Diretta/ Reggio Emilia-Capo d'Orlando: streaming video RaiSport, orario e risultato live (basket Coppa Italia 2017, quarti Final Eight, oggi)

DIRETTA GRISSIN BON REGGIO EMILIA-BETALAND CAPO D'ORLANDO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET COPPA ITALIA 2017, QUARTI FINAL EIGHT, OGGI) - Reggio Emilia-Capo d'Orlando si gioca alle ore 18 di giovedì 16 febbraio, ed è il primo quarto di finale della Final Eight 2016-2017, la Coppa Italia di basket Lega A. Se la formazione allenata da Max Menetti arriva per la quinta volta consecutiva a partecipare alla manifestazione, pere quella di coach Di Carlo si tratta della seconda partecipazione in assoluto, dopo quella della stagione 2008.

Il trait d’union tra le due formazioni siciliane risponde al nome di Drake Diener, che già all’epoca della prima partecipazioni dei siciliani, faceva parte della squadra, insieme ad un certo Gianmarco Pozzecco, e che dopo essere passato per altre formazioni come Sassari e la stessa Reggio Emilia, è ritornato a giocare con l’Orlandina. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY REGGIO EMILIA-CAPO D'ORLANDO

Certamente la formazione emiliana ha un volto nuovo rispetto alla gara di campionato, visto che sono arrivati alla corte di Menetti sia il lituano Kaukenas, che lo statunitense Jalen Reynols, proveniente dalla A2, che nell’ultima gara disputata, a Venezia è stato l’MVP dei suoi. Rilasciati invece sia Delroy James, che Lesic, con un ultimo acquisto perfezionato proprio negli ultimi giorni, quello dell’ala forte statunitense, Jawad Williams, che aveva iniziato la stagione nelle file dell’AEK Atene e vanta una grande esperienza sia nei campionati europei che nella NBA dove ha vestito per tre stagioni la maglia dei Cavaliers.

L’aver fatto diversi cambiamenti nel roster può creare qualche problema di amalgama alla formazione reggiana, ma sicuramente Menetti ha le idee molto chiare su cosa chiedere a ciascuno dei suoi giocatori, ed ha attualmente un Della Valle in gran spolvero, ed anche Polonara nelle ultime gara ha dimostrato maggiore caparbietà sul parquet, oltre a ritrovare anche il tiro da oltre l’arco. In ribasso invece Strautins, del quale si aspettava una maggiore esplosione al suo secondo anno nella rosa della squadra maggiore.

Per la Betaland e per coach Di Carlo i risultati ottenuto finora parlano di una stagione più che positiva, anche se i siciliani hanno dovuto convivere con una serie di infortuni che in diverse occasioni ne hanno condizionato la resa. Una squadra, Capo D’Orlando, che sicuramente è più forte quando si esibisce di fronte al suo pubblico sul parquet del PalaFantozzi, ma che ha dimostrato combattività anche lontano da casa, quella combattività che dovrà mettere anche sul parquet della Fiera di Rimini se vuole provare a fare lo sgambetto alla Pallacanestro Reggiana.

Il nome principale in casa siciliana è senza dubbio quello di Drake Diener, che nonostante il passare degli anni resta sempre uno dei migliori stranieri che calcano i parquet nostrani. Diener segna 12,1 punti a partita e soprattutto viaggia con un ottimo 50% nel tiro da tre punti, da sempre la sua migliore caratteristica. Di Carlo ha inoltre dimostrato di saper scegliere bene con gli innesti di Tepic ed Ivanovic che hanno rafforzato la squadra.

Nelle partite finora giocate Ivanovic ha messo a segno 15,8 punti di media a cui sono da aggiungere anche i 4,3 assist per gara smazzati a favore dei compagni. Per Tepic invece i punti segnati sono 7,8 di media. Il primo quarto di finale della Coppa Italia dovrebbe vedere sul parquet il quintetto di Max Menetti composto da Needahm, Della Valle, Kaukenas, Polonara e Cervi, mentre dall’altra parte, per la Betaland, saranno sul parquet Ivanovic, Tepic, Diener, Archie e Delas.

La Final Eight di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport 1: dunque per Reggio Emilia-Capo d'Orlando appuntamento sul canale 57 del vostro telecomando, con accesso disponibile anche dal bouquet di Sky (numero 5557 per l'alta definizione) con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, visitando senza costi il sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY REGGIO EMILIA-CAPO D'ORLANDO