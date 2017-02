Diretta/ Fortitudo Bologna-Mantova: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket A2 Est 21^ giornata, oggi 12 febbraio 2017)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA-DINAMICA GENERALE MANTOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 21^ GIORNATA, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Fortitudo Bologna-Mantova, una delle partite valide per la ventunesima giornata del girone Est di basket A2 2016-2017, si gioca domenica 12 febbraio al PalaDozza, palla a due alle ore 18. La formazione ospite nell’ultima gara ha battuto in casa Chieti, e si presenta al cospetto della formazione di Boniciolli con 3 punti di vantaggio in classifica ed il quarto posto a pari merito con l’Orasì Ravenna, mentre il sesto posto della Fortitudo è alla pari con Roseto.

All’Alma Arena di Trieste in questa stagione non si passa e nell’incontro dell’ultimo turno la formazione di Dalmasson ha battuto anche quella di Boniciolli. La gara di Trieste vedeva due assenze importanti, quella di Prandin per la formazione di casa e del giovane Campogrande per la Fortitudo. Molti gli ex in campo nelle file delle due formazioni, Pecile, Ruzzier, Cittadini e Gandini. Il primo quarto ha visto un grande equilibrio, con le due formazioni a scambiarsi piccoli vantaggi fino a chiudere il primo quarto con il punteggio di 20 – 22 in favore degli ospiti, con una bella tripla di Montano realizzata proprio sulla sirena.

Nel secondo periodo è la formazione triestina ad avere un avvio migliore, ma nel proseguo del periodo e fino alla sirena dell’intervallo torna a dominare l’equilibrio, con il tabellone dell’impianto triestino che al momento del rientro negli spogliatoi dice 33 – 21 per Trieste. Nel terzo quarto sono i triestini a tentare più volte l’allungo, ma la formazione bolognese non molla la presa e quando sembra che l’Alma possa allungare dopo essere arrivata sul + 10, è capace di ricucire lo strappo anche se all’ultimo intervallo è sotto per 55 – 47.

Nell’ultima frazione le due formazioni sono decisamente più stanche e questo si traduce anche in meno punti segnati, ma Trieste non molla la testa ed anche quando Legion prima riporta la Fortitudo a – 2 e poi Candi di nuovo a – 3 con poco più di un minuto da giocare, riesce sempre a ribattere ed alla fine conquistare il successo, mentre nella squadra di Boniciolli terminano la gara in doppia cifra solo Legion e Knox. In settimana la Fortitudo aveva tesserato anche Marchetto, che però non si è nemmeno alzato dalla panchina. Gara senza storia quella che ha visto il ritorno al successo della Dinamica Generale Mantova contro Chieti, dopo la sconfitta patita nel turno precedente contro la Bondi Ferrara.

La formazione ospite si presentava contro quella di Martellossi con il nuovo tecnico, Bartocci, in sostituzione di Massimo Galli. Dopo un avvio equilibrato Mantova allunga fino al + 7, con una immediata reazione di Chieti per il – 3, poi sono di nuovo gli uomini di Martellossi ad allungare con la coppia Amici – Corbett in evidenza, per il 24 – 15 con cui si chiude il primo quarto. Il ritmo di gara si mantiene basso anche nella seconda frazione, e la Dinamica Generale riesce a salire anche a + 15, ma all’intervallo il distacco tra le due squadre è di nuovo di 9 punti.

Nella ripresa segnali di maggiore vivacità da parte delle due formazioni con Mantova spinta da Casella che questa volta riesce a chiudere alla penultima sirena sul + 14, chiudendo in pratica la gara, visto che l’ultima frazione è di amministrazione del risultato, con il finale che vede la Proger tornare a – 9 dopo essere precipitata fino al – 19. Doppia cifra per Corbett, Amici, e Candussi.

La sfida diretta del PalaDozza vede la Fortitudo partire con uno starting five che comprende Montano, Raucci, Mancinelli, ed i due americani Legion e Knox, a cui la Dinamica Generale risponde schierando sul parquet Giachetti, Casella, Daniels, Amici e Corbett.

Fortitudo Bologna-Mantova non sarà trasmessa in diretta tv; dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per questa partita del PalaDozza, ma per tutte le informazioni utili - come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori - potrete consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro.com.

