Diretta/ Real Madrid-Darussafaka: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Eurolega 23^ giornata, oggi 24 febbraio 2017)

DIRETTA REAL MADRID-DARUSSAFAKA DOGUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 23^ GIORNATA, OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - Real Madrid-Darussafaka si gioca al Barclay Card Center venerdì 24 febbraio; alle ore 21 palla a due per la partita della ventitreesima giornata di basket Eurolega 2016-2017. La squadra allenata da David Blatt con il suo record assolutamente in parità, 11 vinte ed altrettante perse, si trova in ottava posizione, alla pari dei concittadini dell’Efes e con una vittoria in meno di Baskonia Vitoria e Stella Rossa Belgrado, che occupano il sesto e settimo posto, ma anche con sole 2 vittorie in più dello Zalgiris, attualmente al decimo posto.

Una partita dunque che è importante sia per i blancos di Pablo Laso - primi in classifica con due partite di margine sul Cska Mosca - che per la formazione di Blatt, che è una delle ultime che si è affacciata sul palcoscenico dell’Eurolega, ma ha lo ha fatto con grandi investimenti e con la missione di qualificarsi almeno per i quarti di finale.

Il Darussafaka che è stato anche una delle cinque formazioni a battere sinora il Real Madrid, nella partita di andata, è esordiente sul parquet madrileno, ma sicuramente non lo è il suo allenatore e non lo sono nemmeno diversi dei suoi giocatori di maggiore esperienza. La gara dell’andata si chiuse con una vittoria abbastanza rotonda fu per i turchi, che si imposero per 81-68 con una grande prestazione dell’ex Pistoia e Bamberg, Brad Wanamaker, che mise a segno 27 punti, mentre dall’altra parte il più prolifico per la formazione spagnola fu il capitano, Felipe Reyes, con 16.

Nell’ultimo turno, disputato due settimane fa, per consentire la settimana scorsa la disputa delle varie coppe nazionali, il Real Madrid aveva vinto, con piccolo margine, l’incontro esterno in casa dell’Unics Kazan, ed anche il Darussafaka aveva fatto altrettanto battendo nel derby in casa il Fenerbache di Obradovic, prendendosi un 2 – 0 in stagione nei confronti della squadra del nostro Gigi Datome. Con questo successo il Real Madrid ha allungato ad otto partite la sua striscia positiva in Eurolega, mentre per il Darussafaka si è trattato di una vittoria scacciacrisi, che ha interrotto una serie negativa di tre partite.

Nello scorso fine settimana il Real Madrid ha vinto ancora una volta la Copa del Rey, mentre nella coppa turca il Darussfaka è stato eliminato presto. Al Wizink Center si affrontano due formazioni che dal punto di vista delle statistiche vedono nettamente favorita la formazione di casa che realizza di media 86,3 punti, contro i 79 della formazione di Blatt, e cattura anche più rimbalzi, 37 per gara contro i 33,9 dei turchi, distribuendo anche un maggior numero di assist, 20,4 a partita, migliore prestazione dell’intera Eurolega, mentre i turchi si fermano a 14,8.

Per quanto riguarda le percentuali di tiro, ad una maggiore precisione del Real Madrid da due punti, ne corrisponde una maggiore da oltre l’arco per la formazione ospite, mentre ritorna la maggiore precisione degli spagnoli per quanto riguarda i tentativi dalla linea della carità. Per quanto riguarda i canestri subiti invece, la differenza è minima, con una media di 79,5 per il Real Madrid e di 78,9 per il Darussafaka. Passando alle statistiche individuali, doppia cifra nei punti per il Real Madrid per Sergio Llull, vero punto di riferimento per l’intera squadra, che viaggia a 16.6 ppg. e ci aggiunge anche 6.0 assist.

Dopo di lui il centro messicano, Gustavo Ayon che sfiora la doppia cifra con i suoi 9,9, così come lo statunitense Anthony Randolph, protagonista dell’ultimo successo, a Kazan, che ha una media di 9,5 ppg. I due lunghi di Laso forniscono alla squadra rispettivamente anche 5,1 e 5,4 rimbalzi per gara.

Per coach Blatt il migliore è Wanamaker, play che oltre a far giocare la squadra, distribuendo 4,9 assist per gara, si mette anche in proprio dal punto di vista dei punti segnati, con 15.1 per gara. Subito dietro l’altro americano Will Clyburn, con 12.9 ppg., protagonista anche sotto le plance con la conquista di 5.3 rimbalzi per gara. Doppia cifra anche per Scott Wilbekin, con i suoi 11.2 ppg. Il Real Madrid ha trovato il successo nella sfida di Kazan grazie alla buona prestazione di Anthony Randolph, che ha messo a segno 19 punti, ma soprattutto ha tirato con 7 / 9 dal campo; una gara che ha vissuto per molto tempo in equilibrio, e che nel finale Kazan poteva anche riaprire quando la formazione di Laso ha avuto un attimo di blackout offensivo.

Doppia cifra anche per Hunter, a quota 14, ed Ayon a quota 12. Il Darussafaka ha bissato il successo dell’andata sul Fenerbache, con Zizic che ha segnato 14 punti, Wanamaker a quota 12 e Clyburn a quota 20. Nella gara del Wizink Center, per Pablo Laso in quintetto base Llull con Doncic esterni, Maciulis come ala piccola e Reyes con Ayon sottocanestro, mentre il Darussafaka schiera Wanamaker, Clyburn, Aldemir, Zizic e Bertans.

Real Madrid-Darussafaka sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Plus, e sarà dunque un'esclusiva per gli abbonati alla pay tv del satellite che potranno avvalersi anche dell'applicazione Sky Go con la quale seguire la partita in diretta streaming video su PC, tablet e smartphone - senza costi aggiuntivi. Sul sito www.euroleague.net aggiornamenti e informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

