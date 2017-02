Risultati/ Basket Lega A: classifica aggiornata, livescore in diretta e prossimo turno (16^ giornata, 12 febbraio 2017)

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVESCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (19^ GIORNATA, 12-13 FEBBRAIO 2017) - Diciannovesima giornata nel campionato di basket Lega A 2016-2017; giornata ancora una volta senza anticipi del sabato, e che dunque parte con il lunch match di domenica 12 febbraio che sarà Sassari-Cantù. Le altre partite: alle ore 18:15 si giocano Capo d’Orlando-Trento, Brindisi-Varese, Avellino-Pesaro, Cremona-Torino e Milano-Brescia. Il posticipo delle ore 20:45 sarà Venezia-Reggio Emilia, si chiude lunedì sera alle ore 20:45 con Pistoia-Caserta.

Entusiasmante la corsa alle prime posizioni: l'Olimpia resta al comando solitario con tre partite di vantaggio e non dovrebbe avere problemi nel vincere la regular season, ma alle sue spalle Venezia e Avellino sono impegnate nel testa a testa per il secondo posto e alle loro spalle ci sono tre squadre. Reggio Emilia è tornata a vincere (e lo ha fatto brillantemente contro Brindisi) e adesso punta in alto, Capo d'Orlando non finisce di stupire mentre la Dinamo Sassari tra alti e bassi rimane in quota.

Ancora più dietro sono ben cinque le formazioni che hanno un record di vittorie al 50%: questo naturalmente rende fantastica la corsa ai playoff, perchè le squadre coinvolte sono tante e anche chi si trova in fondo può sperare di arrivare alla post season. Varese per esempio è penultima, ma ha dato buoni segnali nel derby rimontando più di 20 punti di svantaggio e arrivando al -2 prima di crollare nuovamente; la stessa Cremona fanalino di coda ha un Johnson-Odom in più nel motore, Pesaro può essere capace di strappare e conosciamo la profondità del roster di Cantù.

Insomma: nessuna è tagliata davvero fuori, e ad aumentare la confusione potrebbe essere la Enel Brindisi, con l’ennesima sfida di Meo Sacchetti alla Varese di cui è stato anche capitano. Naturalmente il big match odierno è quello del Taliercio, dove la Reyer Venezia reduce dall’impegno in Champions League ospita una Grissin Bon che, come detto, sembra essere tornata sui suoi livelli o comunque ha dimostrato di saper dare risposte importanti dopo la crisi. In coda ovviamente occhi puntati sul PalaPentassuglia ma anche sulla partita tra la Vanoli e una Fiat Torino che, se con un occhio guarda ai playoff, con l’altro deve stare attenta come tutte le altre a quello che succede alle sue spalle, perchè ci vuole poco per farsi risucchiare.

Lo pensa e lo sa anche Caserta: al momento settima per il gioco della classifica avulsa, la Pasta Reggia perdendo il posticipo del PalaCarrara potrebbe addirittura ritrovarsi in tredicesima posizione, molto vicina alla retrocessione in LegaDue. Dunque non ci resta che andare a vedere quello che succederà nell'ennesimo appassionante turno del massimo campionato di basket, un turno che ormai sta per cominciare.