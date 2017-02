Diretta/ Treviso-Virtus Bologna: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket A2 Est 21^ giornata, oggi 11 febbraio 2017)

DIRETTA DE LONGHI TREVISO-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 21^ GIORNATA, OGGI 11 FEBBRAIO 2017) - Treviso-Virtus Bologna, big match e sfida al vertice del girone Est di basket A2 2016-2017, va in scena sabato 11 febbraio alle ore 21 per la ventunesima giornata. Una sfida che richiama alla mente tante passate in serie A che in diverse occasioni hanno anche decretato la vittoria nel campionato. La Virtus Bologna in effetti potrebbe essere anche sola in testa alla classifica, visto che deve recuperare una gara rispetto a Treviso e Trieste, ma attualmente il suo momento è negativo, con tre sconfitte di fila, compresa l’ultima, sul proprio parquet, contro la Bondi Ferrara.

La formazione di Pillastrini non sta molto meglio visto che anche i verdi trevigiani vengono da due battute d’arresto consecutive, la seconda delle quali nella gara dell’ultimo turno proprio sulle tavole del Palaverde contro l’Aurora Jesi. Una gara quindi importante per entrambe per ripartire e per evitare di incagliarsi ancora di più in acque pericolose, soprattutto dal punto di vista del morale.

Nella gara casalinga dello scorso turno la De Longhi Treviso si è fatta battere in casa da un’Aurora Jesi che si è dimostrata molto concreta ed ha finito per vincere, di cinque punti, una partita che aveva iniziato con il - 6 del primo quarto, per poi passare al – 12 dell’intervallo e ritornare al - 6 alla fine del terzo quarto. Nelle file della formazione di Pillastrini si è messo in gran luce Matteo Negri, che ha disputato forse la sua migliore gara stagionale, chiudendo con 17 punti ed un ottimo 5/8 da due punti e 2/6 da tre punti.

La sua prestazione non è però bastata a Treviso che nell’ultima frazione ha chiuso sotto 9 – 21 con una Aurora Jesi che sembrava avere anche molte più energie da spendere ed ha prolungato il momento no della formazione di casa. Per coach Pillastrini in doppia cifra anche Perry e Moretti, mentre ha deluso l’altro americano DeCosey, per molti minuti in panchina e che ha chiuso con soli 7 punti all’attivo. Male anche la guardia Saccaggi, e nel finale di gara tutti gli uomini, con molti appoggi facili sottocanestro sbagliati.

Il Match della Unipol Arena ha visto la vittoria della Bondi Ferrara con una tripla sulla sirena messa a segno da Cortese, che ricordandosi anche il suo passato da fortitudino avrà gioito doppiamente per questa impresa. Una gara che ha riservato al pubblico bolognese 40 minuti di grandi emozioni, ma anche di grande confusione, nella quale però la Virtus Bologna è stata costretta ad inseguire per tutta la durata della gara. Per i bolognesi c’è anche un parziale alibi rappresentato dagli acciacchi, con Lawson che dopo l’intervallo non è potuto scendere sul parquet.

Nonostante tutto questo nel finale di partita la formazione di Ramagli poteva anche conquistare i due punti, ma la vittoria della squadra di Furlani nonostante sia arrivata in modo rocambolesco, è sicuramente meritata. La Bondi Ferrara comandava di 10 punti alla fine del primo quarto, con lo stesso vantaggio all’intervallo e di 9 punti alla fine del terzo periodo, prima del rientro della Virtus e del finale concitato con l’MVP della gara, Riccardo Cortese, autore del canestro decisivo.

Nella formazione di Ramagli doppia cifra finale per Spissu, Rosselli, Spizzichini ed Umeh. La gara del Palaverde vedrà la formazione trevigiana scendere sul parquet con un quintetto base formato da Perry, Saccaggi, Fantinelli, Negri ed Ancelotti, mentre le scelte di coach Ramagli sono per uno starting five con Spissu, Umeh, Rosselli, Lawson ed Oxilia.

Treviso-Virtus Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2: appuntamento al canale 202 del bouquet Sky per tutti gli abbonati, che ovviamente in assenza di un televisore avranno anche la possibilità di assistere alla partita del PalaVerde in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go che non richiede costi aggiuntivi.

