Diretta/ Nymburk-Sassari: info streaming video e tv, risultato live (basket Champions League playoff gara-2, oggi 21 febbraio 2017)

DIRETTA CEZ NYMBURK-DINAMO SASSARI: Nymburk-Sassari si gioca martedì 21 febbraio alle ore 18:30; è valida per gara-2 dei playoff della Champions League 2016-2017 di basket. A distanza di sole 48 ore rispetto alla gara di finale della Coppa Italia, che l'ha vista soccombere contro l'Olimpia Milano, la Dinamo Sassari di coach Pasquini torna sui parquet.

La formazione sassarese arriva quindi stanca dalle tre partite giocate nelle "Final Eight", tutte molto combattute e che hanno richiesto un grande dispendio di energie, ma si porta in dote una cospicua quantità di punti, 22, dopo l’andata di due settimane fa al PalaSerradimigni. La Dinamo non deve però puntare a mantenere la differenza canestri, pena la possibilità di caricare con il passare dei minuti la formazione avversaria, ma affrontare la gara come se si partisse dallo 0-0.

I cechi infatti anche nella gara di andata avevano creato problemi alla formazione sarda, limitatamente ai primi due quarti, che sono scivolati via nel segno dell’equilibrio, prima di prendere l’imbarcata decisiva nella terza frazione di gioco. L’ultimo quarto poi è stata una semplice passerella, nella quale però il + 17 del 30eimo minuto è lievitato fino al + 22 finale.

Nella formazionale di Pasquini il migliore è stato Stipcevic, che ha chiuso con 20 punti, seguito dall’ex Pesaro, Trevor Lacey, che ne ha messi 18, da Bell, che ne ha aggiunti 16 e da Lawal anche lui in doppia cifra con 11 punti a referto. Per coach Ginzburg doppia cifra alla fine per Saint Ros, Allen, Simpson e per l’esperto Welsch. Nel primo quarto dopo un avvio nel segno di Lydeka arrivano le triple dei cechi con Welsch e Benda, poi ecco anche Lacey per il Banco di Sardegna, ma l’equilibrio continua a regnare sovrano fino all’allungo dell’ultimo tiro da tre che porta Nymburk sul 20 – 23.

Nel secondo periodo ancora avanti la formazione ospite con Saint-Ros, ma Sassari pareggia e poi dopo un parziale di 5 – 0 del Nymburk, piazza due triple con Stipcevic e chiude sul 41 – 40 il secondo quarto. Dopo l’intervallo sul parquet del PalaSerradimigni si è vista un’altra Dinamo Sassari, molto più concreta in attacco, ma anche maggiormente aggressiva in difesa e proprio dalla difesa e dalle palle recuperate sono partite le azioni dei sardi, che hanno piazzato subito un 8 – 0 di parziale con due triple del play Bell, che portano sul + 9.

Sempre nel terzo il vantaggio arriva a superare i 20 punti, poi Nymburk prova a limitare la voglia di Sassari e l’ultima conclusione del quarto, con Stipcevic che fissa il + 17 con un parziale di 30- 14. L’ultima frazione come detto serve solo per rimpinguare i tabellini dei singoli, con Sassari che riesce a prendersi il + 22 finale. Alla fine il totale dei rimbalzi è stato a favore della formazione di Ginzburg per 41 – 36, 14 palloni catturati in attacco, e questa è una statistica nella quale la Dinamo deve migliorare se non vuole concedere troppe seconde opportunità alla formazione ceca. Il Banco di Sardegna è stato ottimo nel computo delle palle perse, solo 6 contro le 10 della formazione ospite, e negli assist, 19 contro 14.

Anche la finale della Coppa Italia, persa 84-74, ha mostrato una Dinamo Sassari combattiva, con due soli punti di distacco al 30esimo. Per quanto riguarda Sassari c’è stata maggiore stanchezza, visto il roster più lungo a disposizione di coach Repesa. In casa Sassari solo tre uomini in doppia cifra alla fine, Lacey. Stipcevic e Lawal.

Nella gara di ritorno dei sedicesimi, avremo una formazione ceca che Ginzburg schiererà con un quintetto d’avvio comprendente Lawrence, Allen, Benda, Simpson e il capitano Welsch. Per il Banco di Sardegna invece partiranno in quintetto Bell e Lacey come esterni, con De Vecchi che parte in posizione di ala piccola e Sacchetti come ala grande a combattere sotto le plance insieme a Lydeka.

Nymburk-Sassari non verrà trasmessa in diretta tv e dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per questa partita; tutti gli aggiornamenti utili sulla sfida arriveranno dal sito ufficiale www.basketballcl.com, dove troverete informazioni come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

