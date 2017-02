Risultati/ Coppa Italia basket 2017 livescore in diretta (quarti Final Eight, oggi giovedì 16 febbraio)

RISULTATI COPPA ITALIA BASKET 2017: LIVESCORE IN DIRETTA FINAL EIGHT (QUARTI DI FINALE, OGGI GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2017) - Grande appuntamento con la Coppa Italia di basket 2017. Il massimo campionato si prende una pausa per dare spazio alla seconda competizione nazionale, che da oggi a domenica vive a Rimini la propria Final Eight, alla quale prendono parte le prime otto classificate al termine del girone d’andata della Serie A. Per prima cosa andiamo allora a vedere il programma più nel dettaglio: oggi giovedì 16 febbraio si comincia con i primi due quarti di finale, che saranno alle ore 18.00 Grissin Bon Reggio Emilia-Betaland Capo d’Orlando e alle ore 20.45 EA7 Olimpia Milano-Cantine Due Palme Brindisi, con la novità dunque di uno sponsor diverso per la squadra pugliese. Domani venerdì 17 febbraio gli altri due quarti: alle ore 18.00 Sidigas Avellino-Banco di Sardegna Sassari e alle ore 20.45 Umana Venezia-Germani Brescia.

La formula dunque è sostanzialmente la stessa degli ultimi anni, anche se con una novità nel format: infatti l’anno scorso i quarti di finale si giocavano tutti al venerdì, una vera maratona da mezzogiorno fino a sera. Quest’anno invece il programma si allunga su una giornata in più, coinvolgendo anche il giovedì sera e naturalmente dimezzando il numero degli incontri in programma nella giornata di venerdì. Diamo già uno sguardo anche a quello che succederà durante il weekend: sabato 18 sarà naturalmente il giorno delle due semifinali, alle ore 17.30 fra le due vincenti dei quarti di giovedì e alle ore 20.45 fra le due vincenti di venerdì. A quel punto naturalmente non resterà che la finale, che si disputerà domenica 19 con la palla a due prevista alle ore 18.00.

Questo è il menu di quattro giorni che saranno davvero molto intensi, anche perché le giornate della Final Eight di Coppa Italia - che quest'anno sono griffate dallo sponsor PosteMobile - avranno anche numerosi eventi collaterali per attirare appassionati e tifosi, quali ad esempio le tradizionali gare delle schiacciate e del tiro da 3 punti. Tutti gustosi contorni alle partite che restano naturalmente i piatti forti di quattro giorni che si annunciano di grande basket in quel di Rimini, che è una sede inedita per le Finali della Coppa Italia di pallacanestro.