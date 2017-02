Diretta/ Olimpia Milano-Brindisi: streaming video RaiSport, orario e risultato live (basket Coppa Italia 2017, quarti Final Eight, oggi)

DIRETTA OLIMPIA MILANO-CANTINA DUE PALME BRINDISI: STREAMING VIDEO RAISPORT, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET COPPA ITALIA 2017, QUARTI FINAL EIGHT, OGGI) - Olimpia Milano-Brindisi si gioca alle ore 20:45 di giovedì 16 febbraio; al Centro Fieristico di Rimini va in scena il secondo quarto di finale della Final Eight 2017 di basket, la Coppa Italia di Lega A. Brindisi aveva già partecipato tre volte alle "Final Eight", riuscendo ad arrivare due volte sino alla semifinale, ma perdendo in entrambe le occasioni, una volta contro la Mens Sana Siena ed un’altra contro la stessa Olimpia Milano.

In campionato Milano è in testa solitaria con 32 punti e ne vanta sei di vantaggio sulla seconda in classifica, la Sidigas Avellino. Per quanto riguarda Brindisi, la squadra pugliese ha attualmente 18 punti e si trova in decima posizione, contro l’ottava che aveva conquistato alla fine dell’andata e che le aveva permesso di qualificarsi. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY OLIMPIA MILANO-BRINDISI

La formazione di Sacchetti, che in questa gara avrà un main sponsor diverso, Cantina Due Palme, invece che Enel, ha avuto un leggero calo nell’ultimo mese e mezzo di attività, uscendo sconfitta in quattro delle ultime sei gare, ma vincendo l’ultima contro la derelitta Varese, così come ha fatto Milano, imponendosi nel derby lombardo giocato al Forum sulla Germani Brescia.

Come detto, Milano è senza dubbio la strafavorita per la Coppa Italia, della quel sono i detentori, e l’unico problema per la formazione di Repesa potrebbe essere quello della scarsa concentrazione e della mancata continuità. In effetti le ultime due gare di Eurolega sono state emblematiche per questo con la prima, in casa contro il Darussafaka, nella quale l’Olimpia è stata capace di rimontare un disavanzo di 25 punti, per poi vincere, mentre nella seconda, in casa dell’Efes, altra squadra turca, si è fatta rimontare un vantaggio di 19 punti, per poi perdere nella volata finale.

Lo scacchiere del coach croato è fornitissimo in tutti i ruoli, a partire da quello di play, dove può schierare Hickman, Kalnietis e Cinciarini, tre giocatori con caratteristiche diverse e complementari, per passare a quello degli esterni, con i vari Dragic, Simon ed Abass, alle ali con Fontecchio, Pascolo e Sanders, con questi ultimi due che possono giocare entrambi anche in posizione di numero 4, per finire con la batteria dei lunghi formata da Raduljca, Macvan e McLean.

Repesa può giocare schierando quintetti completamente diversi sul parquet secondo le esigenze della gara ed anche per ovviare ad eventuali defezioni per infortunio, ed in queste ultime gare, specialmente in campionato, ma anche in Eurolega, ha dato molto più spazio al suo gruppo di italiani trovando buone risposte da Cinciarini, Fontecchio e Pascolo, mentre dopo un avvio di stagione molto buono, sembra essere un pò in calo Abass, per il quale il coach croato ha riservato il ruolo di "agente speciale" difensivo.

Brindisi oppone a Milano tutta la sua voglia e dopo che nella gara con Varese si sono viste buone cose, anche un livello di gioco accettabile. Sacchetti ha battuto diverse volte Milano, alla guida di Sassari, e sa bene che per avere qualche chance la sua squadra dovrà giocare al massimo della propria efficienza. In casa brindisina ci sono stati, a stagione in corso, gli innesti di Goss, arrivato in prova per un mese poi confermato, e del giovane sloveno Mesicek, sicuramente un prospetto di valore e che ha allungato le rotazioni del coach brindisino.

Brindisi non ha il peso di Milano sottocanestro, con M’Baye e Carter che non sono due lunghi "tipici", ma può sfruttare in altre maniere queste loro caratteristiche, specialmente con il francese che dopo aver giovato diverse stagioni nel campionato giapponese è tornato in Europa per disputare, sinora, una stagione da protagonista. M’Baye è anche il secondo marcatore della serie A, alle spalle del bresciano Landry.

In attesa di conoscere le reali condizioni di Simon, si può ipotizzare per coach Repesa un quintetto base con Kalnietis, Dragic, Sanders, Macvan e McLean, mentre per il coach pugliese i cinque sul parquet alla prima palla a due dovrebbero essere Moore, Goss, Scott, M’Baye e Carter.

Come tutte le partite di Coppa Italia, anche Olimpia Milano-Brindisi sarà trasmessa in diretta tv da Rai Sport 1: appuntamento allora sul canale 57 del vostro telecomando, con la possibilità naturalmente di seguire la partita di Rimini anche in diretta streaming video, visitando senza costi il sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY OLIMPIA MILANO-BRINDISI