Diretta/ Olimpia Milano-Brescia: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Lega A, oggi 12 febbraio 2017)

DIRETTA EA7 OLIMPIA MILANO-GERMANI BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 19^ GIORNATA, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Milano-Brescia, partita che sarà diretta dalla terna arbitrale Begnis-Aronne-Di Francesco, va in scena domenica 12 febbraio alle ore 18:15; al Mediolanum Forum di Assago si gioca per la diciannovesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Reduce da una partita di Eurolega che ha forse sanzionato definitivamente la sorte della sua stagione europea l’Olimpia Milano torna a concentrarsi sul campionato, nel quale la sua avversaria oggi è la neopromossa Germani Brescia, squadra che non finisce più di stupire.

Dopo essersi qualificata alle Final Eight di Coppa Italia infatti, la formazione di coach Andrea Diana continua a macinare successi e nell’ultimo turno ha inflitto uno stop inaspettato ad una Dinamo Sassari in grande salute. Milano dal canto suo si è aggiudicata il derby giocato in casa della OpenjobMetis Varese, confermando la sua leadership in classifica, nella quale ora ha sei punti di vantaggio nei confronti delle seconde, Reyer Venezia e Sidigas Avellino, entrambe battute nell’ultimo turno.

Nella gara di settimana scorsa a Varese, nonostante la superiorità del roster, la formazione di Repesa, ha avuto momenti di alto e basso, tanto da raggiungere i 20 punti di vantaggio, farsi riprendere e poi tornare alla vittoria con uno scarto finale di 16 punti, mettendone a segno 98. Milano si era presentata sul parquet di Masnago senza Simon e Cinciarini, che avevano bisogno di un turno di riposo per i molteplici impegni stagionali, ed in vista proprio della gara di Istanbul, ed alla fine è riuscita a portare cinque uomini in doppia cifra, segno della buona distribuzione dei tiri e delle responsabilità tra i giocatori.

La formazione di Caja non ha assolutamente recitato il ruolo di "sparring partner" nei confronti dell’Olimpia, ma alla fine è stata costretta a cedere di fronte al maggior numero di rotazioni a disposizione del coach milanese. Varese era partita anche bene conquistandosi il vantaggio, anche perché nelle file dell’Olimpia un Raduljca poco convinto esce subito di scena per problemi di falli, poi quando iniziano le rotazioni Milano prende il largo con un parziale pesante di 12–0 e insiste andando al riposo sul + 14. Dopo l’intervallo la mossa di Caja di chiamare la zona difensiva mette in difficoltà l’Olimpia, mentre in attacco Johnson si carica la squadra sulle spalle ed alla fine arriva il pareggio a quota 59. I problemi di falli di Varese, con Ferrero e Anosike a quota 4 fanno scappare di nuovo l’Olimpia a + 14 grazie alle azioni in attacco di Pascolo e Dragic, ed a 5 minuti dalla sirena finale la pratica è già chiusa.

La Germani Brescia ha fatto il colpaccio in casa contro Sassari, al termine di una partita caratterizzata dal punteggio basso, e nella quale la formazione di Diana ha messo in campo tutto il carattere che possiede con i giocatori a lottare su tutti i palloni disponibile, con una difesa "sporca" ma intensa e capace di mettere in difficoltà l’attacco sassarese. I sardi erano riusciti ad avere la meglio nella prima frazione, poi il secondo e terzo quarto della formazione di casa hanno permesso aggancio e sorpasso, prima di un ultimo periodo nel quale la formazione di Pasquini ha cercato di reagire non riuscendovi del tutto. A fine gara per coach Andrea Diana Landry e Luca Vitali in doppia cifra. Ed ora testa alla sfida con l’Olimpia, nella quale saranno in campo anche due ex come Moss e Luca Vitali.

Nella gara del Forum probabile quintetto base per coach Repesa con la presenza di Kalnietis, Dragic, Sanders, Macvan e McLean, mentre per il coach livornese di Brescia il quintetto dovrebbe essere lo stesso della partita contro la Dinamo Sassari e cioè Moore, Berggren, Luca Vitali, Landry e Moss.

Nella gara del Forum probabile quintetto base per coach Repesa con la presenza di Kalnietis, Dragic, Sanders, Macvan e McLean, mentre per il coach livornese di Brescia il quintetto dovrebbe essere lo stesso della partita contro la Dinamo Sassari e cioè Moore, Berggren, Luca Vitali, Landry e Moss.

Ricordiamo infine che il match tra Olimpia Milano e Brescia non sarà visibile in diretta tv su Rai o Sky, ma sarà trasmesso sul canale tv locale Teletutto, che salvo variazioni di palinsesto dovrebbe assicurare anche la diretta streaming video del match al sito www.teletutto.it. Consigliamo inoltre di consultare il situo ufficiale della Lega basket all'indirizzo www.legabasket.it,per rimanere aggiornati sul tabellino play-by-play e le statistiche.

