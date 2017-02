Diretta/ Sassari-Cantù: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Lega A, oggi 12 febbraio 2017)

DIRETTA DINAMO SASSARI-FORST CANTU': INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 19^ GIORNATA, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Sassari-Cantù, che sarà diretta dalla terna arbitrale Sahin-Bartoli-Boninsegna, è l'anticipo nella diciannovesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017: al PalaSerradimigni la palla a due si alza alle ore 12 di domenica 12 febbraio. E’ una Dinamo Sassari rivitalizzata dalla grande vittoria nei playoff di Champions League quella che ospita oggi Cantù.

Un bel colpo quello dei sardi nella competizione europea, che mette un po' a tacere la brutta prestazione dello scorso turno con la sconfitta sul parquet della Germani Brescia segnando solo 48 punti in 40 minuti e che vuole essere il rilancio anche in campionato, alla vigilia delle "Final Eight" di Coppa Italia. Anche la Red October arriva a questa sfida dopo una sconfitta, rimediata in trasferta a Pesaro contro la Consultinvest. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

La posizione delle due formazioni in classifica vede i sassaresi al sesto posto, con 20 punti, ma alla pari con Capo D’Orlando e Reggio Emilia, quarta e quinta, con 20 punti all’attivo, mentre per la Red October i punti sono 14 e la posizione è la tredicesima. La formazione canturina non corre rischi immediati di essere invischiata nella lotta per la retrocessione, con la Vanoli Cremona, ma certamente la dirigenza brianzola si attendeva un campionato con più alti e meno bassi da parte della squadra.

La gara dello scorso turno in casa della Germani Brescia ha mostrato un Banco di Sardegna che improvvisamente sembrava aver esaurito le sue energie dopo una bella serie di vittorie tra campionato e coppa, mentre dall’altra parte si è visto il grande ardore e la grande grinta della formazione di Diana, che voleva riscattare subito lo stop di Cantù. Una partita che si è chiusa con un punteggio estremamente basso e con percentuali non entusiasmanti per entrambe le squadre e che Sassari ha perso dopo l’intervallo, dopo ver comandato nel primo quarto ed aver visto il rientro dei bresciani prima dell’intervallo.

I sassaresi ci hanno provato nell’ultima frazione, ma non sono riusciti a riportarsi sotto ed alla fine la squadra di Diana ha ribadito la sua superiorità, nelle file della Dinamo, che aveva una assenza importante, quella di Savanovic, il solo Lawal ha segnato in doppia cifra. La Red October, nonostante un Jajuan Johnson da 22 punti, si è dovuta arrendere alla Consultinvest Pesaro di coach Bucchi nel match disputato all’Adriatic Arena.

La partita poteva sembrare facile sulla carta, anche per l’assenza nelle file pesaresi di Harrow, ma l’ottima prestazione di Fields, aiutato anche da Jones e Thorthon, ha permesso a Pesaro di tenere in saccoccia i due punti. La Consultinvest è partita bene nel primo quarto, che ha concluso in vantaggio per 22 – 15, poi nella seconda frazione sono i canturini a partire meglio grazie a Darden, e poi all’energia dimostrata da Calathes e Cournooh. Cantù sorpassa e Pesaro litiga con il ferro avversario, tanto che al riposo chiude avanti la Red October per 34 – 41.

Dopo l’intervallo Pesaro è più concentrata e riesce a sorpassare di nuovo prima della fine del periodo e poi allunga con 6 punti consecutivi di Jasaitis. Cantù replica, ma da quel momento sono sempre i ragazzi di Bucchi a condurre sino al 78 – 73 finale con Johnson, Darden, Acker e Calathes in doppia cifra per Bolshakov.

Al PalaSerradimigni il ritorno di Dusko Savanovic permette a Pasquini di tornare al suo starting five abituale delle ultime gare con Bell, Lacey, Carter, Lydeka e Savanovic, mentre Bolshakocv schiera una Red October con Pilepic, Calathes, Darden, Dowdell e Johnson.

Sassari-Cantù sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1, come tutti gli anticipi dell'ora di pranzo di domenica: appuntamento per tutti gli abbonati sul canale 201 del bouquet del satellite, e in assenza di un televisore si potrà seguire la partita del PalaSerradimigni anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

