Diretta/ Latina-Roma: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket A2 Ovest 21^ giornata, oggi 12 febbraio 2017)

DIRETTA BENEACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA-UNICUSANO ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET A2 OVEST 21^ GIORNATA, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Latina-Roma, interessante derby laziale, si gioca alle ore 18 di domenica 12 febbraio; è valida per la ventunesima giornata nel girone Ovest del campionato di basket A2 2016-2017. Un derby che è reso più emozionante dal fatto che le due formazioni lo affrontano con gli stessi punti in classifica, 22, in un terzetto al sesto posto che comprende anche la Mens Sana Siena, ed in piena lotta per le posizioni playoff.

La formazione di casa viene da una sconfitta a Biella contro la capolista Angelico Biella, in una gara in cui Gramenzi non ha potuto utilizzare Rullo, ed anche Roma nello scorso turno ha dovuto incassare una sconfitta, questa volta sul parquet di casa, contro Tortona. Un match che ha quindi tutti gli ingredienti per essere gradito dai tifosi delle due formazioni, con il PalaBianchini che vedrà anche una folta rappresentanza ospite. La Benacquista Latina ha giocato una buona partita a Biella, ma il Forum si è dimostrato ancora una volta inespugnabile, un vero e proprio fortino per la squadra di casa.

La formazione laziale è sempre stata costretta a rincorrere nel punteggio, ma ha dato prova di essere viva, specialmente con la coppia formata da Poletti e da capitan Uglietti, che insieme hanno messo a referto quasi 50 punti. La chiave della partita è stata il primo quarto, nel quale i piemontesi sono riusciti a creare qual distacco di 10 punti sul quale poi sviluppata tutta la gara. Latina dal canto suo è stata molto continua nell’attaccare il ferro avversario e si è portata a casa anche una bella dote di tiri liberi che ha tirato anche con una eccellente precisione, 17 / 18, mentre Biella è stata più brava a rimbalzo, ottenendo così maggiori palloni da giocare.

Nella formazione di casa su tutti è merso De Vico, autore di 35 punti con ottime percentuali, e MVP della gara, mentre tra i due statunitensi Ferguson ha chiuso a quota 20, contro gli zero punti di Hall. Per De Vico oltre ai punti anche una buona parte dei 23 assist con i quali Biella ha chiuso la gara contro i 13 di Latina. A fine gara per Gramenzi, oltre a Poletti ed Uglietti, doppia cifra nello score personale anche per DeShields e Arledge.

A Roma è andata in scena una partita tiratissima, nella quale la Unicusano di coach Corbani ha sfoderato tanta grinta, ma alla fine di è dovuta arrendere di fronte a Tortona, che oltre alla grande prova del collettivo, ha avuto un Cosey veramente inarrestabile. La Virtus Roma ha dovuto rinunciare a Chessa e questo ha fatto sì che le rotazioni a disposizione di Corbani fossero ridotte, con un aumento di stanchezza per gli altri.

I romani sono stati sempre all’inseguimento della formazione avversaria e solo negli ultimi 5 minuti dell’ultimo periodo la Virtus sembra davvero poter completare la rimonta, che rimane invece solo una speranza, nonostante Brown sia autore di una prova di grande sostanza, abbinando ai 23 punti realizzati anche 6 rimbalzi, imitato dal play Raffa che alla fine ne mette 25. Nel corso della gara Corbani ha visto anche Baldasso prendere un colpo, ed il giovane virtussino è uscito dal campo molto dolorante, ed è in dubbio anche per questo derby di Latina. A fine gara per la Virtus in doppia cifra anche il rientrante Maresca e Sandri.

Nella gara del PalaBianchini per coach Gramenzi in quintetto base vanno Uglietti, Arledge, Poletti, Passera e De Shields, mentre la Virtus Roma di Corbani, se avrà a disposizione Baldasso in buione condizioni lo schiererà assieme a Brown, Raffa, Sandri, e Vedovato, oppure in alternativa sarà inserito Maresca, con una diversa disposizione del quintetto.

Latina-Roma non sarà trasmessa in diretta tv; non ci sarà una diretta streaming video per seguire la partita del PalaBianchini, ma per le informazioni utili su questa gara - per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - potrete consultare il sito ufficiale del campionato di Serie A2, all'indirizzo www.legapallacanestro.com.

