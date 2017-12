Olimpia Milano Khimki/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Khimki: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al Mediolanum Forum la squadra di Simone Pianigiani affronta i russi nell'undicesima giornata di Eurolega

Diretta Olimpia Milano Khimki, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Khimki sarà diretta dagli arbitri Matej Boltazeur (Slovenia), Emilio Perez Pizarro (Spagna) e Tomislav Hordov (Croazia); alle ore 20:45 di giovedì 7 dicembre il Mediolanum Forum accoglie la partita valida per l’undicesima giornata del girone unico di basket Eurolega 2017-2018. Una sfida che per Milano è già da dentro o fuori, o quasi: è ancora presto per fare calcoli e sicuramente c’è tutto il tempo per recuperare ed entrare nelle prime otto che andranno ai playoff, ma la falsa partenza ha sensibilmente ridotto i margini di errore concessi alla squadra di Simone Pianigiani. Se prima dunque si poteva guardare al calendario sapendo di avere qualche “bonus”, adesso bisogna provare a fare risultato sempre e comunque; ovviamente le partite di Assago andranno onorate al meglio, il che significa che l’obiettivo è quello di vincere sempre per avvicinare l’obiettivo. Il Khimki è una delle sorprese di questa Eurolega: che avesse qualità si sapeva, ma non ci si aspettava che in poco tempo riuscisse a essere talmente competitivo da giocarsela anche con gli squadroni. Un bel test dunque per l’Olimpia, che deve ritrovarsi davanti al proprio pubblico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

Olimpia Milano Khimki non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre nel corso di questa stagione è disponibile la piattaforma Eurosport Player: pagando una quota per l’abbonamento potrete seguire la partita in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Non mancheranno ovviamente le informazioni sul match del Forum, come statistiche dei giocatori e tabellino play-by-play, sul sito ufficiale dell’Eurolega all’indirizzo www.euroleague.net.

QUI OLIMPIA MILANO

Simone Pianigiani sorride: nella partita vinta sul filo di lana a Reggio Emilia ha ritrovato tutti gli acciaccati, vale a dire Andrea Cinciarini, Arturas Gudaitis e Curtis Jerrells, che dunque salvo cali fisici saranno in campo anche questa sera. Sicuri assenti invece Andrew Goudelock e Patric Young, mentre Simone Fontecchio è andato in prestito a Cremona; Milano arriva da due sconfitte consecutive, quelle raccolte contro Olympiacos e Anadolu Efes. Entrambe sono arrivate nel finale: rispetto allo scorso anno l’Olimpia riesce a stare mentalmente dentro le partite - Zalgiris Kaunas a parte - e ha anche completato qualche straordinaria rimonta (Valencia e Bamberg), ma il dato dice il bilancio dopo 10 partite e lo stesso del 2016, e dunque miglioramenti a livello di vittorie non ce ne sono state. Certo questa squadra appare più competitiva e dunque maggiormente in grado di fare il salto di qualità; Milano ha già affrontato Cska Mosca, Fenerbahçe, Real Madrid e Olympiacos, ha sempre perso ma in ogni singola occasione è rimasta a contatto per 40 minuti. Ha poi battuto il Barcellona con un’altra rimonta, e in generale non merita forse la classifica attuale; tuttavia in Eurolega serve anche quel quid in più che al momento Simone Pianigiani e i giocatori non sono stati in grado di dare.

QUI KHIMKI

Come detto il Khimki sta sorprendendo: a oggi i russi sarebbero ai playoff con un record di 6 vittorie e 4 sconfitte e il sesto posto nel girone. I russi stanno facendo meglio anche del Real Madrid (5-5); l’inizio è stato stratosferico (5-1 con la sola sconfitta al Pireo), poi sono arrivate tre sconfitte consecutive ma nell’ultimo turno il Khimki si è ripreso, battendo il Bamberg a domicilio. Una squadra trascinata da un Alexey Shved che si sta confermando dopo lo straordinario Europeo, e che riesce a combinare piuttosto bene il suo individualismo con il gioco corale; una squadra che in trasferta ha giocato quattro partite e ne ha vinta soltanto una. E’ affondato due volte ad Atene, ma ha sfiorato la vittoria contro il Fenerbahçe e soprattutto ha espugnato il Wizink Center di Madrid, dando prova della sua competitività. Forse non è ancora pronta per inserirsi tra le vere candidate per la vittoria dell’Europa, ma rappresenta comunque un avversario ostico che andrà preso con le molle.

GLI STARTING FIVE

Pochi dubbi sul quintetto che Simone Pianigiani manderà sul parquet all’inizio: nel backcourt ci saranno Jordan Theodore e Dairis Bertans, che dovrebbe essere chiamato a sostituire Goudelock. Vladimir Micov come sempre da ala piccola, sotto i tabelloni invece agiscono Amath M’Baye e Kaleb Tarczewski, il centro americano che viene impiegato soltanto in Eurolega per le rotazioni degli extracomunitari. Georgios Bartzokas è invece abituato a cambiare, ma con punti fermi nel backcourt: ovviamente parliamo di Alexey Shved e James Anderson, con Malcolm Thomas che dovrebbe essere il centro. Sulle ali qualche dubbio in più; Tyler Honeycutt nella sua prima partita è partito dalla panchina, l’ala forte titolare potrebbe allora essere Anthony Gill.

