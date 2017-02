DIRETTA OLIMPIA MILANO-BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (EUROLEGA, OGGI) - Olimpia Milano-Barcellona, che sarà diretta dagli arbitri Emin Mogulkoç (Turchia), Piotr Pastusiak (Polonia) e Seffi Shemmesh (Israele), si gioca alle ore 20:45 di giovedì 23 febbraio ed è valida per la giornata numero 23 del girone di basket Eurolega 2016-2017. La formazione di Jasmin Repesa dopo l’ultima battuta d’arresto subita sul parquet di Istanbul contro l’Efes, viaggia all’ultimo posto in classifica, in compagnia dell’Unics Kazan e dei turchi del Galatasaray, che l’hanno affiancata proprio in virtù del successo ottenuto nell’ultimo turno in trasferta sul parquet della formazione blaugrana diretta da Bartzokas, che non è riuscita a migliorare il suo ruolino di marcia nonostante la società avesse optato nei giorni precedenti alla gara per una multa collettiva nei confronti dei giocatori, che non stanno rendendo come sperato.

Nella scorsa settimana le coppe europee di basket, compresa l’Eurolega, hanno effettuato una settimana di sosta per lasciar spazio alle coppe nazionali, e mentre nella Coppa Italia Milano, pur con qualche affanno, è riuscita a portare a casa il trofeo sul parquet della Fiera di Rimini, sconfiggendo il Banco di Sardegna Sassari, e bissando il successo della scorsa stagione. nella Copa del Rey, che il Barcellona ha giocato senza poter schierare Navarro, i blaugrana sono stati fermati in semifinale dal Valencia, dopo aver battuto nei quarti il Malaga, e soprattutto hanno dovuto assistere al successo della formazione rivale, il Real Madrid.

Per quanto riguarda le statistiche di squadra lo stesso Sanders comanda quella dei punti segnati, con 13.7 ppg. seguito da Kruno Simon, che non ha partecipato alla fase finale della Coppa Italia per cercare di risolvere il suo problema alla schiena, e che finora marcia con 11.1 ppg. ai quali aggiunge anche 4,0 assist. Per il play Ricky Hickman la doppia cifra è solo sfiorata, con 9,9 ppg. e 3.3 assist.

Nella formazione guidata da Bartzokas, nonostante un leggero calo nelle ultime uscite, guida sempre la statistica dei punti segnati il play Tyrese Rice, con 14.3 ppg. e 5.4 assist; subito dopo in rialzo le quotazioni di Koponen, salito a 10.1 ppg. mentre Tomic aggiunge agli 8,5 ppg segnati finora la cattura di 5.6 rimbalzi. Per quanto riguarda le statistiche di squadra, si scontrano al Forum due formazioni nettamente diverse, in quanto i milanesi vantano il quarto attacco come punti segnati, mentre difettano notevolmente dal punto di vista della difesa, in quanto quell’Olimpia è la peggiore dell’Eurolega.

Dall’altra parte il Barcellona è la formazione che segna meno di tutte in Eurolega, 10 i punti di differenza con l’Olimpia, mentre in difesa lavora efficacemente tanto da essere la formazione che subisce il minor numero di punti. Vedremo quindi sul parquet del Forum due diversi atteggiamenti in campo da parte delle due squadre, ma Milano deve stare comunque attenta perché il Barcellona, se riesce a correre a seguito delle palle recuperate, può far male anche in fase offensiva. Milano dal canto suo parte dalla positività delle ultime tre partite in casa e punta forte al successo anche per cercare di evitare la scomodissima ultima posizione in classifica.

Nell’ultima gara l’Olimpia ha dominato a lungo sul parquet dell’Efes ed ha raggiunto anche i 19 punti di vantaggio, ma si è arenata nel finale lasciando via libera alla formazione turca, che è sempre in corsa per le prime otto posizioni. Agli uomini di Repesa è mancata continuità ed anche una dose di cinismo nel finale abbastanza concitato, McLean, Dragic, Raduljca, Sanders e Kalnietis gli uomini in doppia cifra per Milano. Il flop del Barcellona in casa contro il Galatasaray è arrivato nella quarta frazione dopo che i blaugrana avevano condotto per i primi tre quarti, chiudendo al 30esimo sul + 5. Per coach Bartzokas, Vezenkov con 18 punti e Koponen con 15, gli uomini in doppia cifra.

Nella gara del Forum, Olimpia Milano in campo con un quintetto base composto da Ricky Hickman, Mantas Kalnietis, Rakim Sanders, Milan Macvan e Miroslav Raduljica, al quale Georgios Bartzokas oppone quello con Koponen, Perperoglou, Rice, Tomic e Vezenkov. Incerto in casa milanese l’impiego di Simon, mentre dall’altra parte è in dubbio Navarro.

Olimpia Milano-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv, come sempre, da Fox Sports: per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite dunque appuntamento sul canale 204 del bouquet, con la possibilità di attivare la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con l'applicazione Sky Go.

