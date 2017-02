Infortunio Gallinari/ Basket news, problema all'inguine per l'ala dei Denver Nuggets (oggi, 2 febbraio 2017)

INFORTUNIO GALLINARI: L’AZZURRO HA UN PROBLEMA ALL’INGUINE - Danilo Gallinari si ferma di nuovo: ennesimo infortunio per l’ala azzurra che, nella partita persa dai suoi Denver Nuggets a Memphis (99-119) ha dovuto abbandonare il campo nel terzo quarto, dopo aver messo 14 punti (4/12 dal campo) conditi da due assist e tre rimbalzi, a causa di un sospetto stiramento all'inguine. “Lo vedevo fare stretching ad ogni pausa, mi sembrava che l’inguine gli desse fastidio, si lamentava”: queste le parole di coach Mike Malone sull’accaduto. Nei prossimi giorni il Gallo si sottoporrà a risonanza magnetica per capire quale sia l’entità dell’infortunio; di sicuro però è una tegola per Denver, visto che il numero 8 gira a 17,2 punti per partita tirando il 38,1% dal perimetro, con 4,9 rimbalzi e 2,2 assist. Senza il suo leader offensivo, e alle prese anche con i problemi di Nikola Jokic (15,5 punti), per la franchigia del Colorado il sogno playoff si allontana: al momento i Nuggets sono noni nella Western Conference, staccati di nulla da Portland che oggi sarebbe l’ultima squadra ad entrare nella post season. Per quanto riguarda Gallinari, da quando è entrato nella NBA la sua carriera è stata funestata da infortuni: a New York aveva saltato due mesi e mezzo per problemi alla schiena, passato a Denver ha subito prima la rottura del legamento crociato (saltando tutta la stagione). Adesso la speranza è che Danilo possa rientrare presto in campo; i Nuggets non hanno dato indicazioni precise circa i tempi di recupero, ma si avvicina la fase calda della stagione e per Gallinari potrebbe esserci la possibilità di tornare a giocare i playoff.

