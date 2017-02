DIRETTA ZALGIRIS KAUNAS-BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 21^ GIORNATA, OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - Zalgiris Kaunas-Barcellona, che sarà diretta dagli arbitri Ilija Belosevic (Serbia), Olegs Latisevs (Lettonia) e Tomislav Hordov (Croazia), si gioca alle ore 19 di giovedì 2 febbraio presso la Zalgirio Arena, e vale per la ventunesima giornata del girone di basket Eurolega 2016-2017. Una gara che oppone due formazioni a apri punti in classifica, al 10° ed 11° posto, con un record di 8 vinte e 12 perse, che attualmente non permette di poter essere tra le formazioni che parteciperanno ai playoff.

Anche l’ultimo incontro diretto, quello giocato nel girone d’andata al Palau Blaugrana è stato vinto dalla formazione allenata da coach Bartzokas, che si è imposta per 92 – 86. In quella occasione migliore marcatore per la formazione catalana fu il play Tyrese Rice, con i suoi 20 punti personali, mentre nella squadra di Sarunas Jasikievicius si mise in particolare evidenza l’australiano Motum, con un passato anche nelle file della Virtus Bologna, che chiuse a 26 punti.

Il Barcellona arriva a Kaunas con una situazione nettamente deficitaria per una squadra che non faceva mistero di voler arrivare a disputare le Final Four. La stagione dei blaugrana è stata certamente condizionata dai numerosi infortuni, ma anche il gioco espresso non è mai stato veramente efficace e così sono arrivate anche sconfitte in serie. Anche l’ultima gara, il derby interno con il Baskonia, è stata una partita sempre di rincorsa, con la formazione di Sito Alonso che dopo aver avuto anche un vantaggio superiore ai 20 punti, alla fine ha vinto per 79 – 93, segnando molto ad una delle migliori difese della manifestazione.

Lo Zalgiris Kaunas è invece tornato con una vittoria da Istanbul, sponda Darussafaka, conquistata con una bella prova di squadra, ed in questa occasione vuole battere anche il Barcellona per mantenere viva la speranza di qualificarsi per i playoff, con l’ottava in classifica che è proprio del Darussafaka, con due vittorie in più sia rispetto allo Zalgiris che al Barcellona. Oltre a questo appena dietro, con una sola vittoria di distacco, ci sono Bamberg, Unics e Maccabi, che vantano ancora qualche piccola speranza di qualificazione.

I lituani hanno il loro miglior uomo nel lungo veterano Paulius Jankunas, autore di 12.6 ppg., e con 6.3 rimbalzi catturati per gara; dietro di lui, partendo prevalentemente dalla panchina, c’è Motum, lungo che, come Jankunas, ha buona mano anche da oltre la linea dei tre punti, che mette insieme 11.6 ppg. A gestire il gioco c’è l’americano Kevin Pangos che aggiunge 3,1 assist agli 8,9 punti segnati. Tra i blaugrana è sempre Rice l’uomo che fornisce il maggior contributo di punti alla causa, con 14.7, a cui si aggiungono 5.2 recuperi.

In seconda posizione lo svedese Petteri Koponen a quota 9.7 ppg. ed in terza il croato Ante Tomic con 8,9 ppg., e 5.3 rimbalzi. Come statistiche di squadra il Barcellona è l’attacco con la peggiore media punti, 72,4 per gara, che è anche la peggiore media in tutte le edizioni dell’Eurolega. Nello stesso tempo la sua difesa è migliore di quella dello Zalgiris, che però in casa sembra essere più prolifico, caricato anche dal suo sempre caloroso pubblico. I lituani hanno anche il morale a mille, grazie alle due vittorie ravvicinate conquistate la scorsa settimana, mentre dalla parte opposta per i blaugrana sono arrivate due sconfitte.

Il Barcellona di Bartzokas è comunque una squadra composta da giocatori di grande talento e che potrebbero sbloccarsi in qualunque momento, per cui la partita dovrebbe essere molto interessante. Nelle file del Barcellona c’è da fare attenzione anche alla prestazione del pivot brasiliano Faverani, arrivato da poco, ma che finora ha fornito 13 punti di media per gara oltre a 6,7 rimbalzi, numeri che però vanno letti con attenzione, visto che sono relativi a solo 3 gare.

La bella vittoria dello Zalgiris ad Istanbul, in casa del Darussafaka di Blatt è arrivata con un buon contributo di tutti gli uomini schierati da Jasikievicius, con il solo Pangos in doppia cifra, a quota 14 punti, ma con una buona prestazione anche a rimbalzo. Al Palau Blaugrana il Barcellona è crollato nettamente contro il Baskonia di Sito Alonso, che ha preso il largo nel secondo quarto, chiuso a quota 53 punti, dopo un primo periodo chiuso in equilibrio, 20 – 21 per gli ospiti, che hanno continuato a spingere anche nella terza frazione, chiusa a+ 20. Nell’ultimo quarto la panchina del Barcellona si è confrontata con quella del Baskonia, riuscendo almeno ad aggiudicarsi l’ultimo parziale. Per Bartzokas doppia cifra per Rice, Vezenkov e Faverani.

Nella gara della Zalgirio Arena, la formazione lituana scende sul parquet con Pamngos schierato in posizione di playmaker, con il francese Westermann al suo fianco come guardia, Ulanovas schierato come ala piccola, e Jankunas con Lima sottocanestro. Per Georgios Bartzokas, sul parquet ad inizio gara Rice e Navarro esterni, con Victor Claver come ala piccola e Doellman a fare coppia con Tomic sottocanestro.

Zalgiris Kaunas-Barcellona non sarà trasmessa in diretta tv, e non sarà possibile assistere ad una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili, come le statistiche dei giocatori in campo o la classifica del girone, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell'Eurolega che trovate all'indirizzo www.euroleague.net.

© Riproduzione Riservata.