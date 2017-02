Diretta/ Sassari-Brescia: streaming video raiplay.it, orario e risultato live (oggi, basket semifinale Coppa Italia 2017)

DIRETTA BANCO SARDEGNA SASSARI-GERMANI BRESCIA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET SEMIFINALE COPPA ITALIA 2017) - Sassari-Brescia sarà la seconda semifinale della Coppa Italia di basket 2017. Si gioca sabato 18 febbraio 2017 dalle ore 20:45. La Final Eight di questa Coppa Italia di basket, in corso di svolgimento a Rimini, continua a fornire grande spettacolo e rimane una competizione unica. Se nei due quarti di finale della prima giornata si era sfiorata la doppia sorpresa, con Milano e Reggio Emilia capaci di vincere in volata i rispettivi incontri, negli altri due quarti, giocati nella serata di venerdì, la doppia sorpresa è arriva ed ha quindi prodotto una seconda semifinale che vede affrontarsi il Banco di Sardegna Sassari e la Germani Brescia.

Si parla di sorpresa perché le due qualificate occupavano le posizioni numero 6 e 7 del tabellone contro la 2 e la 3 di Reyer Venezia ed Avellino, ma in effetti guardando agli ultimi accadimenti prima della "Final Eight" proprio di grande sorpresa non si tratta. La Dinamo Sassari è certamente tra le squadre più in forma del momento, e la Germani Brescia ha confermato tutto il suo arsone e la concentrazione di neofita a questi livelli, così come è neopromossa in serie A, ed anche il suo tecnico, Andrea Diana, ma con in squadra un uomo di grandissima esperienza come l’ex Olimpia Milano e Siena, David Moss, il miglior assist man del campionato, Luca Vitali, ed il miglior realizzatore della serie A, Marcus Landry.

Dall’altra parte la nuova impostazione del quintetto base da parte di Pasquini, che fa entrare dalla panchina giocatori come Savanovic, Lawal e Stipcevic che garantiscono punti ed impatto contro qualsiasi avversario, ha portato Sassari a riprendersi il posto conquistato negli anni sotto la guida di Meo Sacchetti, e che lo scorso anno aveva perso.

Anche nella seconda giornata partite molto equilibrate, chiuse con la differenza finale di 1 punto, quella tra i sardi e gli irpini, e di 8, quella tra bresciani e veneziani, ma con punteggio assolutamente in bilico fino ad un minuto dal termine. Nella prima semifinale Avellino parte forte sfruttando le doti balistiche di Thomas, poi chiude avanti la prima frazione mettendo a segno 22 punti contro i 13 di Sassari che all’inizio ha le polveri bagnate. La formazione di Sacripanti nel secondo quarto prende un vantaggio in doppia cifra, poi i sardi sono bravi a mettere insieme un break di 14–2 che li porta all’intervallo sul + 1, con Stipcevic e Lacey in evidenza.

Nella terza frazione c’è ancora un lungo "botta e risposta", con Avellino che mette la testa avanti al 30esimo sul punteggio di 56–54. L’ultima frazione vede il calo di ritmo di entrambe, con Avellino che senza Cusin ha rotazioni più ridotte e con Ragland che inizia a sentire la stanchezza. Co Sassari avanti sacchetti si becca un tecnico che fa rischiare i suoi ma Stipcevic è bravo a mettere i punti del sorpasso e l’ultima conclusione di Avellino non trova la retina.

Nell’ultimo quarto di finale la Germani Brescia parte molto forte, con un primo quarto da 25–15 e Vitali già a quota quattro assist, tutti per Berggrenn, poi si inceppa in attacco ad inizio seconda frazione, mentre dall’altra parte i veneziani iniziano a fare canestro da oltre l’arco. Brescia è brava a non disunirsi, anche per il provvidenziale timeout di coach Diana, e chiude avanti anche all’intervallo, con il +5. Nella terza frazione le squadre sembrano avere calato il ritmo, Venezia si rifà sotto e riesce anche ad andare in vantaggio, ma alla fine due canestri nel giro di pochi secondi mandano le squadre all’ultimo mini riposo sul + 1 Brescia.

Il trend positivo dei bresciani continua ad inizio dell’ultima frazione, con la formazione di Diana che raggiunge il + 8, ma le accelerazioni e le triple di Venezia rimettono tutto in bilico fino agli ultimi 100 secondi di gara dove si decide tutto, con due ottimi protagonisti per Brescia come Luca Vitali e Landry, che portano i compagni al traguardo, meritato, della semifinale.

Nella semifinale delle 20.45, per la Dinamo Sassari ci dovrebbe essere la conferma da parte di coach Pasquini del quintetto base schierato contro Avellino che in partenza vede Bell come play, in coppia sugli esterni con Lacey, poi la coppia italiana De Vecchi-Sacchetti come numero 3 e numero 4, e Lydeka sottocanestro. Anche coach Diana non cambia quintetto base e parte presumibilmente con Moore, Luca Vitali, il capitano, Moss, Landry e Berggrenn.

La semifinale di Coppa Italia tra Sassari e Brescia sarà trasmessa in diretta tv dal canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: collegamento a seguire la prima semifinale e dalle 20:45la telecronaca. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming video sul sito internet www.raiplay.it. Il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione una pagina azione per azione della partita, con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

