kyrylo Fesenko che si riprende lo spot di centro togliendolo ad Hamady Ndiaye. Sotto canestro dà una grossa mano Maarten Leunen, che è anche un 4 tattico e può essere pericolosissimo non solo dal perimetro ma anche per le capacità di passare la palla. Completano il quintetto Dezmine Wells e Jason Rich, sulla carta le due bocche di fuoco della squadra. Bonn come abbiamo già visto punta tantissimo su Josh Mayo e Julian Gamble: playmaker e centro che ben si completano formando l’asse dal quale partono di fatto tutte le iniziative offensive della squadra. Solitamente completano il quintetto Anthony DiLeo come guardia, Yorman Polas Bartolo come ala piccola e Nemanja Djurisic schierato invece come ala forte.

