Brescia Sassari/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 10^ giornata)

09 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Brescia Sassari (LaPresse)

Brescia Sassari sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Vicino e Alessandro Percivalle. Appuntamento per questa partita valida per la decima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaGeorge di Montichiari (Brescia), impianto che ospita le partite casalinghe della capolista Germani Brescia, che ospita dunque il Banco di Sardegna Sassari: si gioca oggi, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 19.15 ed è il primo anticipo della giornata. Nella classifica della Lega A Brescia e Sassari hanno avuto fino a questo momento un cammino abbastanza diverso: merito dei lombardi, che con nove vittorie in altrettante partite finora disputate sono andati oltre ogni attesa per una formazione che non era certo annoverata fra le big a inizio campionato; Sassari invece è al sesto posto con 10 punti, frutto di cinque vittorie e quattro sconfitte. I sardi sono dunque in zona playoff, l’obiettivo fondamentale della stagione: non male, ma il confronto con Brescia è ostico per chiunque in questo momento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Brescia Sassari sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale che è visibile ai rispettivi abbonati sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium, inoltre la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo, oltre che naturalmente su Sky Go e Premium Play. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Brescia dunque è la capolista a punteggio pieno: straordinario per chiunque dopo ben nove giornate, a maggior ragione se si parla di una squadra che l’anno scorso non aveva raggiunto nemmeno i playoff. La scelta di mantenere gran parte della rosa già a Brescia ha sicuramente aiutato ad effettuare una partenza lanciata, per il resto non si possono che fare i complimenti ad una squadra che vanta eccellenti statistiche e che sta facendo faville sia in casa sia in trasferta. Anzi, la Leonessa ha già disputato ben cinque partite lontano da casa e le ha vinte tutte: attenzione però a un mese di dicembre molto intenso, perché nelle prossime due giornate ci saranno Venezia e Milano e avremo risposte più attendibili su quale potrà essere il livello di Brescia, che comunque ha già di fatto centrato il primo obiettivo della qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia ma comincia a sognare più in grande.

Sassari invece ha avuto molti più alti e bassi, ma è reduce da una settimana eccellente con la netta vittoria di domenica scorsa contro Brindisi (un eloquente 90-66) e dal colpaccio in Russia di mercoledì in Champions League con la vittoria 65-75 sul campo dell’Enisey Krasnoyarsk. Proprio questa trasferta in Russia potrebbe però far sentire i propri effetti oggi, perché sono stati 15.000 km fra andata e ritorno, con pure tre ore di fuso di differenza. Insomma, la freschezza potrebbe non essere esattamente il punto di forza del Banco di Sardegna questa sera e in casa della capolista che viaggia ancora a punteggio pieno ciò potrebbe farsi sentire in modo ancora più decisivo. La Dinamo è dunque chiamata ad una grande prestazione innanzitutto dal punto di vista mentale, con cui provare a supplire alla stanchezza che inevitabilmente si farà sentire sul fisico.

