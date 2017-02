DIRETTA OLIMPIA MILANO-REGGIO EMILIA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET SEMIFINALE COPPA ITALIA 2017) - Olimpia Milano-Reggio Emilia sarà la prima semifinale della Coppa Italia di basket 2017. Si gioca sabato 18 febbraio 2017 dalle ore 17:30. I primi due quarti di finale, che si sono giocati nella giornata di giovedì, hanno ribadito come le manifestazioni con gara ad eliminazione diretta abbiano uno "status" particolare rispetto alle gare di campionato, e se ci si poteva aspettare una gara abbastanza tirata da parte di Reggio Emilia e Capo d’Orlando, altrettanto non si attendeva tra Olimpia Milano ed New Basket Brindisi, ma evidentemente all’attuale coach dei pugliesi, Meo Sacchetti, riesce sempre bene mettere "qualche sassolino" negli ingranaggi di Milano.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI BASKET OLIMPIA MILANO-REGGIO EMILIA

Entrambe le gare si sono risolte solo all’ultima azione, con la seconda, tra Olimpia Milano e Brindisi che ha avuto bisogno del controllo dell’istant replay per verificare se il canestro della vittoria di Macvan allo scadere fosse in tempo. La prima semifinale si è conclusa a punteggio basso, 63–61 il finale per la formazione di Max Menetti, che gara dopo gara sta ritrovando un Kaukenas sempre più fluido ed a posto fisicamente, che come sempre si carica sulle spalle la squadra nei momenti decisivi. Dall’altra parte una Capo d’Orlando che conferma di non essere una meteora, guidata da un Di Carlo che si conferma uno dei migliori allenatori giovani del panorama nazionale, facendo giocare molto bene i suoi ragazzi e tenendo a lungo in mano il vantaggio.

Per Reggio Emilia era anche il giorno dell’esordio in maglia Grissin Bon di Jawad Williams, che ha mostra buone potenzialità ed esperienza, anche se naturalmente non poteva essere al 100% nei giochi della squadra, ed è stato bravo a non forzare. Inizio con mani fredde da parte di entrambe le squadre, poi si sbloccano i siciliani con un 4–0 tutto di Iannuzzi a cui risponde Della Valle che fa partire un 7–0 reggiano ed arrivare il conseguente timeout, dopo il quale l’Orlandina si rifà sotto, e poi riesce a concluder sul +2 la prima frazione. Grande equilibrio anche nel secondo quarto, con il tabellone che all’intervallo indica 35–33 per la Grissin Bon.

Si riparte con la specialità della casa per Reggio Emilia, il tiro da oltre l’arco, e subito vantaggio che arriva a +8, poi la replica di Capo d’Orlando che dopo aver pareggiato si prende anche il +3 con Laquintana, con Kaukenas che brucia la retina prima della terza sirena per il –1. Dopo metà ultimo parziale i siciliani salgono a +6, e si mette in moto Kaukenas che segna e porge un assist a Cervi, poi dopo uno scambio di triple tra Diener e Needahm, piazza il pareggio quando mancano 33 secondi alla fine. La successiva tripla di Diener non va e Di Carlo con 19 secondi da giocare decide di mandare in lunetta gli avversari quando ne mancano 9, ma al 2/2 di della Valle corrisponde un attacco siciliano mal costruito e la strada della semifinale si apre per Reggio Emilia che conclude con Aradori e Cervi in doppia cifra.

Gara intensa e dalle mille emozioni quella che ha dato il lasciapassare per la semifinale all’Olimpia Milano, che ha chiuso sul 77–75 un match che dopo la partenza forte dell’Olimpia nel primo quarto, con 28 punti segnati, ha visto la formazione di Repesa, che non aveva in panchina Kruno Simon, ricadere nei soliti "vizi", mancanza di continuità e difesa altalenante. Una partita che dal secondo periodo è andata avanti nel segno del più completo equilibrio, con una Brindisi "operaia", capace di mettere in difficoltà i più quotati avversari.

Il punteggio all’intervallo è stato di 45–44 per Milano, mentre a fine terzo quarto il tabellone segnava la perfetta parità a quota 61. Nelle file di Milano, Sanders, che era partito molto bene, alla fine ha chiuso con 12 punti, in doppia cifra come Raduljca, Macvan, importante nel finale con solo con il "buzzer beater" della vittoria, ma anche con la tripla precedente, e McLean, solito lottatore sotto le plance. Da rivedere invece la prestazione degli esterni, mentre tra gli italiani meglio Pascolo di Fontecchio, mentre continua il non utilizzo di Abass.

Nella semifinale del PalaFiera di Rimini, che è anche la riedizione della finale scudetto della scorsa stagione, Milano dovrebbe confermare il quintetto base con due playmaker, Hickman e Kalnietis, con Sanders ancora in ala piccola e la coppia McLean–Macvan sottocanestro. Per la Pallacanestro Reggiana Menetti schiererà probabilmente Needahm assieme al quartetto italiano: Aradori, Della Valle, Polonara e Cervi.

La semifinale di Coppa Italia tra Olimpia Milano e Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta tv dal canale Rai Sport 1 HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: collegamento in studio dalle ore 17:00 e dalle 17:30 la telecronaca. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming video sul sito internet www.raiplay.it. Il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione una pagina azione per azione della partita, con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

