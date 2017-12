Venezia Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 10^ giornata)

Diretta Venezia Reggio Emilia info streaming video e tv, orario, risultato live. Al Taliercio uno dei tre anticipi della 10^ giornata, Lega A di basket (oggi 9 dicembre)

09 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Reggio Emilia (LaPresse)

Venezia Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Fabrizio Paglialunga e Gianluca Calbucci. Appuntamento per questa partita valida per la decima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al Taliercio di Venezia, impianto che ospita le partite casalinghe della Umana Reyer, che stavolta se la dovrà vedere con la Grissin Bon Reggio Emilia: si gioca oggi, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 20.45 uno dei tre anticipi della giornata del massimo campionato. Nella classifica della Lega A Venezia e Reggio Emilia hanno avuto fino a questo momento rendimenti decisamente diversi. I veneti campioni d’Italia in carica stanno onorando lo scudetto che indossano sul petto con sette vittorie e due sconfitte, che collocano Venezia nel terzetto di squadre al secondo posto con 14 punti; prima parte di stagione invece difficilissima per Reggio Emilia, che dopo le tante soddisfazioni delle passate stagioni adesso è ultima con 4 punti, cioè due sole vittorie a fronte di sette sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Venezia Reggio Emilia non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Venezia dunque ha un turno sulla carta favorevole, contro una squadra che in classifica è decisamente lontana dai campioni d’Italia. Potrebbe dunque essere l’occasione ideale per ripartire dopo la sconfitta di settimana scorsa ad Avellino al termine di una battaglia decisasi solamente al tempo supplementare (87-77); inoltre, mercoledì l’Umana ha perso anche in Champions League, altro k.o. beffardo perché di una sola lunghezza sul campo degli spagnoli dell’Estudiantes (81-80). Di certo non la migliore settimana per Venezia, che è ripartita male dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: ecco perché oggi la vittoria diventa quasi un obbligo per i veneti, il terzo rovescio consecutivo farebbe accendere l’allarme rosso sulla squadra che è pur sempre la prima rivale di Milano per la conquista dello scudetto.

Anche Reggio Emilia è reduce da una sconfitta europea (82-72 sul campo del Galatasaray), però tutto sommato la situazione degli emiliani di Massimiliano Menetti in Eurocup è abbastanza buona: è naturalmente l’ultimo posto della Grissin Bon a preoccupare dalle parti di Reggio Emilia. Gli emiliani sono comunque in crescita: dopo il pessimo filotto iniziale di sei sconfitte consecutive, nelle ultime tre giornate sono arrivate due vittorie contro Pistoia e Cremona, seguite dalla sconfitta per un solo punto di domenica scorso contro l’Olimpia Milano (71-72), epilogo amaro di una partita che però ha dimostrato a tutti che la Grissin Bon sta tornando competitiva. Venezia è avvisata: per la Reyer non sarà così semplice conquistare la vittoria…

