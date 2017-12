Enisey Sassari/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Enisey Sassari: info streaming video e tv, orario e risultato live. La Dinamo vola in Siberia per affrontare Krasnoyarsk nella settima giornata del girone A di Champions League

06 dicembre 2017

Enisey Sassari si gioca alle ore 13:30 italiane di mercoledì 6 dicembre; orario inusuale per una partita di basket Champions League 2017-2018, ma siamo in Siberia e il fuso orario è sei ore più avanti rispetto al nostro, dunque quando le due squadre scenderanno sul parquet saranno le 19:30 locali. E’ la settima giornata del girone A, l’utima di andata: partita importante per la qualificazione, al momento entrambe le squadre hanno un bilancio di due vittorie e quattro sconfitte e corrono per la qualificazione alla Last 32, volendo evitare di retrocedere in Europe Cup. Monaco e Pinar Karsiyaka sembrano occupare già due degli spot disponibili; la Dinamo dunque non deve perdere contatto da Oldenburg che in questo momento ha due vittorie in più e gioca sul campo dell’Hapoel Holon, cenerentola del gruppo. Naturalmente sarà importante anche la differenza canestri in caso di arrivo a pari punti; difficile calcolare adesso visto che è la prima volta che le due squadre si incrociano sul parquet, e allora diciamo che vincere in Russia sarebbe importante per un Banco di Sardegna che sta affrontando una stagione piuttosto ondivaga.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Enisey Sassari non sarà disponibile, ma da questa stagione il grande basket nazionale e internazionale è trasmesso in diretta streaming video dalla piattaforma Eurosport Player: potrete dunque seguire la partita dell’Arena Sever su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, bisognerà pagare una quota per abbonarsi al servizio. Ricordiamo anche le informazioni utili - tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori - che arriveranno tramite il sito ufficiale della competizione, all’indirizzo www.basketballcl.com.

QUI ENISEY

Finora Krasnoyarsk non ha brillato troppo; ha vinto una sola partita in casa, quella contro la Juventus Utena, e poi si è imposto in trasferta sul campo di Oldenburg. Questa vittoria è arrivata all’esordio del girone; da lì in avanti i siberiani hanno calato le loro prestazioni e arrivano ora da due sconfitte consecutive, sanguinosa soprattutto quella sul parquet dell’Hapoel Holon. Adesso però l’Enisey torna sul parquet della Sever Arena; in campionato la squadra arriva dalla sconfitta sul parquet dello Zenit San Pietroburgo e sta facendo parecchia fatica, perchè in sei partite ha vinto appena una volta e occupa la terzultima posizione, sia pure con due gare in meno rispetto al Parma e una nei confronti dell’Astana che lo precedono di 2 punti. In patria Suleiman Braimoh è il miglior realizzatore della squadra con 12,8 punti ed è anche il rimbalzista numero uno (5,7), mentre in Champions League sta brillando soprattutto Anthony Hilliard, che realizza 17,7 punti catturando 5,8 rimbalzi e smazzando 3,7 assist, per una valutazione media di 18 (ma anche un plus/minus di -8, che ne fa il dato peggiore nel roster di Krasnoyarsk).

QUI SASSARI

La Dinamo arriva dalla bella vittoria contro Brindisi: una partita che non ha mai avuto storia, iniziata con un 30-9 nel primo periodo e proseguita con il Banco di Sardegna capace anche di toccare i 29 punti di vantaggio prima di calare nel quarto periodo (subendo 28 punti ma segnandone comunque 23). Per una volta Scott Bamforth non ha guidato il gruppo in termini di punti, mettendone 8 con il 33,3% dal campo e smazzando 3 assist; la squadra di Federico Pasquini ha distribuito benissimo i punti mandando cinque giocatori in doppia cifra e avendo in Achille Polonara (14, con prima doppia doppia della stagione) il miglior realizzatore di giornata. Importante il contributo della panchina: dal pino sono arrivati 39 punti con Darko Planinic (11) e Marco Spissu (10) a guidare la second unit. Da questa vittoria bisogna ripartire: in Champions League Sassari aveva perso due partite consecutive prima di riprendersi contro l’Hapoel Holon. Il dato interessante dice che la squadra di Federico Pasquini ha segnato 80 o più punti in quattro occasioni, ma solo due volte è uscita con la vittoria in tasca.

GLI STARTING FIVE

Nella partita persa in casa del Pinar, l’Enisey ha schierato uno starting five che possiamo definire classico: Matic Rebec e Denis Zakharov a formare il back court, Vitali Liutych da ala piccola e poi Suleiman Braimoh da ala forte e Igor Kanygin come centro. Ovviamente ci sono possibili variazioni sul tema: gioca tanto per esempio Anthony Hilliard solitamente chiamato a guidare le seconde linee. Per la Dinamo Sassari le scelte sono chiare: William Hatcher gioca come playmaker e al suo fianco ha il bombardiere Scott Bamforth, in ala piccola c’è Dyshawn Pierre con Achille Polonara che gioca da 4 tattico potendosi agilmente allargare sul perimetro, il centro è Shawn Jones.

