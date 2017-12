Pistoia Pesaro/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 10^ giornata)

Diretta Pistoia Pesaro info streaming video e tv, orario, risultato live. Punti pesanti per la salvezza in palio nella Lega A di basket (oggi 9 dicembre)

09 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pistoia Pesaro (LaPresse)

Pistoia Pesaro sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Mark Bartoli e Mauro Belfiore. Appuntamento per questa partita valida per la decima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaCarrara di Pistoia, impianto che ospita le partite casalinghe della The Flexx, che ospita dunque la VL Pesaro: si gioca oggi, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 20.45 ed è uno dei tre anticipi della giornata. Nella classifica della Lega A Pistoia e Pesaro hanno avuto fino a questo momento un rendimento esattamente identico, con tre vittorie e sei sconfitte nelle prime nove giornate di campionato, 6 punti che lasciano i toscani e i marchigiani davanti solamente a Reggio Emilia e Brindisi, anche se va detto che il gruppo a quota 6 è molto folto. Sono dunque in palio punti pesanti per la salvezza: chi vince fa un grosso passo avanti, chi perde si troverà in una posizione scomoda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Pistoia Pesaro non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Abbiamo già spiegato l’importanza della posta in palio: questo vale naturalmente in modo particolare per Pistoia, che giocando in casa deve sfruttare il fattore campo e riceverebbe un contraccolpo più pesante in caso invece di sconfitta. I toscani inoltre hanno grande bisogno di spezzare un momento negativo che va avanti da troppe settimane per la squadra allenata da Vincenzo Esposito: la The Flexx Pistoia infatti aveva esordito in campionato con due vittorie nelle prime due partite, a Capo d’Orlando e in casa con Brindisi, ma da allora è arrivata solamente un’altra vittoria, proprio domenica scorsa contro Torino. Un bel 80-65 che ha ridato sicuramente fiducia ai toscani, ma naturalmente sfruttare appieno il doppio turno casalingo con un’altra vittoria sarebbe molto importante, mentre una sconfitta contro una diretta concorrente annullerebbe subito i benefici del successo contro la Fiat.

Quanto a Pesaro, dopo un inizio difficile con una sola vittoria (a Reggio Emilia) nelle prime sei giornate di campionato, sono arrivate ben due vittorie negli ultimi tre turni per i marchigiani di coach Spiro Leka, capaci di battere Brindisi e Varese fra le mura amiche della Adriatic Arena. Sfruttando la buona condizione di forma, tornare al successo anche in trasferta dopo il colpaccio del PalaBigi di ormai due mesi fa, per di più contro una squadra che ha gli stessi punti di Pesaro in classifica, sarebbe un passo avanti decisamente significativo nella lotta per la salvezza, visto che alla fine della stagione una sola squadra retrocederà e dunque tenere lontano l’ultimo posto darebbe molta tranquillità e magari la possibilità di pensare a qualche obiettivo più ambizioso.

