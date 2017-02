Diretta/ Bamberg-Maccabi Tel Aviv: info streaming video e tv, orario della partita (basket Eurolega Top 16, oggi 7 aprile 2016)

DIRETTA BAMBERG-MACCABI TEL AVIV: INFO STREAMING VIDEO E TV (BASKET EUROLEGA 21^ GIORNATA, OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - Bamberg-Maccabi Tel Aviv sarà diretta dagli arbitri Christos Christodoulou (Grecia), Juan Carlos Garcia Gonzalez (Spagna) e Igor Dragojevic (Montenegro); in programma alle ore 20 di giovedì 2 febbraio presso la Brose Arena, è valida per la sesta giornata di ritorno nel girone di basket Eurolega 2016-2017. La partita oppone due formazioni a parità di punti in classifica. Il Bamberg di coach Andrea Trinchieri, ed il Maccabi Tel Aviv guidato dal coach lettone Ainar Bagatkis, terzo allenatore nella stagione per la formazione israeliana che ha finora reso molto di meno di quanto si pensava alla vigilia dell’inizio della manifestazione.

Alla partita, prima dell’ultimo terzo della stagione regolare, le due formazioni arrivano con lo stesso identico record di 7 vittorie e 13 sconfitte, che le tiene nella parte bassa della classifica, con poche speranze di poter acciuffare un posto per i playoff.

Fino alla scorsa settimana entrambe le formazioni erano in serie negativa, ed il Bamberg ha continuato nel suo periodo di flessione anche nell’ultimo turno, facendosi battere al Pireo dall’Olympiacos; il Maccabi invece è riuscito ad invertire la tendenza conquistando il successo di fronte al suo pubblico contro i russi dell’Unics Kazan.

Tra i padroni di casa tedeschi il più prolifico è lo statunitense Darius Miller che segna 12.9 ppg., davanti all’azzurro Nicolò Melli che ne mette 12.7 per gara, a cui aggiunge anche 7.9 rimbalzi per gara. Dopo di loro il lettone Janis Strelnieks, una delle sorprese più belle della stagione con 11.4 ppg. In casa israeliana invece è l’americano Goudelock il migliore marcatore grazie ai suoi 16.8 ppg. cui aggiunge 2.9 assist per partita.

Con lui anche l’ex CSKA, Sonny Weems, che aggiunge a 11.6 ppg. anche 3.4 assist. Doppia cifra anche per l’ex Treviso Devin Smith, capitano ed uomo di maggiore esperienza a disposizione di Bagatkis. Nel duello tra i due contrapposti roster, il Maccabi probabilmente punterà sulla sua maggiore forza nella zona pitturata ed al rimbalzo, mentre i tedeschi possono contare sulla grande forza del pacchetto esterni, visto che la sua percentuale da due e da tre punti è la terza tra tutte le formazioni partecipanti alla Eurolega.

Nella gara della scorsa settimana al Pireo, il Brose Bamberg ha disputato una gara molto battagliera, ma si è dovuto arrendere all’Olympiacos, che voleva riscattare immediatamente la sconfitta di due giorni prima a Milano. Ad inizio gara la formazione di Spanoulis prende immediatamente il vantaggio e chiude il primo quarto di gara a + 11, poi la partita si fa più equilibrata, con il Bamberg che chiude sopra di due punti il parziale del secondo quarto, portandosi a – 9 all’intervallo.

Il terzo quarto è il più prolifico per la formazione tedesca, ma la difesa sulle conclusioni dei greci resta un problema ed il terzo quarto si chiude in equilibrio. Strelnielks con le sue conclusioni da oltre l’arco cerca di rimettere in pista i tedeschi, ed anche Melli fa la sua parte con il punteggio che a cinque minuti dalla fine vede i greci avanti solo di 3 punti. In quel momento si rimette in moto Birch, che fa la voce grossa sotto i tabelloni e mentre il Bamberg sbaglia alcune conclusioni, Lojeski e Spanoulis danno di nuovo la doppia cifra di vantaggio all’Olympiacos, con il Bamberg che prova di nuovo ma si ferma sul – 6. Melli il miglior marcatore con 14 punti, davanti alla coppia Zisis – Miller, entrambi con 13 punti.

I due punti guadagnati contro l’Unics Kazan fanno tornare a respirare il Maccabi, che si aggiudica una partita a punteggio basso, 60 – 52 e molto nervosa. Una partita nella quale la squadra di Tel Aviv ha tenuto sempre in mano il vantaggio grazie anche alla prestazione di Goudelock, migliore dei suoi con 17 punti, ai quali si aggiungono quelli di Ohayon, 10, i soli due uomini in doppia cifra per coach Bagaktis. Per il Maccabi anche una buona difesa sul miglior realizzatore dell’Eurolega, Langford, tenuto a quota 12 punti personali.

Nella gara delle Brose Arena, coach Trinchieri si schiera all’inizio con un quintetto base che comprende il veterano greco Nikos Zisis, Strelnieks, Darius Miller, Melli e l'altro ex Olimpia Milano Leon Radosevic, mentre la formazione israeliana entra in campo con l’ex Treviso Mekel, Andrew Goudelock, Sonny Weems, Devin Smith e Cotton Iverson.

Bamberg-Maccabi Tel Aviv non sarà trasmessa in diretta tv: la partita della Brose Arena non godrà nemmeno di una diretta streaming video, ma per seguire tutte le informazioni utili come le statistiche dei giocatori e la situazione delle due squadre in classifica potrete avvalervi del sito ufficiale dell'Eurolega, che trovate all'indirizzo www.euroleague.net.

