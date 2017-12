Estudiantes Venezia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Estudiantes Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Al Pabellon Jorge Garbajosa la Reyer chiude l'andata nel girone C di basket Champions League

06 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Estudiantes Venezia, basket Champions League (Foto Lapresse)

Estudiantes Venezia si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 6 dicembre: sul parquet del Pabellon Jorge Garbajosa di Torrejon de Ardoz si gioca per la settima giornata del girone C di basket Champions League 2017-2018. Si chiude l’andata: la Reyer sta rispettando i pronostici e, dopo la sconfitta bruciante contro l’Aek Atene, ha infilato una striscia di quattro vittorie che l’hanno proiettata in testa al girone con record 5-1. Il Movistar Estudiantes ha invece il 50% di vittorie, ed è attualmente quarto insieme ad altre due squadre: per gli spagnoli qualificarsi alla Last 32 appare decisamente più complicato, soprattutto perchè la squadra non trova continuità e arriva da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, avendo vinto solo sul campo del Medi Bayreuth. Una partita comunque difficile per la Reyer, che è chiamata a riscattare immediatamente la sconfitta di campionato e archiviare quanto prima la qualificazione al prossimo turno di Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Estudiantes Venezia non è in diretta tv nel nostro Paese, ma potrà essere seguita sulla piattaforma Eurosport Player: il servizio in abbonamento richiede il pagamento di una quota e offre in diretta streaming video tante partite nella stagione di basket, non solo di Champions League ma anche di Eurolega, Eurocup e campionato italiano. Sul sito ufficiale www.basketballcl.com arriveranno inoltre informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

QUI ESTUDIANTES

L’Estudiantes è una squadra che non segna pochissimo (80,7 punti a partita) ma tira male: non arriva al 50% da due punti e sfiora il 33% dal perimetro, con il 75,9% ai liberi. Come detto fa molta fatica a mantenere il ritmo di partita in partita; era partita benissimo vincendo ad Atene e in casa contro il Rosa Radom, ma poi come detto ha perso tre volte nelle ultime quattro, cadendo anche a Torrejon de Ardoz contro l’Olimpia Lubiana e peggiorando la sua situazione. In campionato ha tre vittorie e sei sconfitte, e deve dunque pensare a salvarsi; nel fine settimana ha perso in casa contro Murcia, tirando con il 25% dal perimetro e non riuscendo a controllare il ritmo pur dominando a rimbalzo. Sylven Landesberg ha dominato con 29 punti e 7/12 dal campo (anche 6 rimbalzi) ma il resto della squadra non è stato all’altezza e la sconfitta è arrivata soprattutto in virtù del pessimo secondo tempo, chiuso con il parziale di 36-54. Una squadra dunque che come abbiamo detto ha un attacco che può incendiarsi, ma anche una difesa che spesso e volentieri concede alte percentuali agli avversari (Murcia ha tirato con il 55% da 2 e il 39% da 3 punti). Vincere in casa contro Venezia diventa quasi fondamentale per avvicinare la qualificazione alla Last 32 ed evitare una retrocessione in Europe Cup.

QUI VENEZIA

Sabato la Reyer ha perso la seconda partita in campionato: caduta rocambolesca quella contro Avellino. I campioni d’Italia, sotto praticamente per tutta la partita, avevano rimontato fino a prendersi un punto di vantaggio ma Dominique Johnson, mandato in lunetta per fermare il cronometro, ha fatto 1/2 permettendo a Jason Rich di impattare e forzaer un overtime nel quale Venezia ha subito un clamoroso parziale di 8-0 e quando si è ritrovata, segnando due liberi con lo stesso Johnson, aveva ormai perso la gara. La classifica rimane buona, ma la capolista Brescia è scappata con due partite di vantaggio; magari non un problema enorme per Venezia, ma per difendere lo scudetto in un campionato che appare più competitivo servirebbe avere il vantaggio del fattore campo almeno nei quarti e in semifinale, e al momento c’è il rischio di scivolare in quarta posizione. In Champions League invece le cose vanno benissimo: la Reyer segna 85,7 punti a partita e ne subisce meno di 80, fuori casa ha sempre vinto (l’unica sconfitta è arrivata al Taliercio) e anche se le affermazioni non sono mai state dominanti la squadra ha dimostrato di saper gestire alla grande i finali grazie all’esperienza e a un roster compatto che si conosce molto bene.

GLI STARTING FIVE

Una vecchia conoscenza del basket italiano è il playmaker dell’Estudiantes: Omar Cook ha giocato nell’Olimpia Milano. Con lui completa l’asse il centro Victor Arteaga, poi si gioca con due ali piccole come Edgar Vicedo e il ben noto israeliano Sylven Landesberg, l’ala forte invece è il croato Goran Suton. Solitamente Walter De Raffaele non ruota il suo quintetto di partenza: MarQuez Haynes e Dominique Johnson come backcourt con Michael Bramos e Hrvoje Peric che come sempre si alternano nei ruoli di ala piccola e ala forte avendo una doppia dimensione molto importante (anche e soprattutto dal punto di vista difensivo), sotto canestro la presenza dell’ex Caserta Mitchell Watt si fa costantemente sentire. Oggi però Bramos non ci sarà per infortunio: dunque, Gediminas Orelik sembra il principale indiziato a far parte dello starting five.

