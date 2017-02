Diretta/ Olimpia Milano-Sassari: info streaming video e tv, orario e risultato live (Basket Finale Coppa Italia 2017, Rai, oggi)

DIRETTA OLIMPIA MILANO-DINAMO SASSARI: INFO STREAMING VIDEO RAUPLAY.IT, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET FINALE COPPA ITALIA 2017. OGGI) - Olimpia Milano-Sassari sarò la finale della Coppa Italia 2017 di basket in programma oggi 19 febbraio 2017 al Polo Fieristico di Rimini alle ore 18.00. Quella che si giocherà stasera a conclusione della Postemobile Final Eight sarà la terza finale degli ultimi quattro anni per entrambe le formazioni, che la compagine di Repesa affronta come campione uscente, oltre che essere anche il terzo scontro diretto tra le due squadre, con Sassari che è stata capace di vincere le due precedenti, una delle quali disputata nel turno dei quarti, e la seconda in finale, nell’edizione di due stagioni fa. E’ la finale che un po' tutti si attendevano, sia per la forza della favorita numero 1 che resta Milano, che per il grande momento di forma di Sassari, che martedì sera sarà impegnata nella gara di ritorno di Champions League, ma ora è assolutamente concentrata solo su questo match che potrebbe non solo riportare i sardi alla conquista di un titolo, ma anche caricarli per il resto della stagione, dando ragione anche alla dirigenza che ha sempre difeso l’operato di coach Pasquini, anche quando le cose non giravano nel verso giusto, con una serie di sconfitte in volata, apportando anche le modifiche necessarie al roster con cui Sassari aveva iniziato la stagione. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI OLIMPIA MILNAO-SASSARI (FINALE COPPA ITALIA BASKET A1)

Dal punto di vista dei due tecnici, il coach croato di Olimpia Milano affronta la finale da campione in carica, mentre per coach Pasquini si tratta della prima finale da capo allenatore, anche se la sua mano si vedeva anche nelle due vittorie precedenti quando ricopriva il ruolo di G.M. con Meo Sacchetti in panchina. La vittoria di Milano è arrivata in maniera un po' complicata e solo nella volata finale, con l’Olimpia guidata per quasi tutto il terzo ed il quarto periodo da Cancellieri, con Repesa cacciato dagli arbitri per un doppio tecnico, in una gara che ha visto grandissima intensità fisica, proprio quella che ha favorito il successo di Milano, insieme alla grande prestazione di Sanders, e ad un monumentale "Dada" Pascolo, sempre presente in positivo nei momenti topici della gara. Nel finale è arrivata anche la tripla decisiva di Cinciarini, che l’ha presa nonostante sino a quel momento la sua gara fosse stata abbastanza anonima, dimostrando di avere tanta voglia di primeggiare. Per Sanders, oltre ai 22 punti c’è stata anche tanta difesa, rimbalzi ed una buona percentuale al tiro, ma Milano ancora una volta ha dimostrato di faticare ad essere squadra, facendosi mettere sotto a lungo da una Reggio Emilia molto volitiva, capace di essere avanti nel punteggio sia alla fine del primo quarto che del terzo, ed in perfetta parità all’intervallo.

La seconda semifinale ha visto il successo di Sassari, ma la neopromossa Germani di coach Diana non ha demeritato e con le sue mosse tattiche, interessante la zona "match-up" impiegata per lunghi tratti della partita, ha messo in difficoltà la formazione di Pasquini, uscendo dal campo a testa alta e sotto gli applausi scroscianti del suo pubblico. Alla fine l’arma in più del Banco di Sardegna si è rivelato Rok Stipcevic, ancora una volta partito dalla panchina, ma in campo e capace di incidere positivamente sulla gara nei minuti finali, assieme a Savanovic, altro giocatore di grande esperienza e concretezza ed a Lawal. I tre uomini della panchina come nelle ultime gare, hanno fornito in contributo eccellente e dalla panchina solo Carter non è mai riuscito ad entrare in partita nel modo giusto. A fine gara punteggio di 77 – 70 per i sardi, ma risultato in bilico fino agli ultimi 35 secondi quando sul + 2 Sassari, Stipcevic ha messo la tripla e poi Savanovic ha mandato i titoli di coda con un 2 / 2 dalla lunetta. Per coach Pasquini, bella prova anche di Lacey, con 15 punti il miglior marcatore dei suoi, ed in doppia cifra con Stipcevic, Bell, Lawal e Savanovic, ma il coach sardo ha potuto contare anche sul solido apporto dei suoi "pretoriani" De Vecchi e Sacchetti.

Ricordiamo infine che la finale di Coppa Italia di basket A1, tra Olimpia Milano e Sassari sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 18.00 sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisport 1, visibile al canale 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi altresì confermata la diretta streaming video della finalissima attraverso il servizio Raiplay.it. Consigliamo infine di consultare anche il suto ufficiale della Lega basket all’indirizzo www.legabasket.it,per rimanere aggiornati sul tabellino play-to-play e le statistiche del match.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI OLIMPIA MILNAO-SASSARI (FINALE COPPA ITALIA BASKET A1)

© Riproduzione Riservata.