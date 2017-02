Diretta/ Avellino-Sassari: streaming video RaiSport, orario e risultato live (basket Coppa Italia 2017, quarti Final Eight, oggi)

DIRETTA SIDIGAS AVELLINO-DINAMO SASSARI: STREAMING VIDEO RAISPORT, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET COPPA ITALIA 2017, QUARTI FINALE EIGHT, OGGI) - Avellino-Sassari èil terzo quarto di finale della Coppa Italia 2017 di basket: al Centro Fieristico di Rimini si gioca venerdì 17 febbraio alle ore 18. La formazione irpina approda alla fase finale della manifestazione per l’ottava volta e dopo la finale persa lo scorso anno di fronte all’Olimpia Milano si presenta ancora una volta agguerrita ed intenzionata giocarsi tutte le sue chances di vittoria.

Meglio ancora, nell’albo d’oro della manifestazione ha fatto la Dinamo Sassari che ha due Coppe Italia in bacheca, vinte nelle edizioni 2014 e 2015, entrambe le volte sotto la guida dell’attuale allenatore di Brindisi, Meo Sacchetti. La Dinamo dopo il triplete del 2015 ha avuto una stagione molto negativa affrontandola con lo scudetto sul petto, ma ora con una squadra compatta sta dimostrando di poter essere protagonista in tutte le manifestazioni. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY AVELLINO-SASSARI

Le due formazioni sono impegnate anche nella Champions League Fiba ed entrambe hanno superato la fase a gironi insieme alla Reyer Venezia. La Sidigas grazie al suo piazzamento nella fase a gruppi ha conquistato direttamente gli ottavi, mentre i sassaresi partecipano ai sedicesimi e nella gara di andata hanno sconfitto nettamente, in casa, 94-71 i cechi del Nymburk. Nel campionato italiano, con il successo contro la Consultinvest Pesaro, la Sidigas ha confermato il suo secondo posto con 26 punti all’attivo, mentre Sassari segue con quattro punti di distacco, a quota 22, alla pari con Reggio Emilia, dopo il successo casalingo contro la Red October Cantù.

Nelle gare del girone di ritorno la Dinamo Sassari ha un record di 3 vinte ed una persa, ma quello che depone a favore della formazione di Pasquini sono le 7 vittorie nelle ultime 8 gare. Per la squadra di Sacripanti il ruolino di marcia del girone di ritorno è leggermente inferiore, con due sconfitte esterne e due vittorie in casa, compresa quella con l’Olimpia Milano. Nelle ultime 8 per Avellino 6 successi e 2 sconfitte.

La Sidigas Avellino ha confermato in questa stagione quanto di buono fatto nella precedente, ad iniziare dalla Supercoppa che l’ha vista soccombere in finale alla favorita Olimpia Milano, dopo aver lottato strenuamente per tutta la gara, In campionato la Scandone ha fatto bene pur dovendo fare i conti in diverse situazioni con gli infortuni, ed anche in questa occasione giocherà senza il suo centro titolare, Marco Cusin. Ragland è ancora l’uomo di riferimento per i biancoverdi e la sua prestazione, la migliore complessivamente da quando calca i parquet italiani, si unisce alla notevole esperienza di Fesenko, Marques Green, Leunen e Zerini, fa da contraltare alla giovinezza ed al talento dei nuovi Randolph, Thomas e Obasohan.

Ragland è naturalmente il migliore marcatore dei suoi con 17,7 ppg, a cui aggiunge i 5,2 assist, mentre nei rimbalzi svetta l’ucraino Kyrylo Fesenko, a quota 6,8 per gara. Il Banco di Sardegna ha giocato un girone d’andata in maniera abbastanza discontinua, ma ha comunque saputo conquistare la sesta posizione, specialmente con i due nuovi innesti nel roster, prima il centro Lawal, e poi il playmaker, Bell. Nel ritorno la sua posizione è migliorata anche perché si è perfezionato l’amalgama tra i giocatori e con il coach Pasquini.

Dopo una serie di gare perse in volata, Sassari ha dimostrato anche di aver imparato meglio a gestire i finali di partita. La crescita di Sassari è avvenuta grazie al collettivo, ed anche la panchina ha dato un contributo importante nelle rotazioni, tanto che la Dinamo è tornata a sognare come nelle sue stagioni migliori. Lacey con i suoi 19 punti per gara è il migliore dei suoi, ma anche Bell, Savanovic, Stipcevic stanno segnando in doppia cifra media.

Nella gara del PalaFiera, quintetto base di coach Sacripanti che vede Ragland con Obasohan impegnati come esterni, con Thomas in ala e la coppia Leunen – Fesenko sottocanestro, a fare a spallate con la coppia Lydeka – Savanovic della Dinamo, che ha come ala Carter e come esterni Bell e Lacey.

Avellino-Sassari, come tutte le partite della Final Eight di Coppa Italia 2017, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport 1; appuntamento dunque in chiaro per tutti al numero 57 del telecomando, con possibilità di assistere anche ala diretta streaming video, senza costi, visitando il sito www.raiplay.it.