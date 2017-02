Diretta/ Venezia-Brescia: streaming video RaiSport, orario e risultato live (basket Coppa Italia 2017, quarti Final Eight, oggi)

DIRETTA REYER VENEZIA-GERMANI BRESCIA: STREAMING VIDEO RAISPORT, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET COPPA ITALIA 2017, QUARTI FINALE EIGHT, OGGI) - Venezia-Brescia va in scena alle ore 20:45 di venerdì 17 febbraio ed è l'ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2017 di basket. La formazione di coach De Raffaele non è nuova a queste Final Eight ma nello scorso anno la sua partecipazione si fermò immediatamente ai quarti di finale con una netta sconfitta subita da parte dell’Olimpia Milano che poi si sarebbe aggiudicata la manifestazione; prima volta in assoluto invece per la neopromossa Germani di coach Diana che approccia alla manifestazione con la grande voglia e la certezza di non aver nulla da perdere dell’esordiente.

Attualmente la classifica della serie A dopo quattro gare del girone di ritorno, vede la Reyer al terzo posto, con 24 punti all'attivo, e con una sconfitta all'ultimo istante subita nell'ultimo turno da Reggio Emilia nella gara disputata al Taliercio. Anche la Germani Brescia ha visto calare la sua posizione rispetto al girone d'andata, con due sconfitte su quattro gare disputate ed ora con 18 punti all'attivo occupa la nona posizione.

Due sconfitte che sono arrivate nei due derby lombardi, entrambi in trasferta, contro la Red October Cantù e contro l’Olimpia Milano nell’ultima gara disputata dove la formazione bresciana ha comunque dato filo da torcere alla più forte avversaria, arrendendosi sono nel finale di gara di fronte alle maggiori rotazioni di cui dispone la formazione milanese.

Ad inizio stagione la Reyer non era riuscita a trovare gli equilibri nel suo roster, ma dal mese di novembre le cose hanno funzionato al meglio tanto da produrre una serie di 7 successi consecutivi e 9 / 10. L’inizio del girone di ritorno invece è stato pesante, anche per gli infortuni che hanno privato coach De Raffaele di diversi elementi, tutti nel settore esterni, a cominciare dallo stop prolungato di Stefano Tonut, per proseguire con quelli di McGee e Filloy. Sono così arrivate una vittoria, in casa contro Cantù, seguita da due sconfitte in trasferta, a Capo d’Orlando e Trento, ed una in casa contro Reggio Emilia.

A prescindere dal risultato della "Final Eight" di Coppa Italia, la dirigenza orogranata sta prendendo in esame la possibilità di un intervento nel settore guardie, ma non è escluso che si pensi anche ad un rinforzo tra i lunghi, con il primo nome sulla lista che è quello di Batista, centro uruguaiano, lo scorso anno all’Olimpia Milano. Cinque i giocatori finora in doppia cifra per la formazione di De Raffaele ad iniziare dal playmaker Haynes, per proseguire con Ejim, i tiratori McGee e Bramos ed il croato Peric, che con la sua salita di rendimento è stato l’uomo che ha dato il via alla fase migliore di Venezia.

Per Ejim, secondo nella media dei punti segnati per gara, c’è un ottimo 49,1% da tre punti, primo nel massimo campionato, con un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione. Una matricola che non finisce di stupire, questa è la Germani Brescia che coach Diana, con il grande appoggio della sua dirigenza, che l’ha difeso anche nelle difficoltà iniziali, ha plasmato con grande attenzione fino a farne una delle più belle realtà del panorama cestistico italiano. Brescia ha confermato l’esperto Moss, ha portato insieme i due fratelli Vitali, Luca e Michele, dalle loro esperienze a Cremona e Virtus Bologna, ha trovato in Landry il miglior realizzatore del campionato, e soprattutto non si è mai arresa, anche di fronte ad avversari sulla carta più forti.

Un lavoro costante, di miglioramento giornaliero, quello della Germani, che ha poi trovato migliori equilibri con l’inserimento a stagione in corso dello statunitense Burns. L’asse play – pivot che è quello sul quale si costruiscono le squadre, è risultato decisivo, con Luca Vitali, che ha fatto registrare anche il record di massimo numero di assist per singola gara in campionato, e l’atletismo ed i punti di Landry, giocatore che facilmente vedremo spiccare il salto verso squadra di vertice europeo a fine stagione.

Le intenzioni di Brescia, dopo la Coppa Italia, sono quelle di allungare il roster che è rimasto corto dopo le cessioni, in A2 di Passera, Bruttini e Cittadini. Intanto la Germani si gode i suoi quattro uomini in doppia cifra media, Landry, Moore, Burns e Moss, con il quinto, Michele Vitali, molto vicino con i suoi 9,7 ppg.

L’ultimo quarto di finale della Coppa Italia vedrà sul parquet della Fiera di Rimi un quintetto iniziale orogranata con Haynes affiancato da McGee e Bramos come esterni, mentre sottocanestro Peric affiancherà Hagins. La Germani Brescia si schiera con Luca Vitali, Moore, Moss, Landry e Berggren.

Venezia-Brescia, come tutte le partite della Final Eight di Coppa Italia 2017, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport 1; appuntamento dunque in chiaro per tutti al numero 57 del telecomando, con possibilità di assistere anche ala diretta streaming video, senza costi, visitando il sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY VENEZIA-BRESCIA