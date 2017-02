Diretta/ Virtus Bologna-Udine: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket A2 Est 22^ giornata, oggi 19 febbraio 2017)

DIRETTA SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-GSA UDINE: INFO STREAMING VIEDO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET A2 22^ GIORNATA, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Virtus Bologna-Udine si gioca alle ore 18 di domenica 19 febbraio: alla Unipol Arena si gioca la partita valida per la ventiduesima giornata del girone Est di basket A2 2016-2017. L’ultima vittoria della formazione di Alessandro Ramagli risale al 15 gennaio, poi 4 sconfitte, anche se tre di queste arrivate fuori casa, compreso lo scontro diretto contro Treviso dell’ultima giornata, ma certamente il momento delle "V nere" è il peggiore sin qui della stagione e l’unica consolazione sta nel fatto di avere una partita da recuperare, che in caso di vittoria la riporterebbe alla pari con Treviso in classifica.

Prima però c’è da tornare al successo, contro una formazione friulana che è nella parte medio bassa della classifica con 20 punti ed ha perso l’ultima partita contro la Proger Chieti, ma aveva vinto le tre precedenti rilanciandosi. Nella gara dell’ultimo turno, sul prestigioso parquet trevigiano, che aveva visto le due formazioni battersi per traguardi ben più alti, la Virtus Bologna è incappata in una sconfitta, in una gara che si è chiusa a basso punteggio, 64-57, con le due difese che hanno prevalso sui contrapposti attacchi e nella quale Treviso si è avvalsa della migliore partita stagionale del giovane La Torre.

La De Longhi non ha schierato il suo americano DeCosey, che in settimana è stato ceduto a Chieti, mentre nella Virtus non è sceso in campo Lawson, alle prese con un infortunio, ed entrambe le squadre hanno dimostrato di non essere nel miglior momento di forma. Le due formazioni tornavano ad affrontarsi al Palaverde dopo 5 stagioni ed all’inizio la gara si è svolta sul piano dell’equilibrio con il punteggio a fine primo quarto fissato sul 17 – 16, anche per la grande aggressività mostrata dalle due difese, che continua anche nel secondo periodo con le due formazioni che segnano con il contagocce, parziale 15 – 10, per un vantaggio di 6 punti per i padroni di casa di coach Pillastrini all’intervallo.

La terza frazione di gioco termina in parità, a quota 13, ed anche si discosta di poco dalla traccia precedente con un parziale di 19 – 18 che parla di una maggiore efficienza offensiva, ma non offre mai alla Virtus la possibilità di riagganciare Treviso. Alla fine per la formazione di Ramagli l’unica soddisfazione rimane l’essere riusciti a conservare il vantaggio nel doppio confronto, visto il + 9 con il quale era terminata l’andata.

Nella formazione bolognese si sono fatti vedere principalmente Spissu e Rosselli, 11 e 18 punti rispettivamente, con Umeh che ha cercato di dare ritmo alla gara dei suoi con le penetrazioni a canestro, mentre ha deluso ancora una volta Bruttini, giocatore esperto della categoria, che sembrava poter dare una grossa mano alla Virtus e che invece ha chiuso con un totale di 0 / 5 al tiro, e non ha inciso nemmeno a rimbalzo dove la De Longhi ha vinto il duello con la Virtus per 42-30 con il migliore in casa bolognese che è stato spizzichini che ne ha catturati sette, sei dei quali in difesa.

La GSA Udine ha perso a Chieti contro una Proger che è tornata al successo in casa dopo un mese, ed ha fatto le spese della bella prestazione del play di casa Venucci. Lino Lardo ha potuto contare su un Okeye da 20 punti ma questo non è bastato ai friulani per conseguire la quarta vittoria in fila. Importante nell’economia della partita anche l’assenza nelle file di Udine del play Pinton, e l’infortunio che ha fermato la gara di Allan Ray nel corso del secondo quarto e lo tiene in dubbio per la gara della Unipol Arena.

Dopo un primo quarto abbastanza equilibrato, Chieti allunga all’intervallo grazie anche alla difesa che costringe la formazione di Lardo a diversi tiri forzati. Dal 42 – 25 del secondo quarto Udine risale nei due successivi, ma Chieti controlla con tranquillità sino all’81 – 70 finale, nel quale per coach Lardo vanno in doppia cifra solo Okeye e Ray, che ha messo a segno 10 punti in 10 minuti sul parquet.

Alla Unipol Arena potrebbero essere assenti per infortunio due pedine importanti, una per squadra, come Lawson per i felsinei e Ray per i friulani con il quintetto base di Ramagli composto da Spissu, Umeh, Spizzichini, Rosselli e Michelori, mentre coach Lardo potrebbe schierare Okeye con Traini, Ferrari, Zacchetti e Nobile.

Virtus Bologna-Udine non sarà trasmessa in diretta tv; non sarà possibile nemmeno assistere a una diretta streaming video, e dunque per tutte le informazioni utili su questa partita della Unipol Arena - come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori - potete consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro.com.

